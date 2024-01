El estado de la infraestructura obliga a la Municipalidad a redireccionar plan de obras

En la última semana y tras los temporales en la ciudad de Córdoba, se registraron una serie de incidentes en materia de infraestructura que generaron preocupación en el Palacio 6 de Julio. El concepto de socavón se repitió de manera constante desde el comienzo del año, principalmente en las redes sociales, y dejaron al descubierto una serie de falencias en materia urbana.

Comandados por el intendente Daniel Passerini, un grupo de funcionarios se abocaron de inmediato a evaluar la situación para tratar de definir el daño y deterioro generado por el agua en los distintos barrios y también para determinar responsabilidades. En primera instancia se trabajará junto a los desarrollistas privados en el control de daños, no habrá recriminaciones cruzadas con un sector que el intendente considera un aliado fundamental a la hora de pensar el crecimiento y el desarrollo urbano de la ciudad. Sin embargo, les llegará la factura de las obras cuya responsabilidades les quepan.

En el entorno de Passerini hubo sorpresa por el estado en que encontraron algunas obras y no lo ocultaron. Diego Peralta, secretario de Desarrollo Urbano Municipal dialogó con PERFIL CÓRDOBA y aclaró que no todo lo que se le llamó ‘socavón’ en los últimos días está encuadrado dentro de ese concepto. “

A veces encontramos un pozo o hundimiento de fácil reparación, son distintos niveles de situación los que nos hemos encontrado”, aclaró. El funcionario aseguró que “desde la Municipalidad se pudo dar respuesta a todo: o están resueltos los problemas o en vías francas de solución. Para esto sacamos todas las herramientas que tenemos a la calle. Hay varios organismos trabajando de manera conjunta como Obras Viales, Redes Sanitarias, Alumbrado Público, Secretaría de Ambiente, ‘Córdoba Obras y Servicios’ (Coys), todo en coordinación con diversas áreas de la Provincia como Recursos Hídricos, Caminos de las Sierras, entre otras”.

A la hora de explicar los motivos de la aparición de los problemas, Peralta no ligó responsabilidades sólo en la cuestión climática que registró casi 200 milímetros de agua caída en unas semanas, sino en el estado de cierta infraestructura que ya habría cumplido su ciclo de vida útil. “Sin dudas el fenómeno climático no es habitual. Pero deja evidenciado que tenemos un sistema de infraestructura como cañerías, instalaciones, que tienen 40, 50, 60 y hasta más de 80 años. La Cañada ha sufrido una rotura pero tenemos que entender que es una obra inaugurada en 1944. Estamos hablando de una obra que ya tiene sus años. Cuando nos preguntan cuáles serán los nuevos desagües previstos respondemos que esta situación nos permite entender que no sólo debemos pensar en hacer nuevos, sino en la renovación de mucho de lo existente, porque con cada situación que se nos está presentando nos vamos encontrando con cañerías o desagües que tienen su vida útil agotada. No es toda la situación así, pero es empezar a plantear algunas prioridades”, indicó.

Desarrollistas.

Peralta no apunta a los desarrollistas como responsables directos de lo ocurrido, ya sea por falta de infraestructura o por desagües mal hechos que ocasionaron problemas en otros puntos de la ciudad.

“En este momento tenemos que priorizar la urgencia y hacer un estudio o un diagnóstico de medidas estructurales vinculadas no sólo a las obras a ejecutar, sino a normativas a revisar que garanticen que esto no vuelva a pasar. Es un proceso. En este momento estamos en la remediación de lo urgente y para eso involucramos a todos los actores con los que podamos interactuar, Provincia, Colegios Profesionales, Universidad, todos adentro para acordar medidas estructurales”, detalló.

Socavón en Vélez Sarsfield.

Peralta consideró al hundimiento generado en avenida Vélez Sarsfield en torno al megaemprendimiento inmobiliario Pocito Social Life, de la desarrollista Proaco, como “el más preocupante”. “Cuando empezamos a analizar la situación postsocavón nos encontramos con que hay un caño de Aguas Cordobesas que pasa por allí y teníamos que protegerlo porque si se llega a dañar puede complicarnos en la provisión de agua a Nueva Córdoba y el sur de la ciudad. Entonces lo primero que debimos hacer fue preservar para que no se amplíe ese socavón. Una vez que tuvimos esa zona bloqueada, empezamos a realizar, coordinado con la empresa para desviar cursos de agua para que no ataquen a ese sector, entonces se hicieron bloqueos y ampliación de captación de boca de tormentas. Esa fue la urgencia en esa obra”, dijo.

“También le pedimos a la empresa un plan de remediación que nos garantice tener el caño preservado, para luego rehabilitar aunque sea media calzada de la Vélez Sarsfield, aunque sea para tránsito liviano”, amplió Peralta