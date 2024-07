Cadena 3 demostró porqué es líder y cómo se gana el partido más difícil

Las mediciones de radio en Córdoba demostraron, una vez más, que ganar puede ser fácil, o inclusive hasta producto de la buena suerte. Pero definitivamente lo más importante es mantenerse. Cadena 3 era un campeón herido. En los informes pasados perdió en varios horarios con otras emisoras, principalmente con las del Grupo Clarín: Mitre, Mía y La Cien. Este año se limpió el polvo y se puso a trabajar para volver a ser el líder indiscutido en la radiofonía cordobesa.

La trayectoria influye. La radio de calle Alvear tiene más de 35 años como la número uno. Aunque sin la presencia arrolladora de otros años, sin dudas se trata de una maquinaria que sabe dónde va y conoce el horizonte, pero aún cuenta con un equipo en formación, principalmente en sus directivos, nuevos en el mundo de la radio pero con una importante trayectoria en otros medios. De todas maneras, algunos aún parecen estar encandilados por lo que representa ser parte de Cadena 3. A eso hay que sumarle que otra medición a la baja hubiera generado incomodidad en los dueños sobre la conducción de la emisora.

Sin embargo, lo que hoy predomina es el trabajo en equipo. La parte creativa, que históricamente estuvo a cargo de Mario Pereyra y Rony Vargas, hoy lo desarrollan un equipo cercano a diez personas, entre la gente que forma parte de la radio y consultoras externas. Los resultados están a la vista: el 53% de la audiencia de radio la concentran La Popu (20,89%), Cadena 3 (24,23% en las dos frecuencias) y Cadena Heat (8,14%). Se invirtió para ganar, en todo sentido.

En los resultados de Kantar-Ibope que se conocieron el miércoles se pueden leer varios datos. El más llamativo fue el estancamiento de Radio Mitre. La emisora del Grupo Clarín comenzó el año pasado con un fuerte envión, imponiéndose en varios horarios a Cadena 3 en AM. Se esperaba la consolidación de esos números o incluso una mejora. No pasó. Se estancó en 9,49%, sólo cuatro décimas más que en 2023. Aquellos festejos en calle Fader del Cerro de las Rosas se extendieron tanto que se olvidaron (o no pudieron leer) lo que necesitaban para avanzar. Hasta armaron una fiesta por los 18 años de “Aquí Petete” la misma mañana de conocerse los ratings. Mala coincidencia.

En Mitre decidieron fortalecer sus contenidos “duros” y mantuvieron programación “porteña” en gran parte de la tarde, que fue lo que marcó la diferencia a favor de Cadena 3. Un ejemplo: de 17 a 21 se presenta uno de los baches de Mitre, ya que luego de Omar Pereyra y su “Siesta animal” caen casi dos puntos para luego recuperar con “Aire de Noticias, segunda edición” ya a las nueve de noche.

Como siempre, hay varios puntos sueltos en una audiencia difícil de fidelizar. Este año no aparecieron una decena de emisoras y otras ya dejaron de salir al aire. Se fue depurando el espectro y eso dejó varios oyentes huérfanos que salieron a buscar un nuevo dial. No son muchos, pero sí los necesarios para que una radio supere a otra por milésimas. Esos puntos sueltos empujaron a las emisoras del Grupo Shopping a mejorar su performance. La más beneficiada fue Pobre Johnny, que ascendió tres posiciones.

En los datos del informe de Kantar-Ibope se puede observar que la mayoría de los oyentes sigue prefiriendo el aparato de radio tradicional, preferentemente en el hogar (62%) y como segunda opción aparece el automóvil (35%), aunque en este caso cayendo casi 10 puntos porcentuales. Quizás el vehículo es un lugar que comienza a ganar el podcast o las plataformas musicales.

¿Más música o más noticias?

Al mismo tiempo, se puede interpretar que la crisis y la situación económica balancearon los contenidos hacia más entretenimiento y música en lugar de noticias. Uno de los mejores ejemplos de este nuevo escenario es el programa “Para todos” de Héctor “Titi” Ciabattoni o “Vamos viendo”, de Fernando “Turco” Genesir, que están dando más espacio a la diversión y las secciones propias en detrimento de la información dura, aunque sin dejar de comentar los sucesos de último momento. El “pase” entre ambos fortaleció sus audiencias y fue una gran apuesta de este año.

Siguiendo con Popular, vale mencionar que el cuartero también fue una nota distintiva en este informe. El éxito de los grupos o artistas de ese rubro también influenció de alguna manera al rating.

Radio Suquía avanzó muchos escalones, logrando 3,38% del share. Para ser exactos, pasó del puesto 24° al octavo. Esto nos permite llegar a otra conclusión: las figuras que son muy exitosas en otros medios (los que llegan de la televisión o diarios digitales) no son garantía de audiencia en el propio. Jorge Cuadrado, Lalo Freyre o los conductores de Telefé todavía no le dan el caudal de oyentes deseado a la emisora de los Farías.



Los otros ganadores

Sin las radios rockeras y las pensadas para un público “más joven” -ya extintas en este nuevo informe- esos pequeños porcentajes terminaron nutriendo a otras radios consolidadas. Las nuevas generaciones no se caracterizan por ser muy fieles. Pobre Johnny, Loca Suelta y Shopping Classic recibieron gran parte de esos oyentes, al igual que Heat. Dato importante en la FM del Grupo Cadena 3: al margen de los continuos cambios de dial que sufrió la emisora, este año perdió a una de sus figuras.

Javier Rosenberg se fue a fines del año pasado y obligó a cambios de protagonistas en su programación. Esto nos lleva nuevamente al primer párrafo: el equipo, los fierros y las inversiones son el combo necesario para ganar. Y nos hace reflexionar si, por caso, Rodolfo Barili (Telefé) o Carolina Amoroso (TN) son “inversiones” necesarias.

Más allá de todo eso, le guste a quien le guste, el informe de Kantar-Ibope es clave para el desarrollo del negocio radial en Córdoba. No es barato hacerlo y sobre todo son pocas las emisoras que se reúnen para abonarlo. El costo total se reparte en un 60% entre Cadena 3 y Mitre y el resto lo paga el gobierno de Córdoba junto con las demás empresas que deciden participar. Ordena, refleja una foto de lo que están escuchando los cordobeses. Puntos más o puntos menos es la única manera de acercarnos a la realidad.

Es, en definitiva, la llave que abre “la caja” para el acompañamiento de las empresas privadas. Las grandes agencias de medios lo utilizan para destinar sus inversiones publicitarias. Luego, también para que los equipos creativos y de artísticas de cada emisora trabajen en sus números para mejorarlos o ajustarlos. Sabemos que, al margen del dato general, hay muchas radios que no son masivas por decisión propia o que apuntan a un determinado estrato social o público. Pero los números son los números.