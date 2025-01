“Épico es un espectáculo con una gran inversión que trascenderá la temporada”

Pocas funciones le bastaron a “Épico, Magic Dreams” para transformarse en uno de los espectáculos más comentados de la temporada teatral de Carlos Paz. El impactante show de ilusionismo que se presenta en el Teatro Holiday con una producción a gran escala y una tecnología de avanzada, es protagonizado por dos referentes de la magia en Córdoba: Willy Magia, ultraconocido por sus trucos realizados en programas populares de la televisión, y el “Mago” Matus, histórico artista del complejo Pekos, ambos con múltiples competencias nacionales e internacionales sobre sus espaldas.

Los magos dialogaron con Perfil Córdoba y describieron su nuevo espectáculo de magia e ilusionismo al que no le falta una dosis de humor. Destacan su amistad de larga data, la significativa inversión realizada y la excelente recepción del público. Además, adelantan sus planes de llevar el show a otras ciudades importantes del país.

-¿Cómo describen este arranque de temporada?

-Willy Magia: Estamos muy entusiasmados, es una gran apuesta la que hemos llevado adelante. Cuando nos llamó Pardo la idea era generar un espectáculo que no se hubiera visto en Argentina. Nos habló a cada uno por separado sin saber que tenemos una amistad desde hace muchos años y siempre estaba esto pendiente de hacer un show juntos. Empezamos a laburarlo hace cinco meses aporque queríamos algo diferente, no queríamos que fuera un espectáculo más: hay una mega producción de ilusionismo y magia pocas veces vista. Es un show que te vuela la cabeza.

-Mago Matus: Fue muy rápido el boca en boca, la devolución del público. Tenemos un espectáculo que es familiar y donde todos la pasan bien. Ese marco hace que el espectáculo sea diferente al resto. Hicimos una apuesta grande, no es un show armado para una temporada, hay una gran inversión. Entendemos que es una de las producciones más grandes que hay en Carlos Paz, con casi 200 metros de pantallas led y sonido inmersivo. Es casi una experiencia cinematográfica.

-A priori uno pensaba que tal vez competían entre ustedes porque son dos referentes, pero con estilos bien distintos. ¿De qué manera surgió esa simbiosis?

-(WM) Tenemos estilos muy distintos, yo voy por el lado del humor, cumplir los deseos de la gente, soy más popular: asado, vino, fernet, cancha. Matus es más solemne, con otro tipo de presentación. Cómo congeniar los dos estilos era un gran desafío. Los dos tratamos que sea un espectáculo para toda la familia. Tuvimos en una función a una persona de 95 años, amante de la magia, que vino con su hijo, nieto y bisnieto.

-(MM) Somos como hermanos, desde hace mucho. Compartimos experiencias tremendas, participamos juntos de campeonatos latinoamericanos, mundiales, junto vimos a David Copperfield, sin saber que nuestros caminos iban a confluir. Eso es todo mérito de Pardo, él fue quien nos unió si bien hace rato nos rondaba esta idea. Pardo fue quien impulsó este espectáculo, él la vio, tenemos distintos públicos y diferentes estilos, pero la gente se termina llevando la frescura del espectáculo y nosotros lo disfrutamos.

-¿Creen que para la gente tiene un valor extra que sean artistas locales?

-(WM) Sin dudas, la gente se enorgullece de eso, Matus es de Rosario pero llegó siendo chico a Carlos Paz, a Pekos. A mí me gusta enarbolar la bandera de Córdoba. La gente lo valora, porque no puede creer el espectáculo que ve, siempre dijimos que si nos uníamos era para hacer algo Épico, y de ahí el nombre del espectáculo.

-¿Tienen planes a futuro para este espectáculo?

-(WM) Cuando empezamos a diagramar este show entendimos que había que armar un espectáculo que trascendiera. Este espectáculo no va a quedar en Carlos Paz, queremos llevarlo a estadios, a grandes escenarios, pensamos en un Movistar Arena, un Luna Park, sabemos que estamos en la mejor vidriera, que es Carlos Paz.

-(MM) Se ha hecho una inversión muy grande que en dos meses es imposible de recuperar. Tenemos pensado hacer varias fechas en ciudades importantes del país. Estamos viendo más allá, y ahora lo hacemos con más seguridad porque la gente nos ha acompañado. Épico se hizo para transmitir emociones, seguir creciendo y llegar a muchos lugares.

-Willy, se vio en tus redes que trabajaste mucho con show empresariales. ¿Hubo lugar para el abogado entre tantas funciones?

-No hubo ni un centímetro para eso. Además de los shows me largué a escribir un libro que sale en este mes enero; también estoy por presentar unos productos de magia para toda la familia, son proyectos que están por ver la luz y que no dejaron lugar para ejercer la abogacía. Además, hubo mucho trabajo en el mundo corporativo, donde me siento muy cómodo, apunto al mundo empresarial, la fui sembrando a esa faceta y el 2024 fue una locura, estuve por todo el país e incluso me tocó viajar a otros países.

Épico, Magic Dreams

Willy Magia, Mago Matus.

Teatro Holiday (9 de Julio 53).

Jueves a Domingo 22.

Entradas desde $ 11.000.