El ‘barco pirata’ se prepara para el ataque final

A Belgrano le quedan siete partidos para cerrar la temporada, que tuvo altas y bajas, momentos gratos y otros polémicos y muchas lesiones de jugadores importantes que resintieron la estructura del equipo. En medio de todo ese oleaje de situaciones, el barco ‘pirata’ debió –y debe– pilotear para llegar a buen puerto.

El gran objetivo era lograr la mayor cantidad de puntos para volver a tener chances de clasificar a la Copa Sudamericana. Y esa misión quedó muy lejos: al cierre de esta edición se encontraba a nueve puntos del último clasificado. Matemáticamente aún tiene chances y en el fútbol hasta que el árbitro no da el pitazo final las esperanzas perduran. En ese marco, las siete fechas que se le vienen a Belgrano son claves para el presente y también para el futuro del plantel.

El fixture del Celeste presenta una particularidad: de los siete equipos que debe enfrentar sólo uno está disputando su ingreso a una copa. El próximo compromiso de los ‘Piratas’ será ante Banfield, el miércoles, en condición de visitante. El ‘Taladro’ ya dejó atrás sus aspiraciones de clasificar a una copa. Luego viene Instituto, que sí está en la misma lucha, aunque unos puntos más arriba. A propósito, ese juego se reprogramó para el lunes 11 de noviembre, a las 21, en el Gigante de Alberdi (ver aparte).

Posteriormente, por la fecha 23, visitará a Barracas Central, después recibe a Independiente Rivadavia y luego a San Lorenzo. Los tres están lejos de cualquier posibilidad de llegar a un torneo internacional y sólo juegan para engrosar el promedio de cara al torneo que se viene. En la penúltima fecha será de local ante Estudiantes, que ya tiene cupo en la Libertadores 2025, y cierra de visitante ante Rosario Central.

En ese marco, aguarda la recuperación de dos futbolistas que fueron vitales hasta que se lesionaron: Ulises Sánchez y Lucas Passerini. Ambos sufrieron la rotura de ligamentos cruzados y fueron operados en el mes de abril (el mediocampista fue operado el 5 y el delantero el 17) y continúan poniéndose a punto. Cada vez están más cerca de volver a jugar: desde hace dos semanas trabajan junto al plantel que comanda Juan Cruz Real. Hay optimismo en el predio de Villa Esquiú con los dos jugadores y, por tal motivo, surgieron rumores de pasillo de que los dos jugadores podrían sumar minutos ante Banfield. No obstante, oficialmente prefieren ser más precavidos y en off afirman que hasta el año que viene no volverán a jugar. La incógnita se puede develar en las próximas horas.

A propósito de recuperaciones, también se están recuperando los otros dos futbolistas que sufrieron la misma lesión: el arquero Matías Daniele y el delantero Genaro Bracamonte.

Baja. En contrapartida, la mala noticia de la semana relacionada a las lesiones es que se confirmó que Agustín Baldi sufrió la ruptura del ligamento tibioperoneo del tobillo izquierdo. Se estima que su tiempo de recuperación será de tres meses, aproximadamente.

¿La ‘B’ va por un jugador de Farré? En tierras peruanas volvió a ser noticia Belgrano y esta vez no por Bryan Reyna. El motivo es que los medios de aquel país remarcaron que Belgrano está interesado en Santiago González. Vale recordar que todavía faltan un par de meses para que se reabra el mercado de pases en Argentina, pero en Perú fue un tema caliente esta semana que los ‘Piratas’ quieren al delantero argentino de 25 años que juega en Sporting Cristal, club que es dirigido por Guillermo Farré. Vale recordar que González (13 goles en 33 partidos) ya estuvo en carpeta de la dirigencia de Belgrano a comienzos de este 2024, pero no se llegó a buen puerto en las negociaciones.

DIA DEL CLUB

El próximo partido de local de Belgrano será el clásico ante Instituto, el lunes 11 de noviembre a las 21. Para ese encuentro, la dirigencia determinó que para acceder al mismo los socios deberán abonar “el día del club”. El pago del abono extraordinario puede realizarse hasta el 30 de noviembre inclusive y los valores para cada categoría son: Mayor, 15.000; Jubilado, 10.500; Cadete Mayor, 10.500; Cadete Menor, 7.500 pesos.

LA RESERVA ANTE NEWELL'S

La Reserva de Belgrano, dirigida por Norberto Fernández, es el único cordobés que disputará los octavos de final de la Copa Proyección. El ‘Belg ranito’ goleó 5-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza y en la próxima instancia deberá enfrentarse con Newell`s. Ese juego todavía no tiene fecha confirmada, aunque se prevee que se dispute entre el 16 y 18 del corriente.

LAS PIRATAS VUELVEN AL GIGANTE

El certamen de Primera División del fútbol femenino de AFA retorna tras el parate por la fecha Fifa donde la Selección Argentina cayó ante Estados Unidos por 3-0. Y Belgrano regresa enfrentando, por la fecha 13, a Racing Club en el Gigante de Alberdi. Las ‘Piratas’ marchan cuartas en la tabla de posiciones con 32 unidades, mientras que las ‘Académicas” se posicionan segundas, con 36 puntos. El juego será hoy, desde las 16, y se aguarda un buen marco de público. Socias y socios al día pueden ingresar sin cargo, mientras que los no socios/as abonarán cuatro mil pesos. Los menores de 11 años ingresan gratis.