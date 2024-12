Gerónimo Heredia, la grata aparición del 2024 en el ‘Pirata’

El 21 de enero de 2024 Belgrano se midió ante Peñarol, por la última fase de la Serie Río de la Plata, disputada en Montevideo. Ese día, en la derrota del ‘Pirata’ debutó, con 18 años, Gerónimo Heredia. El juvenil ingresó en el segundo tiempo con la casaca 34, en reemplazo de Nicolás Meriano, como marcador central. Desde entonces, el futbolista oriundo de la ciudad de Villa María disputó 34 partidos oficiales en Belgrano, transformándose en una de las grandes promesas del equipo, y convirtiéndose en una solución para implementar diferentes acciones estratégicas por parte de los entrenadores.

Es que ‘Gero’, al cual Guillermo Farré lo presentó en sociedad como defensor central, ha jugado partidos en el lateral derecho con Juan Cruz Real e incluso en el último partido de este año, ante Rosario Central, Norberto Fernández lo utilizó de volante mixto junto a Francisco González Metilli. Un futbolista polifuncional y adaptable a los tiempos modernos del fútbol.

Su nivel fue muy bueno. Tanto es así que firmó su primer contrato como profesional en febrero de este año, vínculo que se extendía hasta diciembre del 2026. Sin embargo, por su continuidad, buen juego, proyección y el crecimiento que experimentó, la dirigencia optó días atrás por renovarle el contrato hasta diciembre de 2027.

Crecimiento. Heredia (categoría 2005) arrancó de pibe jugando en el baby de Alumni de Villa María. Ahí ya se destacaba. Por eso, en 2017, con 13 años recién cumplidos, se sumó a las divisiones formativas de Belgrano, donde pasó por diversas categorías, desempeñándose como defensor.

A Sexta división llegó como marcador central, pero en Reserva los técnicos entendían que tenía las condiciones, aunque su mejor rendimiento no lo iba a conseguir en esa posición y además ese puesto estaba muy bien cubierto. Por tal razón hablaron con él y lo empezaron a ubicar de lateral por izquierda. En ese entonces los marcadores centrales titulares eran Matías Moreno

y Mariano Troilo y el lateral por derecha Francisco Facello. No tenía lugar, pero lo querían formar. Le propusieron esa posición en la izquierda de la defensa para que ganara continuidad y experiencia y lo hizo muy bien. Con el correr de los partidos también jugó de marcador de punta por derecha, de mediocampista de contención y de volante mixto y en todos los puestos lo hizo bien. Por eso, desde el cuerpo técnico de Farré, en ese momento, posaron los ojos en él: se destacaba como un jugador adaptable.

Vale destacar que Heredia fue elegido el año pasado en el equipo ideal de la Copa Proyección 2023 del torneo de Reserva.

Sus características. En el predio de Villa Esquiú hay muchas esperanzas por él y tienen argumentos para tal ilusión. “Tiene GPS de nivel europeo”, afirman. No es que eso sea fundamental para analizar el rendimiento, pero sí para descubrir muchos aspectos del potencial del jugador. Llama la atención la muy buena cantidad de sprint (carrera breve de alta velocidad) que realiza por partidos, lo que lo convierten en un jugador dinámico, que sabe proyectarse y que ocupa bien los espacios.

Quizás lo que le falta mejorar es su técnica, que es la parte en la que no se destaca, aunque eso no quita que no la tenga. Partido a partido muestra mejorías en ese aspecto: lo trabaja. En su juego aporta más voluntad de lo normal. Posee un nivel de concentración alto.

No cabe duda que otra de sus virtudes es que llega al área contraria y tiene gol: así lo demostró en Reserva; por ahora en Primera tiene un tanto y una asistencia. Remata desde afuera del área y tiene buen cabezazo.

Sus fuertes son: jugar de volante por derecha, volante mixto o lateral por derecha. A propósito, en la Selección Sub-20 se desempeña en esta última posición, ya que le encuentran similitudes con las características de juego de Nahuel Molina Lucero.

Heredia se transformó en uno de los jugadores de Belgrano con mayor proyección. Así lo reflejan las convocatorias al Seleccionado Sub-20, que comenzaron este año. Ya venía siendo citado por Javier Mascherano y ahora también es tenido en cuenta por el nuevo técnico, Diego Placente.

El seleccionado juvenil inicia los entrenamientos de cara al Campeonato Sudamericano que se disputará en Venezuela, desde el 23 de enero al 16 de febrero de 2025. Argentina se enfrentará a Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia y ‘Gero’ tendrá mucho por demostrar.

MIRAR DESDE AFUERA. En febrero de 2020, como alcanzapelotas de un partido de Belgrano en Alberdi.

JUNTO AL ÍDOLO. Como todos los pibes, tiene de referente a Messi y estando en el predio de AFA con los juveniles pudo

sacarse una foto con el capitán de la Selección.