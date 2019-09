“Es difícil que un juez se aparte y diga que es amigo de un imputado”

por Redacción Perfil

Después de inhibirse de intervenir en la causa contra dirigentes del Sindicato Único de Recolectores de Residuos de Córdoba (Surrbac), la camarista federal Liliana Navarro cuestionó la “hipocresía” de algunos de sus colegas. Fiel a su estilo frontal se preguntó si la difusión de fotos y la connotación negativa que se atribuyó a su amistad con los imputados Mauricio Saillén y Pascual Catrambone está motivada en que “son recolectores de residuos”.

“Yo también me pregunto si me hubieran escrachado así si me apartaba por tener relación con algún empresario”, agregó.

Apenas llegó el expediente a la Cámara que integra Navarro se apartó invocando un “vínculo amistoso”, según explicó luego. La Sala quedó integrada con dos vocales: Abel Sánchez Torres y Luis Roberto Rueda. Solo si hay disidencia entre ambos se incorporará un tercer juez. Deben decidir sobre un recurso de apelación que presentó la defensa de Saillén y Catrambone, quienes vienen solicitando ser excarcelados. El juez de primera instancia Ricardo Bustos Fierro les denegó el beneficio y por eso el caso subió a la Cámara.

Están imputados, junto a otras 17 personas, por presunta asociación ilícita, lavado de activos, defraudación y usura. Navarro argumentó que en el Código Procesal Penal están previstas causales para que los jueces se inhiban de intervenir en los expedientes.

“En mi caso, en la primera oportunidad que tuve he pedido apartarme por la relación amistosa con los imputados”, remarcó y agregó que “es muy difícil que los jueces admitan lisa y llanamente una relación de amistad, sean personas relacionadas al sindicalismo, empresarios o cualquier otro imputado”.

La camarista federal fue secretaria penal del Juzgado Federal N°1 durante 23 años, tiene una carrera judicial de más de tres décadas y 10 años de actividad sindical. “Los medios han salido a decir cosas falsas y sin consultarme. Los periodistas de Canal 12 dijeron cosas erróneas; también a ellos, como a cualquiera, les molestaría que se metan con sus familias”, enfatizó al referirse a fotos difundidas donde se observa a uno de sus hijos con vestimenta del Surrbac. “A mí también me molesta -dijo- porque la que tiene que resolver soy yo: la jueza soy yo, no mis hijos”.

Eluden la verdad. Navarro profundizó sobre la conducta que, en la mayoría de los casos, tienen los jueces. En ese sentido, aportó un ejemplo: “He participado de la causa CBI. Yo quisiera ver cuántas investigaciones ha realizado la prensa de los apartamientos en ese expediente. En algún caso pueden haber salido a escrachar a un juez porque no se apartó, que no es mi caso. Al resto de los jueces ¿salieron a probarles las relaciones amistosas o las cenas que tenían con los imputados?”.