El Hospital Privado Universitario de Córdoba se convierte en el líder nacional de trasplantes de médula ósea

Por medio del Programa de Trasplante de Médula Ósea, el Hospital Privado de Córdoba realizó un total de 2000 trasplantes. Un tratamiento sumamente importante para pacientes con enfermedades hematológicas y no hematológicas graves.

Para algunas afecciones como la leucemia, linfomas, anemia aplásica y otros trastornos hematológicos, estos trasplantes se convierten en una alternativa para mejorar el estado de salud de los pacientes.

El programa cuenta con un equipo médico multidisciplinario compuesto por expertos en áreas de Hematología, Oncología, Hemoterapia, Laboratorio especializado en Hematología, Histocompatibilidad, Enfermería y otros profesionales de la salud.

Sobre la cantidad de trasplantes realizados, la doctora Ana Lisa Basquiera, jefa del Programa de Trasplante de Médula Ósea, señala que, “es un indicador de experiencia, trayectoria y trabajo constante. Es el resultado de la confianza que depositan en nosotros los pacientes, sus familias y sus médicos derivadores” y agrega, “nuestro equipo está formado por más de 70 profesionales de diversas áreas que trabajan con dedicación y de forma multidisciplinaria”.

Reconocimiento internacional

En 2021, el programa de la institución, obtuvo el “Certificado de finalización para el Cumplimiento del Paso Uno según los Estándares internacionales FACT-JACIE para el Programa de Acreditación Escalonada de Terapia Celular Hematopoyética”, una certificación internacional otorgada por las entidades: Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) y Joint Accreditation Committee of ISCT-EBMT (JACIE).

“Perseguimos la excelencia en la atención médica, como así lo avalan la certificación que recibimos por organismos internacionales y la intensa y continua actividad académica desarrollada por todos los integrantes del programa. Entendemos por excelencia la atención médica que cumple con los estándares de calidad científicos y humanos en la atención global e igualitaria de las necesidades de nuestros pacientes”, explica la doctora Basquiera.

Destacando el buen desempeño en cada etapa del proceso médico: evaluación del paciente y donantes, internación e infusión de las células madre, controles posteriores y el seguimiento a largo plazo.

En números

De la totalidad de trasplantes de médula realizados en el Hospital, el 85% corresponde a pacientes adultos y el 15% a pacientes pediátricos, de los cuales: