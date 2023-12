Nery Lima vive desde poco antes de la pandemia en su pueblo, Huinca Renancó. Con 36 años, en la actualidad es dueño de un complejo de pádel y cuenta que le va bien, que disfruta de su hija y de su pareja. “Acá soy feliz, estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida”, sostiene quien allá por 2008 le tocó atravesar por una de las crueldades que tiene el fútbol: el hostigamiento de los hinchas propios.

El jueves 9 de agosto de 2007 debutó en la primera de Instituto con 21 años, convirtiendo un golazo desde afuera del área frente a Chacarita. Fue inolvidable. Pero este deporte tiene momentos gratos y también ingratos. Y Lima, que por ese entonces era una de las grandes promesas del club de Alta Córdoba, conoció los aplausos, los pedidos de fotos, los elogios y augurios de un enorme futuro pero también los insultos, los agravios y los rumores, todo por haber fallado un penal en un clásico.

La situación que le tocó atravesar a Jeremías Florentín, arquero de las inferiores de Talleres y titular de la Selección argentina sub-17 en el Mundial de la categoría en Indonesia, donde tuvo dos errores frente a Alemania por semifinales, fue similar a la que padeció Lima: fue ‘acribillado’ en las redes con comentarios maliciosos. Aunque el pibe de Talleres minimizó lo sucedido, sosteniendo que recibió mucho apoyo del mundo del fútbol y que la experiencia del Mundial “fue todo aprendizaje”, PERFIL CÓRDOBA tomó contacto con Lima, para conocer de cerca hasta qué punto las críticas a un futbolista juvenil pueden afectar su carrera y su vida privada.

El 23 de febrero de 2008, Instituto enfrentó a Belgrano en el viejo Chateau Carreras. La ‘Gloria’ le estaba ganando al ‘Pirata’ por el torneo de la B Nacional y dominaba el partido. Lima era una de las figuras del juego cuando llegó el penal para el equipo que por ese entonces dirigía Jorge ‘Vitrola’ Ghiso. Lo ejecutó el pibe y su remate fue atajado por Carlos De Giogi. Minutos después Belgrano, con un jugador menos, lo empató. Al término del juego todas las críticas fueron para Lima. Pero fueron críticas despiadadas de todo el ambiente futbolístico.

“Fueron días muy difíciles después de ese partido. Leer por ahí cosas que sabía que no eran ciertas e igual las ponían en los medios, salir a la calle y cruzarme con algún hincha y que te dijera algo... Es la ley del fútbol. Pero lo peor que hice fue haberme encerrado, no hablar con nadie y tratar de solucionar todo yo solo”, rememora Lima, ya con el paso del tiempo y mirando con otro enfoque lo sucedido.

—¿Por qué te encerraste? ¿Fue por decisión propia o porque el ambiente del fútbol no se acercó para ayudarte?

—La verdad es que siempre fui muy cerrado, me costaba expresarme. Y después de eso fue mucho más duro. Se me acercó Mariano Carbonari, con quien tengo una excelente relación hasta hoy y el ‘Loco’ Carranza, que siempre fuimos muy amigos. El técnico ni siquiera me habló, pero son cosas que pasaron y espero no le pase a ningún pibe más.

—¿Te costó después de eso volver a jugar?

—Sí, obvio que me afectó mucho la cabeza, porque yo sabía que a la primera que hiciera mal iban a empezar los murmullos. Es mucha presión jugar así.

—¿Te acompañó algún psicólogo o no tenían en el club?

—No, no, en esa época no teníamos todas las cosas que, por suerte, tienen ahora la mayoría de los equipos. Eso es un avance importante y más para los pibes, que se sientan contenidos en el momento que lo necesiten.

—Fue en el 2008, recién aparecía Facebook y no existía Twitter. ¿Creés que ahora son más crueles con las redes sociales?

—En esa época sólo existía Facebook y no era tan agresivo como son las redes sociales ahora. Agradezco que pasó en esa época y no ahora.

—Si te dan la posibilidad de hablar con un juvenil que está arrancando y pasa algo así, como a vos o a Florentín, ¿qué te dirías? ¿Qué consejo le darías?

—Lo que le diría a cualquier pibe que está cerca de jugar en Primera, que se dedique 24/7 a entrenar y en el cuidado. Hoy el fútbol es muy físico y no se puede regalar nada. Y lo más importante de todo: que se rodee de personas que lo quieran y estén con él en las buenas y en las malas.

—Me dijiste al inicio que estás en uno de los mejores momentos de tu vida. ¿Por qué?

—Por mi hija y porque conocí a alguien que me hace bien. Por ahí, si la conocía en ese momento, hubiera sido diferente. Pero bueno, hay que seguir para adelante.

EN FAMILIA. Nery Lima hoy, en su pueblo junto a su hija, su contención.