"Es muy extraño pensar los JJ.OO. sin público"

La cuenta regresiva está en marcha y todo parece encaminado para que dentro de dos meses Tokio comience a celebrar la 32º edición de los Juegos Olímpicos. Más allá de la pandemia de coronavirus, que en Japón atraviesa una cuarta ola.

“Seguramente será difícil, como todos los eventos deportivos que se vienen sucediendo en los últimos tiempos”, presagia José Meolans (42), ícono de la natación argentina que compitió en Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008.

“Es muy extraño pensar los Juegos sin público. Será un marco diferente al que están acostumbrados los atletas, y eso tendrá su cuota de incidencia. Puede significar más presión o más tranquilidad, habrá que ver cómo lo lleva cada uno”, dice el cordobés.

Al repasar sus cuatro experiencias en los Juegos, Meolans destaca: “La Villa Olímpica es algo increíble. Allí todo se integra y durante la competencia el movimiento de gente es impresionante”. Y reflexiona sobre los cambios obligados que presentará Tokio: “Ver esos lugares vacíos va a ser muy loco”.

“Entiendo que todos los atletas van a estar vacunados y eso es algo que suma”, añade el 14 veces finalista en copas del mundo (medalla de oro en Moscú 2002) y cuatro veces representante en los Panamericanos.

"Al deporte argentino lo veía bien hasta principios del año pasado. Es difícil proyectar qué consecuencias le ha generado la pandemia".

Un año difícil

“Cada país actuó de una manera determinada y con su propio protocolo y eso hace que posiblemente haya ventaja de unos sobre otros”, señala Meolans sobre el evento que se desarrollará del 23 de julio al 8 de agosto. “En este contexto va a ser difícil que encontremos a todos los deportistas en igualdad de condiciones“, añade.

“En Argentina hubo meses en que no se podía hacer nada, y en otros países no fue tan así. Por suerte eso cambió en los últimos tiempos. Ha sido un año difícil en general, con muchos problemas para entrenar y competir, y habrá que ver cómo se va sucediendo todo. También hay que decir que, en el caso de los nadadores, hubo algunos que anduvieron muy bien con pandemia y todo”, puntualiza.

-¿Cómo ves al deporte argentino en comparación con Río 2016?

-Hasta principios del año pasado lo veía bien. Con la confianza en alto, tratando de mejorar y con menos obstáculos, ya que detrás de sus espaldas tenía al gobierno y al ENARD, como uno pretende para el alto rendimiento. Después pasó todo esto y quedó una gran incógnita. Es difícil proyectar qué consecuencias le ha generado la pandemia a nuestro deporte.

"Quiero pensar que Tokio 2020 no se va a postergar otra vez. Si no se llega a hacer este año, para los deportistas sería como llevarse una pared por delante".

Presente imperfecto

El Comité Olímpico Internacional (COI) ratificó los Juegos de Tokio a pesar de que Japón atraviesa su tercer confinamiento desde el inicio de la pandemia y el país acumula 12 mil fallecidos y 700 mil contagiados.

“Debe ser muy fuerte lo que hay detrás en lo político, en lo económico y en lo deportivo, y también en lo científico. Además, ¿cómo bancás postergar un año más teniendo el Mundial de fútbol en 2022?”, refiere Meolans.

“El año pasado fue imposible hacer el evento. Y si bien el presente tampoco es muy alentador, se conoce más de la pandemia y se aprendieron más cosas para sobrellevarla”, considera José.

“Quiero pensar que no se van a postergar otra vez, ya que dilatar más su realización sería un bajón. Para los deportistas sería como llevarse una pared por delante”, enfatiza.

-¿Han mejorado las condiciones para los deportistas argentinos desde tus tiempos de seleccionado olímpico?

-Si comparamos el presente con mis primeros Juegos, que fueron 25 años atrás, sin dudas. Pero todavía hay una distancia muy grande con los países de primer nivel. Estamos mejor pero seguimos lejos, esa es la realidad.

-¿Por qué equipo o atleta argentino apostarías en Tokio?

-No me gusta colgar una medalla antes de tiempo. Lo hicieron conmigo en Atenas 2004 y salió muy mal, porque lo terminé creyendo. En todo caso apostaría porque Argentina pueda generar buenos resultados y evolucionar.

EN RECESO. La pandemia le impuso un parate a las actividades vinculadas a la enseñanza de la natación que lleva adelante Meolans

Nadando contra la corriente

“Me dedico a organizar Campus, Clínicas y torneos Masters, pero todo eso se alteró por la pandemia. No he vuelto a hacerlo y no creo que vuelva por un tiempo”, cuenta Meolans sobre su actualidad. “También tengo mi marca de indumentaria de natación, un emprendimiento que inicié hace cinco años y que estoy tratando de bancarlo para que no se muera”, señala. “No ese sencillo. Hay que ir reinventándose en diferentes momentos y con diferentes gobiernos. Se hace un poco difícil… Hay que tener cintura, acomodarse, continuar y seguir buscando oportunidades”, puntualiza.

Mientras tanto, “Pepe” afirma que le gustaría repetir la experiencia como comentarista olímpico (en Río 2016 fue convocado por el canal FOX): “Estuvo bueno. Empecé nervioso porque no estoy acostumbrado a la exposición mediática y me podía salir algún furcio, pero me fui acomodando y entendiendo con mis compañeros y todo se hizo más fácil”.