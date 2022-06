“El problema es que nuestros intendentes son unos cag…”

La frase la dijo un radical con peso en la semana. Y la ratificó, sin conocer que la había manifestado anteriormente un correligionario suyo, otra persona del mismo partido, pero con algunos días de diferencia. Ambos, lanzaron este diagnóstico sobre lo que están viendo de los jefes comunales de la UCR y los movimientos que se vienen. Porque hay correligionarios que sostienen que un sector del armado de Juntos quiere negociar con los intendentes las candidaturas a legisladores departamentales. “Resulta que te sentás a hablar con la gente de (Luis) Juez o (Rodrigo) De Loredo, les preguntás qué pensaron para los intendentes y te dicen ‘queremos que sean clave para ganar en el interior’. Claro, o sea que la gente nuestra del interior se tiene que matar en la campaña para que ellos le den la sábana (lista de legisladores distrito único) a los suyos. ¿Están locos?”, dijo un radical y agregó con algo de resignación: “el problema es que, si agarran, son unos cag…”. Dicen que el clima no es bueno en el diálogo entre los dirigentes con pretensiones provinciales y los intendentes. Y eso que falta la re-re…

Crece la Guerra Fría entre Caserio y Gill

“Martín (Gill) está juntando y midiendo cuántos intendentes terminan con él. Pero, ojo que lo que agrupa no es para mandar un mensaje a Buenos Aires, es para dar señales al Panal de que tiene con qué sentarse a negociar”, dijo un peronista que está observando el minuto a minuto de las fricciones que se viven en el Frente de Todos cordobés. Lo que ocurrió esta semana fue que el intendente villamariense juntó el jueves a un centenar de jefes comunales (algunos dicen que fueron menos) para empezar a tantear una candidatura a gobernador. Sin embargo, en medio de las tumultuosas aguas del kirchnerismo de Córdoba dicen que Gill, si no llega, puede acordar un ministerio (¿Educación?) provincial. De todas maneras, cierto es que el mismo jueves por la noche, y mientras Gill abría el acto con los intendentes, un alto funcionario provincial sondeó quiénes eran los alcaldes que habían decidido ir a la cita con el excandidato a diputado nacional en el 2021. Igual, en paralelo con la movida de Gill hubo otra reunión de intendentes, pero en Buenos Aires, en el despacho del Banco Nación y con Carlos Caserio como anfitrión. Menos nutrido que el cónclave de Gill pero con intendentes de Punilla y Calamuchita, los dos escenarios de las únicas internas departamentales del PJ en marzo. “Los intendentes van a ir a cobrar parte de lo que puede haber quedado de Gill en Obras Públicas, algo que pueda negociar de fondos Caserio desde el Nación, pero todos sabemos dónde y cómo van a jugar en el 2023”, sintetizó un ministro provincial que conoce el territorio.



Las Juntas Promotoras, por ahora con suerte dispar…

Siguen los movimientos por las juntas promotoras ‘Llaryora gobernador’ en el interior provincial. Esta semana se lanzó una en Mendiolaza con un fuerte impulso del llaryorista que tiene esa localidad en el departamento Colón, Tomás Grunhaut. El director del CPC Argüello es un dirigente que viene trabajando hace tiempo con el intendente cordobés y lo conoce de su paso como ministro de Industria en el 2013. Sin embargo, como se sabe, hubo tensión en Mendiolaza en las últimas semanas porque el otro peronista que tiene la ciudad, Nicolás Martínez Dalke, no tiene muy buena relación con el llaryorista y había preocupación por qué podía suceder en la noche del miércoles. Afortunadamente, cuentan que no hubo inconvenientes, aunque algunos cercanos a Grunhaut cuentan que Martínez Dalke estuvo en un bar cercano al lugar del acto y hasta aseguran que se busca un acercamiento. Del lado de Grunhaut le ponen paños fríos a esa posibilidad y apuestan a seguir empoderando el espacio después de lo que fue el lanzamiento que contó con la presencia de otros intendentes del Gran Córdoba como el caso de Gustavo Brandán, el hombre de Colonia Caroya. De todas maneras, hay influyentes funcionarios provinciales que aseguraron en los últimos días que hay juntas promotoras que se desactivaron. Algo que ratificó una radical con domicilio en el interior profundo que contó en una charla de café cómo se habían bajado todos los jefes comunales del lanzamiento de una junta promotora ‘Llaryora gobernador’ que no tuvo tanta promoción ante la escasez de presencias.

El negrismo se quedó con el jury en la Legislatura

De manera silenciosa, el negrismo sigue acumulando poder en la Unicameral. Tras quedarse con la jefatura del bloque Juntos UCR el año pasado a manos del riocuartense Juan Jure, negociar con el alfonsinista Dante Rossi una de las vicepresidencias que quedó precisamente para ‘el Colorado’, esta semana el espacio que lidera el diputado Mario Negri puso un pie en el jury. Porque la legisladora Daniela Gudiño juró el miércoles pasado en lugar de la mestrista Verónica Garade Panetta; y dicen que los teléfonos ya empezaron a sonar. Para los que recorren los pasillos de la Unicameral, Gudiño son los ojos de Negri en la Legislatura, preside una comisión activa como la de Pymes y ahora hará escala en el órgano que promueve los jueces provinciales. Dicen que falta un lugar clave para el negrismo y hay que ver si se concreta o no en el segundo semestre del año: la vocalía por la oposición en el Ersep que tiene a al también mestrista, Facundo Cortés Olmedo. Una disputa que aún no se zanjó y de la que muchos prefieren no hablar en el radicalismo. Garade, por su parte, sigue activa en la Unicameral y esta semana presentó un proyecto para que personas con alguna dificultad auditiva o para leer puedan realizar sus trámites en dependencias provinciales a través de una app.

“Hacemos” por la Región Centro

Fue curioso cómo en la semana se mostraron juntos funcionarios provinciales cordobeses y santafesinos con una agenda mixta. A semanas de un viaje conjunto de los gobernadores Juan Schiaretti y Omar Perotti por Emiratos Árabes en busca de fondos para el acueducto Santa Fe – Córdoba. En la semana, el Gobierno provincial difundió un comunicado titulado: “Córdoba llevó la experiencia de los programas de empleo y formación a Santa Fe”, y de inmediato la reacción de algunos funcionarios provinciales fue ‘hacerse anchos’ con la escala de dos ministros importantes del schiarettismo en territorio santafesino como Laura Jure y Omar Sereno. Hacia allá fueron los dos a exhibir su know how, como en el 2018 y el 2019 lo habían hecho otros schiarettistas, aunque con un perfil más bajo. Igual, no fue el único contacto de peronistas cordobeses con santafesinos. El viernes, la titular de Cultura, Nora Bedano, se mostró con sus pares de Santa Fe y Entre Ríos para anunciar la convocatoria de la 6ª Feria de Diseño. “Estamos en movimiento constante, esto es ‘Hacemos’ por la Región Centro, ahora”, bromeó un funcionario en un grupo de WhatsApp.



La tensión sindical sigue y llegan visitas…

La normalización de la CGT cordobesa se anticipó en esta sección y en las páginas de este diario hace rato. Y, como se sabe, no hubo avances porque algunos entienden que hay una intencionalidad desde Buenos Aires de intervenir la central sindical que en Córdoba lidera José ‘Pepe’ Pihen. Lo que se conoció en estos días es que esta semana estarán en tierras cordobesas enviados nacionales, el problema es que los sindicalistas locales aún no saben quiénes vendrán. En principio se habló de Héctor Daer, también sonó Pablo Moyano y surgió el nombre de un integrante de la segunda línea como Abel Furlán, el encargado de estas gestiones en el interior. Lo que se sabe, es lo que contó PERFIL CORDOBA hace varias semanas: no hay acuerdo entre el sector de Pihen con el tándem Pablo Chacón y Rubén Urbano. Y donde, por momentos, el que se puede acercar a ocupar una silla con el respaldo de uno de los sectores es el titular de Aoita, Emiliano Gramajo, quien estuvo en la semana en Buenos Aires y que, entre otras cosas, prepara un viaje al Vaticano para disertar en un congreso sobre la trata de personas. “Se vienen los procesos de recambio”, dicen algunos y sostienen que la reacción de Luz y Fuerza en la semana fue para que Gabriel Suárez trate de recuperar protagonismo ante la estelaridad del Suoem con el regreso de Rubén Daniele y una negociación tensa. La otra cuestión es quién respalda al líder de Camioneros en Córdoba, Edgar ‘Titán’ Luján. Porque, mientras algunos dicen que llega con la venia de Chacón-Urbano, hay otros que dicen que hay una ayuda del lado de Pihen para darle una silla al hombre de los Moyano en Córdoba.



Llaryora, con agenda ambiental

En medio de la tensión por la negociación con el Suoem, y el paso a cuarto intermedio para que se vuelvan a reunir las partes este martes en el ministerio de Trabajo provincial, el intendente Martín Llaryora decidió no discontinuar la gestión y que sean sus ‘coroneles’ –Miguel Siciliano y Verónica Bruera- los que puedan llegar a un acuerdo con el gremio. “Él (por Llaryora) va a estar pendiente toda esta semana de dos temas ambientales como el festival de este domingo con el eje puesto en el reciclaje y que organiza el Coys en el Parque de las Tejas y con la Cumbre de Economía Circular. Esas serán dos de los grandes temas de agenda de Llaryora esta semana”, cuentan en el Palacio 6 de Julio.