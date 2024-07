Franco Mamondes, el heredero de Lito Quinteros que construye su propia historia detrás de la consola

Podríamos decir que Franco Mamondes siempre supo lo que quería ser. Desde aquel sábado cuando recién tenía 15 años y el Titi Cibattoni lo presentó ante Gastón Reartes en la sala de operadores de radio Suquía, nada fue lo mismo.

Ya había probado con otros trabajos, comenzó ayudando a su padre con el reparto de panificados, y hasta pasó largas horas en un taxi. Pero todo lo empujaba a sentarse detrás de la consola a poner música y alegrar. “Tuve la suerte de cruzarme con muchas buenas personas en el camino y no desaprovechar las oportunidades”, afirmó en el inicio de la charla con Perfil Córdoba el operador de Vamos Viendo, el programa que conduce todas las mañanas de 6 a 8 Fernando "el Turco" Genesir en Radio Popular.

Y, algo de razón tiene. En el 2008, por un accidente laboral y por sugerencia del “gordo” Reartes ingresa a “la Cadena” para una suplencia. Nunca más se fue. Pasó por todos los horarios, y hasta fue el encargado de las grabaciones de los “prensa” o los anuncios “comerciales” con el locutor Mario Pereyra al micrófono.

No es sencillo ser operador en Córdoba, pero especialmente en Cadena 3. Hay una herencia muy fuerte que marca un estilo y un sonido: Lito Quinteros.

¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que ibas a ser el operador del Turco en la primera mañana de radio Popular con el “Turco” Genesir?

Bueno, una sorpresa. Era un programa que no sabíamos de qué se trataba y cómo iba a salir el aire, pero conformado con buena gente y dije vamos... apostamos a todo ahí. Nos juntamos un par de semanas antes, fue en la casa de Lito Quinteros que aún estaba en la radio. Nos reunió en la casa de él y ahí comenzamos a charlar con el “Turco”: qué quería él en la parte musical, cómo lo quería armar y los segmentos y todo fue surgiendo.

Los operadores en Cadena 3 traen una herencia pesada, Quinteros marcó un estilo de operar los programas. Hay algunos que los copian y otros que le fueron encontrando la vuelta para evolucionar...

Para mí hay muchos que quisieron hacer cosas diferentes y en mi caso quise hacer lo mismo, pero con mi estilo. Lito, te podría decir que, es uno de mis ídolos, su forma de pararse en la consola, su humor. Si vos cortas el micrófono, ponés una risa, un aplauso, estás haciendo lo mismo. Partamos de la base que todos hacemos lo mismo con cosas diferentes, yo le agregue cosas de redes sociales y el humor de cada uno.

Vos sumaste varios personajes, entre ellos el “loco de los vientos” y “Nenu Nenu”

Como me decía, muchas cosas surgen de las redes sociales. Son cosas que la gente consume mucho, en la cual yo también consumo y la vuelco en la en la radio. Las frases o audios que antes usábamos de las publicidades, ahora saco de Instagram y Tik Tok. La gente se ríe porque esta como validando algo que ya lo escuchan en las redes sociales. El “Loco de los Vientos” surgió como todo en el programa, el Turco quería algo para despertarse a las 7 de la mañana, similar a la chicharra de “Clariá”. Arranqué con unas trompetas desafiadas y el me dicen al aire: “che, ese loco está desafinando”, y me puse a buscar grabaciones mías y le encontré la vuelta. Entonces, para molestar al “Turco”, busqué algo para que se enoje y que me diga todos los días algo. Y “Nenu Nenu” también fue similar. Es un oyente que escucha y nos comienza a mandar audios y los distorsiono un poco antes de mandarlo al aire. Eso pasa con el programa, la gente es muy participativa.

Vos tenés un rol protagónico en el programa, a diferencia de los otros operadores. Discutís mucho con el conductor, discutís con los panelistas...

Sí, sí. Porque veo que es fundamental, como decía Lito: el primer oyente es uno. Con el “Turco” peleo mucho y lo molesto por los auriculares. Pero es una excelente relación, me deja participar mucho y nunca me dijo basta o que lo deje de molestar. En el programa siempre se regala un asado y le ponía un audio “¿y al final van a sortear el chancho?”, fue tantas veces que lo puse que los mismos oyentes se lo comenzaron a pedir. Al final tuvo que regalar un chancho. Si desde el primer momento no me hubiese dejado trabajar tranquilo, me hubiera puesto un freno, el programa quizas sea muy diferente.

¿Cómo te sentis con las mediciones de audiencia?

Feliz, contento porque era una de las apuestas. En el programa del Turco nosotros vamos todos para el lado del conductor. Creo que la diferencia de otros programas es que acá no tratamos de ser figuritas. Todos los seguimos. Y la gente, el oyente es la primera persona que hace el programa. Te agradecen, por ejemplo, el gesto de mandarte una bolsa de criollos, alfajores, tortas, picadas a las seis de la mañana. Se matan de risa, y con humor a las seis de mañana con frío, con lluvia, con calor están ahí mandando audios. Quieren escuchar el programa para desenchufarse de quilombo diario del país, desinformarse. No quieren aturdirse con tanta información, sino algo breve y mucha alegría.

Franco Mamondes está siendo un protagonista de la nueva radio que busca dar un paso superador pero sin desconocer la historia de quienes hicieron grande a Cadena 3.