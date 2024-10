Ferrer sobre los 125 despidos por el cierre de la planta de TDI en Petroquímica Río Tercero: "Es un impacto muy fuerte"

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, confirmó el despido de más de un centenar de trabajadores de la planta de TDI de Petroquímica por el cierre de ese sector de la fábrica.

"Lamentablemente en el día de ayer los directivos de la empresa me contactaron para informarme que habían tomado la decisión de cerrar o discontinuar la producción de TDI, que es la producción principal de Petroquímica. El TDI es un producto que se utiliza básicamente para fabricar goma espuma de los colchones, autopartes. Finalmente compran la goma espuma que utilizan en las distintas cuestiones de la fábrica. Esta empresa pertenece al grupo Piero de colchones Piero, Canon, todas esas marcas ", explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además precisó que "plantean que a partir de las importaciones de este producto desde China obviamente viene mucho más barato y ellos quedan fuera de competencia y ya no les conviene producir, sino incluso convertirse en importadores".

Petroquímica Río Tercero cierra su planta de TDI: habrá mas de 100 despidos

Despidos

"O sea que cierran la planta y por ahora lo que informan son entre 120 y 130 despidos. Para nosotros es un impacto muy fuerte porque además Petroquímica es el cliente principal de Fábrica Militar, la parte química porque le compra ácido nítrico por lo cual sería un impacto en cadena", aseveró Ferrer.

El intendente de Río Tercero mostró su preocupación porque "puede haber un efecto dominó" y contó que intentó comunicarse con "gente del Gobierno" nacional "para ver si de alguna manera se le puede poner un cupo a la importación y que la importación no sea tan grande como para que la única industria en Latinoamérica que produce eso, siga produciendo".

Críticas

Para Ferrer "lamentablemente cuando la política económica toma ese rumbo sabemos que la industria nacional sufre porque la posibilidad de competir con un chino es muy difícil sobre todo cuando tributariamente, en transporte, en energía son más caros para todos". "Me parece que deberían revisar un poco esa posición", reclamó.

Al referirse al impacto de los despidos en TDI, el intendente precisó que hay "60 más que son de empresas contratistas porque ellos tienen empleados directos, pero además contratan empresas para mantenimiento, para un montón de cosas".

"Después cada empleado de estos, que tienen buenos salarios, a su vez tendrán empleados, una empleada en la casa, a lo mejor una niñera, más el consumo. El impacto es tremendo", argumentó.

Ferrer insistió en que "debería haber una revisión respecto de cómo se sostiene la industria nacional por más que se abran importaciones".

"Antes estaba cerrado o era un cupo más chico. Esta empresa tiene una producción como para abastecer a Argentina. No llega a exportar. En una época exportaba, después se construyeron plantas más grandes en China y obviamente la competencia es muy dispar, sobre todo por el costo de la energía. Yo les pregunté por el costo laboral y me dijeron que ´no, que no era tanto el impacto´. El problema era el costo de la energía en plantas que funcionan con energía eléctrica, en algunos casos con gas, y obviamente el transporte", analizó el intendente de Río Tercero.

"Si vos vas a abrir importaciones, deberías generarle la posibilidad a la industria local sea la que sea de que tenga un nivel de competitividad. Yo te abro la importación, pero te dejo competir con la misma reglas", dijo en tono crítico.