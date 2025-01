Eduardo Riera: “la baja de retenciones es un gesto positivo del gobierno, pero está lejos de ser una victoria”

“Un gesto positivo” en un momento complejo para el productor rural, aunque lejos “de ser una victoria”. Así resume Eduardo Riera, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, el anuncio que concretó en la semana el gobierno nacional respecto a una baja parcial de las retenciones, durante seis meses. Con todo, Riera pone de manifiesto que las retenciones no debieran existir. “Vamos a seguir trabajando para que sean cero”, manifestó en diálogo con Perfil Córdoba.

-¿Cómo analiza la medida que adoptó el gobierno nacional?

-La medida es positiva, es un gesto positivo. Desde hace mucho tiempo como Sociedad Rural de Jesús María hemos presentado recursos de amparo por este tema. Lo tomamos como un gesto, pero está lejos está de ser una victoria. Recordemos también que esta medida es por un tiempo determinado pero además tiene que quedar claro que nosotros consideramos que estos derechos de exportación deben ser cero, como en cualquier lugar del mundo. Entendemos la problemática con la que se encontró el gobierno nacional cuando asumió, por lo que todo esto ayuda para que podamos ir avanzando en este momento tan difícil para el productor, entre la sequía y los precios internacionales de los commodities que están en sus niveles más bajos.

-El campo cosechará en marzo y abril. ¿Esto cambia el panorama a futuro?

-El campo necesita medidas a largo plazo, como cualquier inversor. Ya ha pasado el momento de siembra, ahora estamos en el momento de espera a la cosecha. En cuanto al tema ganadería, quizás podría llegar a ser éste un momento importante de inversiones a largo plazo. La ganadería está, con relación a la agricultura, muy retrasada en el nivel de inversión tecnológica.

-Si yo soy productor y tengo un campo de 100 hectáreas de soja a las que en marzo/abril las cosecho. ¿Qué hago? ¿Salgo a venderlas para aprovechar la baja del 7% o espero?

-Hay que ver qué hace el productor según sus necesidades. Es decir, si esto es hasta junio y no se prorroga, evidentemente va a convenir entre comillas, digamos, realizar la venta hoy, por esta cuestión del 7% menos. Hoy el escenario cambió mucho, ya no se hacen reservas de agroquímicos. Un 7% menos mejora el número final en un 15%, según lo que están diciendo los economistas. Entonces, vos tenés que movilizar stock y no juntar stock.

-Hay un sector que todavía está demandando una devaluación que acompañe a la baja de retenciones.

-No, siempre se ha hablado de que dólar está atrasado. La verdad que eso habría que analizarlo con un especialista. Hoy no creo que sea un reclamo generalizado del campo.

-¿Esta medida puede impactar en el precio de la carne, al aumentar el valor de los cereales?

-Hoy, el precio del ganado, por el tema de oferta y demanda, probablemente aumente por una cuestión de menor oferta. Entramos en una época en la cual la oferta es más limitada, que sería aproximadamente por el mes de marzo. Hoy los números ya están muy justos, muy finitos.

-Dicen que cuando se nubla el productor se pone contento y sale a comprar. ¿Están apareciendo buenas noticias?

-No sé si está viendo eso porque está bastante complicado el tema en general. Los precios internacionales están muy bajos: en el 2006/2007 estábamos hablando de más de 600 dólares y hoy de 300 y monedas. Si hoy la soja estaría a 600 dólares te diluye toda la problemática, quizás ni estaríamos hablando. Me parece que ahora el productor va a tener que aprender a ser más eficiente de lo que está haciendo.

-¿Se imagina una conferencia de prensa como la del jueves pero con Milei diciendo: ‘volvemos a las reestablecer el 7% que hemos bajado hace 6 meses’?

-Y… la verdad no creo. Me parece que deben haber estudiado esta medida porque es muy difícil volver atrás una cuestión de estas características. Dejaría de ser creíble.

-Luego de esta decisión a nivel nacional, ¿hay una presión extra para los gobernadores?

-Yo creo que la presión extra es para todos. Me parece que no tan sólo para las provincias, sino también para el tema municipal. Es otra cuestión que las rurales del arco noroeste están hablando. Se está este tratando de que se saque esta tasa por los “movimiento de las guías de hacienda”. Hay municipios que hoy cobran 1000 pesos por animal, aunque vos no vendas, sólo por trasladarlo a otro campo para que se alimenten. Ingresos Brutos por el lado de la provincia también tienen que reverlo. Todo el tema impositivo. Un intendente las eliminó a esas tasas…

-Una golondrina no hace primavera

No hace primavera, pero la golondrina apareció y antes no aparecía ninguna golondrina. Y el gobernador salió en apoyo de esa golondrina, algo que no es menor. Se está avanzando. No sé si mucho o poco, pero el tema de las guías jamás había estado en el radar de nadie y ahora está. Creo que eso es un gran avance.