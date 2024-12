El adiós de una capitana eterna: Yamila Cazón y su legado en Talleres

Allá por el caluroso enero del 2022 este cronista dialogaba con Yamila Cazón y le preguntaba: ¿Cuál es tu sueño?. Tras unos segundos, la nacida el 17 de julio de 1993, respondió: "Competir en AFA es mi gran sueño. Pero también mi sueño es para las que vienen. Mi sueño es que en un futuro no muy lejano en mi club el fútbol femenino sea profesional. Es hermoso ver a un montón de chicas que quieren jugar, ver lo que pasa con el semillero, tantas chiquitas entrenando. Me hubiese gustado haber vivido eso. Cuando me retire seguiré ligada, aunque sea cortando el pasto, porque Talleres es mi casa. Es importante que el club banque el semillero".

En unas semanas se cumplirán tres años de esa declaración de Cazón. Talleres no sólo que ya logró el sueño de competir en AFA, sino que desde el 2025 jugará en la Primera división; y ella fue fundamental para que eso que parecía una utopía en marzo de 2012, cuando la 'T' jugó su primer partido oficial de fútbol femenino en la Liga Cordobesa y ella fue la mediocampista central titular de la victoria ante Lasallano. Y no sólo eso, actualmente, Talleres tiene una de las mejores estructuras de inferiores de fútbol femenino del país. Podemos decir, entonces, que aquellos sueños de Yazón se cumplieron.

La felicidad de conquistarlo

Este lunes por la mañana, el Club Atlético Talleres informó: "Nuestra jugadora histórica Yamila Cazón oficializa el fin de su carrera deportiva, después de más de 12 años defendiendo la camiseta de Talleres".

La gran capitana dice adiós. 'Yami' es pionera, referente y líder; y bien explica la comunicación del club sintetizando: "El fútbol femenino que hoy conocemos no habría sido tal sin el empuje y la convicción de jugadoras como la Capi, que batalló en todos los frentes para hacer grande a la disciplina".

Cuando el pasado 19 de noviembre Talleres logró el ascenso a la Primera división del fútbol femenino de AFA, Cazón no paraba de lagrimear en las tribunas por lo conquistado. "Este logro tiene un gustito muy especial. Lo soñamos, lo soñamos, lo soñamos y ahora lo logramos con un grupo de jugadoras que se atrevieron a soñar más que nosotras. Este momento fue mágico... Cuando terminó el partido fue respirar paz y felicidad compartida. En el predio hay una frase que dice: 'Yo también lo soñé'. Y eso nos representa mucho", le dijo a PERFIL CÓRDOBA y sintetizó el enorme cariño de la jugadora por el club. Ya retirada de las canchas, seguramente, siga ligada a la institución de barrio Jardín promocionando la disciplina que ella hizo grande en Talleres.