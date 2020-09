Gastos Covid: para la oposición la respuesta oficial es insuficiente

Tal y como lo publicó PERFIL CORDOBA, el miércoles la oposición esperaba que la Legislatura tratara el pedido de informes presentado por casi todos los bloques, a excepción del FIT, sobre los gastos del Ministerio de Salud previstos en el Fondo para Atención de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas. La respuesta del Gobierno fue por escrito. En ese documento, señaló que Argentina se caracteriza por aplicar el sistemas de gestión de insumos mixto. Por un lado, observa la prohibición de comercialización de respiradores que emitió el Gobierno nacional aduciendo criterios de distribución federal características de la centralización. Por el otro, el resto de los insumos –de laboratorios y elementos de protección personal– con características de libre mercado donde la puja entre los compradores es libre.

La macro. En este marco, uno de los cuestionamientos de la oposición fueron las compras que se realizaron a la sociedad DP Wines SAS, una empresa dedicada a la comercialización de bebidas, a la cual desde el 23 de marzo, tres días después de la declaración del Aspo, el gobierno provincial le compró descartables, materiales de cirugía y curación por dos facturas cuyos montos ascienden a $1.152.000 y $368 640. Suman el dato de que la transacción se realizó antes de que la empresa obtuviera el acta de autorización de Afip.

respondió: “No es óbice para contratar un rubro en el que se encuentre inscripto en la Afip el proveedor en el marco de la emergencia, siempre que los productos cumplan con los requerimientos técnicos y tengan el visto bueno sanitario de las autoridades competentes y los precios sean acordes al mercado, debiendo recordarse que existían quiebres de stock y escasez de la mayoría de estos insumos”.

En el informe presentado por la provincia dejan constancia que los insumos médicos como no médicos muestran una tendencia creciente en sus precios debido a factores macroeconómicos como la inflación o depreciación del tipo de cambio.

Así, según el material al que tuvo acceso este diario, la mascarilla de protección N95 es el producto que mayor alza tuvo en su precio de +307%, mientras la mascarilla quirúrgica o barbijo tuvo un impacto de +255%. En tanto que el alcohol en gel y la bata impermeable en el mes de abril superaron el 100%.

Lecturas. En diálogo con este diario la legisladora María Rosa Marcone, de Encuentro Vecinal, señaló que el pedido de informes tendría que haber entrado en la orden del día y debatido el miércoles último, pero no sucedió porque “desde el oficialismo con un malabarismo técnico, dijeron que no correspondía y que la mayoría no estaba de acuerdo”.

Por este motivo, el martes se conformó una comisión de seguimiento de las nuevas normas que se puedan incluir en el régimen sancionatorio excepcional -las multas- y, en el contexto de esa comisión, para recibir un informe técnico se presentaron funcionarios de salud a traer la respuesta, sin asesores, ni prensa presentes.

Para Marcone, la explicación del gobierno que dio sobre Dp wines y otros proveedores no habituales, “es dudosa y se presta a discusión, legalmente puede no ser una falta que no esté inscripto en Afip, pero prácticamente indica que es una persona que no conoce nada del rubro”.

Por otra parte, la legisladora provincial resaltó que hay un correo mendocino al que se le realizaron compras por $500 millones sin dar explicaciones suficientes; y que la justificación de la provincia sobre el incremento de gastos con el pretexto de que tuvieron que estoquearse, no termina de justificar el aumento de los montos.

montos. Marcone, por último, señaló que no saben si se va a tratar este tema en el recinto, pero insistirán en que se trate en una comisión dentro de salud.

Desde la bancada radical, el legislador Marcelo Cossar dijo que la oposición votó el presupuesto para el Fondo que pasó de $1.500 millones a $5.000 millones. Dado el volumen de dinero, Cossar entiende que “hay que ser implacables con la rendición de cuentas, porque el Estado administra mal la plata que es de los vecinos, no solo la plata sino también la información”.

“Hicimos un pedido de informes porque teníamos dudas y la conclusión es que pagaron de más lo que compraron”, agrega Cossar y cuestiona, además, la respuesta: “No me doy por contestado, desde el punto de vista de las formas lo hicieron pésimo, brindaron un informe incompleto, en una comisión que no es la que corresponde, porque debería haber ingresado en el orden del día del miércoles pasado y haberse tratado en el mismo recinto de la legislatura”.

En consonancia con Marcone, agrega: “Así como las compras fueron irregulares, ninguna situación exceptúa que no se esté inscripto como proveedor del estado”.

