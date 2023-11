En 3 años se multiplicó la cantidad de familias que dependen de aportes estatales para alcanzar la canasta básica

Una inflación que devora todo lo que toca y que no detiene su marcha. En los últimos 5 años los argentinos convivimos con un fenómeno al que la política no le puede –o no quiere- encontrarle la solución y que ha tenido como única respuesta un compendio de medidas aisladas, pero también de políticas sostenidas para expandir el gasto público, retroalimentando el proceso inflacionario.

La advertencia de decenas de economistas y analistas de que se llega a un fin de año –en medio de una contienda electoral- “en zona de híper” no parece generar la preocupación necesaria.

Y en este contexto, la carrera salarial se vislumbra sumamente injusta: con trabajadores registrados y bajo regímenes paritarias que están logrando empatar a la inflación y con una mitad de trabajadores, autónomos, no asalariados o monotributistas perdiendo 30%, 40% ó 50% de sus ingresos frente a la suba de precios.

“En ese contexto las negociaciones colectivas fueron ajustando los salarios registrados a los incrementos en el nivel general de precios, de modo que en promedio los salarios mantuvieron su poder adquisitivo. Así, el nivel salarial registrado promedio, que no se ha modificado en los últimos años, es prácticamente equivalente al vigente a fines de 2019 y 20,2% menor que el de diciembre de 2015”, plantean los informes del Centro de Investigación y Formación de la CTA.

Y remarca que dado que los precios de los alimentos y bebidas crecieron más fuertemente que los precios en general, si se mide el poder de compra de alimentos del salario registrado se verifica una caída de casi el 8% entre diciembre de 2019 y junio de 2023. Este salario medido en alimentos resulta así 25% menor que el de diciembre de 2015. “El salto del tipo de cambio de agosto de 2023, cercano al 20%, tuvo como consecuencia un nuevo salto en los precios, de 12,4% promedio en el mes y de 15,6% en los alimentos, que empeora esta situación”, sostiene el trabajo.

Como todos los meses y con algunos días previos a los informes de evolución del Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec, el Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia Córdoba publicó su medición de suba de precios que realizan. Y en ese sentido se informó que registraron para el mes de octubre 2023 una Inflación de 10,9 %, una inflación acumulada durante los diez meses transcurridos de 2023 es de 130,4 %, y una suba interanual es de 157,7 %.

El último trabajo tiene un par de datos extras muy preocupantes:

-el 46% de los jefes y jefas de hogar consultados afirmaron no haber podido acceder a los bienes de la canasta básica alimentaria.

-entre los que sí llegan, el 75% dijo que pudo comprar por los recursos que obtiene de la asistencia estatal.

-cerca del 78% de las familias destinas más del 50% de sus ingresos a comprar alimentos.

Para tener una mirada más amplia de esta realidad el Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros elaboró, a pedido de PERFIL CORDOBA, un reporte con la evolución que tuvieron estos indicadores en los últimos años. El resultado es demoledor: en tan solo 3 años se constata, con los datos recibidos, un deterioro enorme y progresivo en la capacidad de las familias de acceder a los bienes de la canasta básica. En paralelo aumentó la cantidad de familias cordobeses que dependen de la asistencia social –de Nación y Provincia- para adquirir alimentos.

-Entre octubre de 2020 y octubre de 2023 la cantidad de familias que pudieron acceder a la canasta básica alimentaria cayó de 70,80% a 53,37%.

-Entre los que sí pudieron acceder, la cantidad de familias que tuvieron que recibir ayuda estatal pasó de 51% (octubre de 2020) a 75,8% en octubre de este año.

-El porcentaje de familias que gastan más del 50% de sus ingresos en alimentos pasó, en tres años, de 56% al 77%.

“Es difícil hablar o comprender el concepto de la indigencia, pero nosotros estamos viendo esto cada vez más. Si alguien gana $250 mil y de ahí tiene que sacar para los gastos del mes, algo de ropa, medicamentos, transporte, gas, luz, es muy difícil que llegue a los $180 mil que demanda comer. Según los datos que recolectamos mes a mes en nuestro Departamento Estadístico la canasta no se está cubriendo, entonces tenemos en la práctica indigencia. Las encuestas cualitativas nuestras son de terror y empeoran mes a mes. Genera mucha impotencia, bronca y dolor la degradación que hay y la violencia de la inflación”, sostiene Germán Romero, director del Centro de Almaceneros.

-Un punto que marca el relevamiento de datos, a 3 años, es que el deterioro es sostenido y se ve mes a mes.

-Sí, siempre ha ido decayendo, puede haber algún mes puntual con algún aporte nuevo o ayuda social. Lo vimos en este octubre con el impacto del reintegro del 21% del IVA. Ahí vimos un dato importante: el primer mes que más del 50% de las familias encuestadas no llegaban a cubrir la canasta básica alimentaria fue septiembre. Ese mes más de la mitad de la gente no llegó. En octubre ese número bajó, impactó la quita y devolución impositiva.

Pero dentro de los que sí llegan a cubrir la canasta básica alimentaria el 75% lo hace con asistencia estatal. Tres de cuatro llegan con el Estado.

-¿Qué es esa ayuda estatal? ¿Qué contempla?

-No incluye ningún tipo de sueldo, jubilación o pensión, es la ayuda social. Principalmente explicada por la asignación por hijo, más la Tarjeta Alimentar que se unificó en un plan. También contemplamos la Tarjeta Social Córdoba que tiene poca incidencia y hay algunos planes que se anexan. La mayor parte es la asignación por hijo.

-Si hay un Estado con tanta presencia no se trata sólo de que el Estado se despliega sobre toda la población voluntariamente sino que está teniendo que salir porque hay un deterioro de las condiciones sociales y salariales ¿Eso ven?

-Por supuesto, no se trata de una voluntad, es lo que tiene que hacer porque estamos en condiciones históricas de necesidad y de la ayuda social. Imaginemos la catástrofe que sería sin la ayuda social. El problema de ahora es que hoy tenemos laburadores en blanco bajo la línea de pobreza. La canasta total está en $330 mil sin contar alquileres. Y a ese trabajador en blanco no le va a llegar la asistencia del Estado. El 21% del IVA fue para todos, pero la ayuda social no llega a todos, aunque lo necesiten. Es lo que pasa con muchos trabajadores que necesitan pero no están bajo el radar del Estado. Esa pobreza ya la vamos a ver, y se suma a la pobreza estructural.

Y otra cosa importante, no olviden que los planes sociales, la ayuda, se licúa cada 10 días si no se frena la inflación. Empeora mes a mes.

Los 5 rubros que más subieron en Córdoba

La semana pasada el Departamento de Estadísticas y Censos de la Provincia publicó el indicador IBS. El IBS mide mensualmente los cambios en los precios medios de los insumos más relevantes, utilizados y consumidos en las distintas contrataciones de bienes y servicios llevadas a cabo en la provincia. Se calcula en base a la variación del precio medio del respectivo insumo, o como un promedio ponderado de las variaciones de los precios medios de una canasta de insumos.

Los 5 ítems de bienes y servicios que más subieron de forma interanual son los siguientes:

1 Equipos de tecnología y comunicaciones: entre septiembre del año pasado y septiembre de 2023 los precios se incrementaron una locura: 273,68%. Subieron 15,61% en septiembre y en 9 meses tuvieron un alza de 182,66%.

2 Servicios de comunicación. Tiene una inflación interanual del 187,99%. La suba en septiembre fue del 21,97% y la acumulada a septiembre del 2023 es del 118,2%.

3 Productos descartables. Suba año contra año del 187,49%. Subió 17% en septiembre y en 9 meses de este año experimentó un incremento del 132%.

4 Mantenimiento de instalaciones electromecánicas. Tuvo suba interanual del 174,46%, un aumento acumulado del 126,69% y del 10% en septiembre.

5 Alimentos y bebidas. Entre septiembre del año pasado y el mismo mes de este año los productos de la canasta alimentaria se incrementaron un 157,57%. En septiembre subieron 14,41% y en sólo 9 meses se encarecieron un 121,45%.