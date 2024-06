Gaboardi, el pibe de barrio que cumplió el sueño de jugar en el equipo de sus amores

Cuando salió del vestuario, caminó por el pasillo de paredes celestes, hasta que lo frenó Marcelo Cuestas, el periodista que cubría Racing de Nueva Italia. Eso le llamó la atención. Pero Alejandro Gaboardi seguía sin percatarse de lo que acababa de suceder y continuó caminando como si nada, hasta que vio a lo lejos a su mamá Liliana, a su novia Gisel –hoy su esposa– y a su hermano Federico llorar de la emoción. Su piel se le erizó. En ese instante se dio cuenta que acaba de lograr el sueño del pibe: debutar en el equipo del cual era hincha, hacer un gol y ser la figura del partido.

La noche del sábado 4 de febrero de 2011, en el estadio Miguel Sancho, arrancaba la incursión de la ‘Academia’ en la parte final de la B Nacional, con Ricardo Rodríguez presentándose como entrenador del Albiceleste. Hasta los 20 minutos del segundo tiempo era un partido tranquilo. Empataban sin goles y se perfilaba para entrar en el olvido. Pero a los 20 minutos, el DT le hizo una seña al profesor Alexis Olariaga y pegó el grito: “¡Que venga el enano”! Y el ‘enano’ enfiló para el banco de suplentes. Se ajustó los cordones de sus botines Adidas Predator, negros y rojos, se acomodó la camiseta naranja con el dorsal 15 adentro del pantalón, mientras el técnico le decía: “Hacé de cuenta que estás jugando con tus amigos en la plaza, no tenés nada de responsabilidad. Hacé lo que vos quieras”. E ingresó por Ariel Juárez.

“La primera pelota que toqué la perdí. Maxi Salas y el ‘Poroncho’ Álvarez me alentaban. Dale, dale, encaralos, encaralos, me decían. Porque esa era mi forma de jugar. A la siguiente jugada vi un huequito y pasé entre tres y el tercero me toca adentro del área. Penal”, recuerda Gaboardi en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

Así fue la presentación. Ese penal cobrado por Ariel Bertinotti fue pateado por Daniel Becerra, quien lo erró. Sin embargo, en el ambiente del Sancho se respiraba otro aire. Cada vez que Gaboardi agarraba la pelota había una sensación de que algo distinto sucedería. Las crónicas de la época cuentan que la ocupación del estadio esa noche fue del 30 por ciento, con una recaudación de 11.900 pesos. Otros tiempos: la entrada popular salía 10 pesos y la platea alta 15.

Golazo. “Con el penal errado me amargué. Dije: después de la linda jugada... pucha. Pero ahí nomás, me acuerdo clarito, ‘Poroncho’ arranca en el área nuestra y con su tranco largo avanza, se la toca a Maxi, que me la da a mí, recibo de espaldas al arco y hago el amague de ir para la derecha pero voy para la izquierda y me queda el perfil justo: se la crucé al arquero y entró al lado del palo”, señala viajando con su memoria. Fue un golazo. Todos los que estuvimos esa noche en el Sancho lo recordamos.

El ‘Ale’ era tímido en esa época. Y ahora también. Pero en la cancha, esa noche, mostró toda su desfachatez. Recuerda todo lo ocurrido en ese juego, hasta lo que le decían en el festejo: “El primero que se me acercó a abrazarme fue el Maxi, que me decía ‘bien pendejo’. Él era el que estaba más cerca, y ahí nomás llegó el Cuqui Capdevila, Poroncho y el Dani Dalmasso, que me hablaba mucho. Es más, en la concentración previa él se me había acercado y me había dicho: ‘No me hagas quedar mal’. Debía ser que le habían preguntado por mí y sabía que iba a debutar”.

Ese gol fue a los 37 minutos del complemento y sirvió para que Racing le ganara al ‘Tomba’ por 1-0 e iniciara un proceso que lo llevó a jugar el Octogonal final. Pero en ese partido Gaboardi la rompió. La ‘Academia’ esa noche formó con Gustavo Caminos; Cristian Binetti, Hugo Banegas, Becerra y Dalmasso; Luis Martínez, Salas y Daniel Caminos; Juárez; Carlos Bertola y Marcelo Capdevila. Luego ingresaron los referenciados Álvarez y Gaboardi.

Inolvidable. “Cuando asumí me dijeron que mirara a las inferiores y encontramos a Alejandro, que es un crack en potencia. Es un chico inteligente y tranquilo, pero tenemos que llevarlo de a poco y protegerlo”, declaró el técnico Ricardo Rodríguez apenas finalizó ese partido. Pintaba para crack.

El pibe –que hoy tiene 42 años y juega al fútbol en los torneos de la Ucfa– se destacó en ese semestre. Tanto es así que estuvo en una prelista de la Selección sub-20; Independiente se mostró muy interesado, por recomendación de Hernán Bochini, hermano del ‘Bocha’ y ayudante de campo de Rodríguez; también hubo un interés de Racing de Avellaneda, por intermedio de ‘Mostaza’ Merlo, y hace unos años Gaboardi supo que River también había estado averiguando condiciones.

El fútbol tiene múltiples facetas, de las más lindas hasta las más desagradables: te regala sorpresas inolvidables y decepciones inesperadas. Pero más allá de cómo continuó su carrera, hasta hoy se recuerda las gambetas verticales del pibe con la camiseta 15 naranja que tuvo una noche que hizo ilusionar a toda Nueva Italia.

“Yo soy del barrio, conozco a los hinchas, cuando puedo voy a la cancha, mi hijo juega en Racing, yo soy hincha de Racing y fue hermoso. Quién no quisiera debutar en el equipo del que es hincha y hacerlo con un gol”, señala cerrando la charla, a la distancia de aquel inolvidable partido en el Miguel Sancho.

¿Qué es de su vida?

Gaboardi se retiró del fútbol a los 25 años. Actualmente está casado, tiene hijos y forma parte de un emprendimiento familiar junto a su hermano Federico y un primo. Tienen equipos atmosféricos y hacen desagotes y desobstrucciones de cañerías cloacales y pluviales. El emprendimiento, que nació en el 2007, se llama Sanired y realizan trabajos en Córdoba, General Cabrera y Cruz del eje. Además, sigue juga ndo en el torneo de la Ucfa con varios excompañeros de aquella camada de Racing.