“En Rosario, los gobiernos nacionales nos dejaron solos en la lucha contra los narcos”

La diputada nacional por Santa Fe Mónica Fein, la semana pasada estuvo en Córdoba donde protagonizó un raid de eventos. El miércoles fue una de las oradoras centrales en el Tercer Congreso de la Red Asistencial de las Adiciones de Córdoba; participó del Primer Encuentro de Parlamentarios Socialistas en esta provincia, evento organizado por el referente socialista local Matías Chamorro, y también mantuvo un encuentro con el gobernador Juan Schiaretti.

En un alto de su agenda, la exintendenta de Rosario dialogó con PERFIL CÓRDOBA, describió la situación actual que vive su ciudad en materia de narcotráfico y contó cuáles fueron los principales sucesos que generaron que se llegara a este complejo momento en una de las urbes más violentas de Latinoamérica.

“Rosario es una ciudad muy joven y fundamentalmente unida al puerto, a la Hidrovía; es uno de los núcleos portuarios más importante de Sudamérica, por el cual además atraviesan rutas nacionales, con conexiones internacionales con Paraguay, Bolivia y Brasil. Está en un lugar estratégico y eso le otorga cierta particularidad” describió. “En los inicios de toda esta situación tan violenta, el Gobierno nacional de ese entonces decidió no involucrarse y nos dejaron muy solos. La Justicia Federal, que es muy débil, no intervino en este tema. Es importante remarcar que el narcotráfico no es un fenómeno exclusivo de una ciudad, pero se expresa violentamente en Rosario en una lucha muy fuerte por los territorios y con muchas pérdidas humanas”, agregó

—¿Qué tipo de medidas se llevaron a cabo para combatir este flagelo durante sus dos gestiones como intendenta de Rosario?

—En nuestro gobierno emprendimos una serie de acciones, entre ellas un cambio en la Justicia provincial, modificaciones en las políticas sociales, acciones para mejorar la policía y una presencia territorial diferente. Creo que no fue suficiente. El gobierno de Omar Perotti dejó de implementar estas políticas que nos habían dado buen resultado, ya que teníamos indicadores positivos, como por ejemplo habíamos comenzado a bajar la violencia y hoy estamos en récords en ese ítem.

—¿Pidieron ayuda al Gobierno nacional?

—Sí, y no la obtuvimos. La falta de presencia del Gobierno nacional, la mirada estigmatizante hacia Rosario y no tomar el narcotráfico como un delito complejo que requería la presencia de distintos actores que investigaran cada una de las aristas, ha generado una violencia creciente. Creo que hoy la situación es muy compleja, con un territorio que vive una discusión muy violenta y con récord de asesinatos. Rosario no produce droga, claramente no es productor de droga. Requería de un involucramiento de la Afip, la UIF, las Agencias Federales, organismos que nos dejaron totalmente solos. Hay que tener una Justicia federal que investigue. Articular con todos los niveles, lavado de activos y de dinero. El narcotráfico genera mucho dinero y corrompe los niveles del Estado.

—¿La situación actual es por la división de facciones en la ciudad de Rosario?

—La mayoría de los cabecillas más importantes de las bandas más grandes están presos en cárceles de Rosario y en cárceles fuera de Santa Fe. Los Monos, Alvarado, están presos pero sin embargo en muchos casos siguen operando desde las cárceles, no existen cárceles de máxima seguridad que bloqueen el uso de la telefonía. Por si esto fuera poco, el gobernador ya cambió 10 veces al jefe de policía y eso generó una anarquía, no hay conducción policial y eso es realmente preocupante. Perotti por primera vez puso a un expolicía como ministro de Seguridad. Es importante que este lugar sea ocupado por un civil con experiencia política de seguridad. Vemos con mucha preocupación que el ministro es un expolicía y muestra una falta de conducción política que se ve reflejada en el territorio.

“Una candidatura nacional de Schiaretti le haría muy bien al país”

En su paso por Córdoba, Fein mantuvo un encuentro en El Panal con el gobernador Schiaretti, a quien le dedicó elogiosas palabras. “Es muy buena la relación con el gobernador Schiaretti. He estado muchas veces con él y también con su esposa, la senadora Alejandra Vigo. Es un ejemplo muy importante para el país, es una gestión abierta que dialoga con otras fuerzas políticas. Es un referente que le haría bien a la Argentina a nivel nacional y que generaría un proceso de diálogo diferente, en un país tan agrietado, tan polarizado, plantear un diálogo diferente, un diálogo abierto, propositivo”, resaltó la exintendenta de Rosario.

“El socialismo vería con mucho agrado que una persona como el gobernador Schiaretti, con su experiencia en gestión, apertura, diálogo, que defiende la producción, el federalismo y que tiene una actitud constructiva a la hora de pensar el país se posicione a nivel nacional. Le haría bien a la Argentina. Necesitamos salir de los procesos de lógica única. Una figura como Schiaretti sería muy positiva y como presidenta del partido tengo una referencia importante en su forma de gestionar, de su agenda y lo vemos con muy buenas perspectivas”, completó.