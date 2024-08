El ex socio cordobés de Caputo asegura que el país “se va a recuperar con inversión privada”

La llegada de Luis Caputo a Córdoba para forma parte de un almuerzo de trabajo en la Bolsa de Comercio de Córdoba despertó el interés del círculo rojo local, que copó el salón que la entidad posee en calle de Rosario de Santa Fe para escuchar de primera mano al ministro de Economía de Javier Milei.



El ministro pudo venir a Córdoba luego de un par de meses de gestiones que estuvieron a cargo de las autoridades de la Bolsa, que preside Manuel Tagle, pero donde terminó siendo decisiva la participación de un exsocio del ministro. Se trata de John Walker, quien actualmente se desempeña como tesorero de la Bolsa y forma parte de Dracma un Agente de Liquidación y Compensación (ALyc), antes conocidas como sociedades de bolsa, donde se desempeña como CEO.



La relación entre Walker y Caputo se inició en diciembre de 2022. En ese momento, Dracma anunció una alianza con la consultora Anker para lanzar un fondo común de inversión (FCI) como paso inicial de un trabajo conjunto. Anker es una sociedad entre Luis “Toto” Caputo y Santiago Bausili nacida en 2020 con el diferencial de sumar a los reportes y análisis macroeconómicos la parte de asesoramiento financiero que plasmen ese contexto en las acciones diarias de las empresas. “Todo esto, con el marco de personas que pasaron por el sector público y conocen la forma en que allí se toman las decisiones”, se informó en aquel momento.

Luis Caputo en la Bolsa de Comercio: "no están las condiciones para salir del cepo"



Si bien no son amigos, Caputo y Walker forjaron una muy buena relación desde aquella oportunidad, de la misma manera que la que estableció el cordobés con buena parte del equipo que acompaña a “Toto” en el ministerio de Economía, como Santiago Bausili, presidente del Banco Central. En el almuerzo del viernes, Walker fue ubicado junto a Caputo, donde pudieron intercambiar algunas frases. “Es un tipo muy humilde”, sostuvo.



-¿Cómo le cae a Caputo que Milei lo llame el rockstar de la economía?

-No, nada que ver. Cero vedettismo. Se mostró muy humilde, habló con todos. Lo vi muy preciso respecto al programa económico que están ejecutando y dejó en claro que no se van a apartar ni un centímetro de eso.

-¿Qué destaca del mensaje de Caputo?

-Fue muy consistente y hubo un llamado a los empresarios a que se entusiasmen, se contagien, porque de seguir así esto tiene probabilidades de que termine bien y ya hay datos de que la situación se está reactivando, inclusive mostró algunos datos. El sector privado va a tener que ser protagonista en esta nueva etapa de la Argentina.

-¿Qué le falta a los empresarios para convencerse de que el camino que eligió Milei es el correcto?

-Eso depende del sector. En la construcción, están en un momento delicado pero tienen muy buenas expectativas; el sector consumo muy golpeado; en el financiero estamos optimistas porque vemos que el camino es el correcto y que a pesar de lo que ha sucedido afuera, en las últimas semanas bajó el dólar y subieron las acciones y los bonos. El sector financiero se adelanta a lo que puede llegar a pasar. En el caso del agro han liquidado, si bien no al 100%, pero avanzaron en estas últimas semanas. Y en energía, minería y gas el sector está bullih (alcista), por todos los proyectos que están dando vueltas, algunos de los cuales está empezando a traccionar: eso se dijo en la reunión privada, que ya están con balanza comercial positiva. Son varios indicadores de que esto empieza a tomar un camino de estabilidad, con una inflación a la baja y un control monetario muy férreo.

-Sin embargo, da la sensación de que el círculo rojo banca a Milei pero no se termina de enamorar.

-Lo que están haciendo (desde el gobierno) ya muestra resultados tangibles, teniendo como ancla el superávit fiscal y la no emisión monetaria. Eso ya generó resultados concretos en estos 8 meses de gobierno y creo que lo que viene, donde va ser difícil de desarmar el cepo porque lo van a hacer de una manera ordenada cuidando que no haya ningún shock, es positivo, donde la micro economía empezará a recuperarse de la mano de la inversión privada, algo a lo que los argentinos no estamos acostumbrados. Sí lo estamos a que la economía se mueva cuando el Estado emite y eso hace mover el consumo. Ese modelo ya no va más, ya sabemos dónde terminó, hay que ir a un modelo de inversión privada y consecuentemente de empleo y desarrollo.

-¿Por qué Caputo puede implementar programas que hasta hace poco tiempo eran imposibles de presentar, por ejemplo, en una campaña electoral?

-No lo sé porque haya hablado con Caputo, pero tengo entendido que Milei delega mucho en sus ministros y creo que ha sido importante la flexibilidad con la que el ministro se mueve. Y además tenemos un presidente que entiende de economía a diferencia de un político tradicional que no sabe nada de economía y muchas veces tienen intereses contrapuestos y quiere gastar de más y el ministro tiene que cuidar la caja y el equilibrio.