El lunes volvería Alfonso Mosquera a ocupar su banca en la Legislatura

Este lunes 24 de julio, post elecciones municipales, se le termina la licencia por 90 días solicitada por el legislador y exministro de Seguridad Alfonso Mosquera.

Consultado por PERFIL CÓRDOBA, el ex funcionario provincial respondió de manera tajante: “lo comunicaré el día de la finalización de la licencia”.

El 26 de abril pasado, antes del comienzo de la campaña para gobernador, Mosquera pidió licencia por 90 días sin goce de haberes en una carta elevada al titular del cuerpo y vice gobernador Manuel Calvo. La solicitud se dio en el marco de la investigación que la Justicia inició en su contra por el crimen de Blas Correas.

En su escrito enviado al presidente de la Unicameral, el exministro argumentó que su pedido de licencia es a los fines de "ponerse a disposición para ser investigado" por el fiscal José Mana. Sobre la resolución de la Cámara Octava del Crimen, de remitir antecedentes para investigarlo, Mosquera expresó: "Tal decisorio me resulta lacerante respecto a mi honorabilidad, y ante ello mi respuesta será solo una, la férrea defensa de mi dignidad personal".

Por ahora, la vuelta del ex funcionario en licencia no está confirmada por parte de la Legislatura. Actualmente no hay sesiones por receso electoral y su regreso no está en la agenda de la Unicameral.

Técnicamente, según confirmaron fuentes oficiales, la licencia vence en la noche del lunes. Dependerá de Mosquera si pide una extensión o decide volver a ocupar su asiento hasta diciembre, fecha que vence su mandato.

El lunes 24, comienza el juicio por Joaquín

Este lunes se termina la feria judicial, y comenzará el juicio a los policías acusados por el asesinato del adolescente Joaquín Paredes, en la localidad de Paso Viejo. El debate oral se realiza luego de tres años de ocurrido el hecho y serán seis los uniformados que se sentarán en el banquillo de los acusados.

Mikael López es el único detenido en el caso, imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y como coautor de lesiones graves agravadas.

El asesinato ocurrió el 25 de octubre del 2020 a las 3 de la madrugada en la localidad de Paso Viejo, en el departamento de Cruz del Eje. Paredes estaba en un asado con un grupo de amigos en una vivienda. Cuando los participantes ya se estaban retirando del lugar, fueron interceptados por la policía, quienes comenzaron a dispararles y asesinaron a Paredes por la espalda, mientras que un amigo de 14 años y su hermano Jorge Navarro, de 18 años también, fueron alcanzados por las balas, pero lograron sobrevivir.

También está muy próximo del cumplimiento de un nuevo aniversario del crimen de Blas Correas, ocurrido el 6 agosto de 2020.