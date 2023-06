El otro batacazo: Santa Rosa de Calamuchita cambió de gobierno

Eduardo “Tata” Martín, el candidato de Juntos por el Cambio, se impuso ayer con contundencia en las elecciones para intendente en Santa Rosa de Calamuchita, la principal ciudad del departamento y logró romper con la hegemonía que el peronismo mantenía desde hacía casi cuatro décadas.

"La verdad, nosotros del '87 que no ganamos en Santa Rosa. Eso nos demuestra que la alternancia no es un ciclo en la vida política de los pueblos" comienza el intendente electo la charla. Luego de 36 años será nuevamente gobierno una colación diferente en la localidad.

En la charla remarca "yo te dije dos cosas, la agenda de los políticos no es la agenda de la gente. Tenemos que entender que nuestras mezquindades no la quiere la gente. No nos piden autocrítica, nos piden agua, luz, servicios médicos, seguridad, tener hospitales en condiciones. Nosotros lo interpretamos", remarca "Tata".

Con la totalidad de las mesas escrutadas, Martín obtuvo el 53,16% de los votos (4.851 sufragios) y se despegó casi 20 puntos del postulante del oficialismo David Layús, secretario de Gobierno de la actual gestión.

El candidato oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba, cosechó el 34,47% de sufragios (3.146 votos). Mucho más atrás en la preferencia del electorado quedaron las otras dos fuerzas en pugna.

"Tenemos que tener un fuerte trabajo con la policía, con la divisiones de narcóticos. Se vende droga en la puerta del colegio. Yo soy nacido en Santa Rosa, hace 47 años que soy médico. Cuando la gente paga una consulta privada es porque algo está fallando", destaca el intendente electo.

Gerardo Rodríguez, del Movimiento de Acción Vecinal, cosechó el 10,02% (914 votos) y Mario Gabriel Matteucci, del Partido Demócrata Córdoba y el Frente Nacional La Libertad Avanza, con el 2,36% (215 votos). Votó apenas el 63,3% de las 14.700 personas habilitadas para sufragar.