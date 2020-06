El Jefe tiene razón

H.C.

Samuel Clancy es el jugador emblema de Instituto en la Liga Nacional de Básquetbol. “El Jefe”, como lo apodan en Alta Córdoba, se ganó el respeto y el cariño de compañeros e hinchas por su entrega y su espíritu de equipo.

Actualmente en Los Ángeles, luego de haber sido licenciado de los entrenamientos de “la Gloria”, el pivote estadounidense fue noticia por una foto que publicó en las redes sociales, donde se lo vio manifestando en repudio del asesinato de John Floyd. “Levántate contra la brutalidad policial. Es hora de hacer un cambio”, escribió en su cuenta de Twitter.



“La policía mata a los negros todos los días y no sale en la televisión”, dijo Clancy en una entrevista con Canal 12. “Por la situación del coronavirus 40 millones de personas perdieron su trabajo en Estados Unidos. La gente no tiene comida, no puede pagar la renta y está frustrada. A esto se le suma el abuso policial y la falta de liderazgo de Donald Trump, quien exacerba más las cosas en lugar de calmarlas”, añadió.

“Son muchas cosas que confluyen. La gente está harta y quiere un cambio”, subrayó el basquetbolista.