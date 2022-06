“El radicalismo no puede tener en JxC una participación testimonial como en 2015”

El presidente del Comité UCR Capital, Diego Mestre, hizo referencia a la interna que se vive en Juntos por el Cambio. En ese sentido, sostuvo que “esperamos que no se rompa la alianza, pero nos llamó la atención las declaraciones de (Mauricio) Macri y que confunda entre popular y populismo (al hacer referencia al expresidente Yrigoyen). La respuesta de (Gerardo) Morales es contundente y clara, la avalo”.

En declaraciones a ‘Con el diario del lunes’, Mestre si bien reconoció que el fundador del PRO tiene un peso importante dentro de la fuerza, sostuvo que “hay que hacer esfuerzos por poner el foco en las coincidencias y no en las diferencias”.

“El valor de Juntos por el Cambio está dado por la unidad. Sin embargo, debemos seguir bien de cerca lo que pasa dentro de la coalición, porque no quedó bien resuelto el tema de la Mesa cuando se discutió la incorporación o no de (Javier) Milei. Si ya lo habíamos definido, ¿por qué algunos dirigentes salieron a decir otra cosa?”, señaló.

Para Mestre, la desconfianza de la sociedad para con el Frente de Todos permite que se vea a Juntos por el Cambio como la alternancia. En ese sentido, dijo: “Lo importante hoy es el programa de gobierno, que recién se esa empezando a trabajar, para que sea una coalición de gobierno y no una participación testimonial como en 2015, cuando terminó siendo una coalición electoral. Durante esa gestión de JxC, los funcionarios radicales que participaron fueron puestos por Macri y las políticas públicas implementadas no fueron consensuadas con el radicalismo”.

¿Juez candidato? Si bien Juntos por el Cambio en Córdoba hasta el momento ha mostrado señales de unidad, el debate por los candidatos ha generado más de un roce entre los dirigentes que forman parte de la fuerza, particularmente los radicales, que pretenden que un hombre del centenario partido encabece la fórmula a gobernador.

Consultado respecto a si aceptaría una eventual candidatura de Juez, Mestre sostuvo: “Para que Luis Juez sea el candidato a gobernador de JxC, se debe aprobar el reglamento que se está debatiendo, luego realizar las primarias, donde competirán también algún radical y alguien del PRO y quien gane esa elección interna tendrá legitimidad para representar la coalición”.

En ese sentido, añadió que “la gente no quiere que nos peleemos, quiere que seamos una alternativa al peronismo que gestiona hace más de dos décadas. Y si vemos las estadísticas no es un buen gobierno, porque tenemos la presión fiscal, los índices de pobreza, la inflación y los servicios más caros del país. De la seguridad nadie dice nada, pero no se puede salir por la ola de robos y la violencia. Las plazas son tierras de nadie, claramente hay convivencia de la Policía con el narcotráfico y la delincuencia. Nadie dice estas cosas, pero son la realidad de este gobierno de Schiaretti. Vemos un deterioro de la calidad institucional de la Provincia desde hace mucho tiempo y eso es muy malo para la ciudadanía”.