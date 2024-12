El cordobesismo espera un 2025 áspero con Milei pero no va a la guerra

El viernes, cuando Javier Milei llegue a Córdoba para la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora lo recibirá y tal vez crucen algunas palabras pero no se espera que la situación vaya mucho más allá de eso. “No está prevista ninguna reunión formal. No sucedió en las oportunidades anteriores en las que vino Milei”, dicen desde el Panal.

Lo que suceda el viernes cerca del mediodía puede considerarse un preludio de lo que será la relación que mantendrán durante 2025, año que estará atravesado por las elecciones legislativas, donde el libertario apostará fuerte para tener una mayor potencia legislativa y no depender de acuerdos con otras fuerzas, particularmente con el PRO y el radicalismo.

En el entorno de Llaryora tienen en claro que la relación con Milei seguirá siendo exclusivamente institucional y que las elecciones de octubre, donde Juan Schiaretti y el partido que acaba de presentar en sociedad tendrá un rol protagónico, generarán alguna tensión lógica. “Somos opositores, eso está claro”, señalan. Y añaden: “No somos ni el mejor amigo ni el peor enemigo del gobierno”.

Para dejar en claro que la relación entre Llaryora y Milei va por carriles “lógicos”, allegados del mandatario aseguran que “mantienen un diálogo, que no es permanente pero hablan de vez en cuando: a veces por teléfono, a veces por WhastApp, pero sólo por cuestiones institucionales”. La relación directa de Llaryora es con el ministro Guillermo Francos y con el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo.

En 2025 pero con un ojo en 2027

Plantado junto a Schiaretti, Llaryora está convencido de que una buena elección de los candidatos del cordobesismo lo comenzará a dejar bien parado rumbo al 2027. Si bien desde el Panal destacan que la imagen positiva de Milei en Córdoba es alta, también tienen en cuenta estudios consultoras que muestra a los candidatos de La Libertad Avanza ganando en Córdoba las elecciones legislativas.

El dato que sorprende es que LLA obtiene un 33% de los votos, exactamente el mismo porcentaje que logró Milei en las Paso y en la primera vuelta. “El núcleo duro que lo acompañó siempre”, razonan desde el Panal. Esa misma encuesta (de la consultora Comparactiva) muestra a los candidatos de Hacemos con un 27% de las preferencias.

Los cercanos a Llaryora siguen de cerca la estrategia que sigue Milei desde que asumió: gobierno personalísimo, avance irrestricto en el ajuste y lucha contra “la casta”, aunque los políticos (y los partidos) hayan sido clave en la gobernabilidad del libertario. “Milei tiene que crecer sí o sí en el Congreso, esa es su verdadera apuesta y por eso está armando nada menos que Karina Milei. Tener gobernadores le sumaría, claro, pero no lo desespera. Porque ya los tiene de aliados. Eso es lo que no ven Juez y De Loredo. Apuestan a ser los candidatos de LLA y Milei no los necesita. Prefiere perder con alguien propio que estar atado a una alianza”, sostienen.