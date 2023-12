Dólar en Córdoba: se mantiene cerca de $1000 esperando las medidas de Economía

El lunes es atípico, el dólar se mantuvo en los niveles del viernes. Las operaciones, por lo general fueron financieras.

La moneda norteamericana en el mercado paralelo bajó unos 30 pesos en relación al viernes y se ubicó en $970. Los financieros superaron levemente los $1000, ubicándose el MEP en 1013 pesos aproximadamente.

Al no designar presidente del Banco Central de manera oficial y luego de comunicado en que se determinó que todas las operaciones en el mercado de cambios se realicen con “conformidad previa”, se decretó un feriado cambiario virtual.

“Aún no hay medidas del poder ejecutivo. Tenemos el título, pero no la letra chica del plan económico de Javier Milei. No habló (Luis) Caputto, luego sacan el comunicado del Central que pasara por NULC debe ser aprobada por ellos. Básicamente plantearon un feriado bancario. Los dólares financieros operan con normalidad, un poco por arriba del viernes”, describió a Perfil Córdoba Candelario Sánchez Sales Trader de Dracma SA.

Si bien ya se designó a Santiago Bausilli como reemplazante de Miguel Angel Pesce, aún no está publicado en el Boletín Oficial y resta definir el resto del Directorio que será el que deberá aprobar y firmar las decisiones que se tomen a partir de mañana.

Se espera las medidas económicas postergadas para mañana. “Si el mensaje de Caputto de mañana lo toma bien el mercado puede llegar a bajar el dólar, es una posibilidad”, analiza Sánchez.

A esta hora nadie quiere hacer futurología y adelantar la cotización de mañana. Desde algunas casas de cambio que se ubican en la city cordobesa decidieron no operar hasta que se conozcan las medidas oficiales: “hoy no estamos operando, mañana hablamos”, fue la respuesta tajante que se recibía.

El contado con liqui o el dólar Mep operó casi con normalidad. Desde las financieras cordobesas sugieren esperar, aunque aclaran que “en caso de ser a largo plazo, por ahí es una buena alternativa comprar. Es más complicado para el inversor minorista”.

Por el lado del mercado paralelo, algunas mesas de dinero de Córdoba trabajaron por debajo de la vorágine durante los meses electorales. Hasta alguno se animaron a decir que “todo el mundo esperaba que el dólar se dispare al momento de asumir Milei, cosa que aún no pasó”.