El desafío de hacer Perfil, ahora potenciado

En este mismo espacio, al cumplirse el primer aniversario de Perfil Córdoba, escribí sobre los múltiples desafíos a los que nos enfrentábamos por aquel entonces. El reto era doble. No sólo se trataba de empezar a competir en una plaza tan particular para los medios de comunicación como es Córdoba, sino también de instalarnos con una estrategia particular: publicar solamente los domingos. Necesitábamos diferenciarnos desde el contenido de la información, el enfoque y la rigurosidad para informar.



En aquel momento, lo que parecía obvio se tornaba un tanto difuso por la vorágine de estar involucrado en un proyecto que empezaba a dar sus primeros pasos, pero la conclusión siempre estuvo muy clara: teníamos que hacer Perfil.



‘Hacer Perfil’ significa que cada edición tenga una alta dosis de ‘elaboración artesanal’, desde el contenido hasta la presentación. No es magia: es análisis, investigación, anticipos, primicias, opiniones contrapuestas, múltiples visiones sobre un mismo tema y una vuelta de rosca que se convierte en otra, y tal vez en otra más, hasta alcanzar el producto final.

Seis años después, muchos de los objetivos que nos trazamos se cumplieron. El primero, quizás el más difícil, fue el de resistir la tormenta perfecta que castigó duro (y sigue castigando) a la mayoría de los medios. Los vaivenes económicos no dieron tregua y mantener la calidad informativa siempre fue una premisa.



La consolidación de Perfil Córdoba se manifiesta en la calidad de la edición que se publica todos los domingos. Pero no queda ahí. También se expresa en los Premios Perfil Córdoba, que este año tendrán su segunda entrega, con los que se reconoce y celebra la libertad de expresión y la inteligencia de los cordobeses. Y por último, también se consolida con el relanzamiento de la página web.

La versión online de Perfil Córdoba (www.perfil.com/cordoba) está coordinada por Juan Bernaus y se completa con el trabajo de Andy Ferreyra, José María Pérez, Mariano Migliazzo y Rosario Centeno, más todo el equipo periodístico que sostuvo desde un primer momento este proyecto. El objetivo es grande: brindar la misma calidad de información todos los días, de lunes a lunes.

Aunque hoy cumplimos seis años, el cierre de este texto es el mismo que escribí cuando apenas celebrábamos el primer aniversario: Hacer un diario distinto. Con información diferente. Con el sello de Perfil y el objetivo de seguir mejorando. Sabemos que la vara siempre va a estar alta y que nuestro sustento será el periodismo de calidad. Ese fue, es y será nuestro compromiso.