Giacomino regresa a la política con un partido nuevo y alejado del kirchnerismo

Tras seis años fuera de la política partidaria en los que se dedicó a su profesión y a montar un negocio familiar, el exintendente y exdiputado nacional, Daniel Giacomino vuelve al ruedo político junto al locutor y periodista Armando Osores y un grupo de dirigentes que lo acompañaron durante su gestión al frente del Palacio 6 de julio entre 2007 y 2011.

Lo hará a través de un nuevo partido denominado Compromiso Ciudadano Córdoba (CCC) con el que buscará seducir al electorado que, según sus propias palabras, “hoy no está representado por los grandes sectores políticos que polarizan la política argentina entre el peronismo y el kirchnerismo y Juntos por el Cambio”.

El viernes pasado se realizó el primer paso formal para el compromiso de la conformación del nuevo espacio que será inscripto en los próximos días en la justicia federal y de ese modo dará inicio al proceso formal para iniciar las afiliaciones.

Además de Giacomino y Osores, en el acta fundacional del nuevo espacio estamparon sus firmas los exconcejales Juan Manuel Rodriguez, Alejandra Del Boca y Susana Frosi, la exdirectora de Desarrollo Social municipal Norma Castro, el abogado y periodista Federico Pierucci y la abogada Dessiré Nihoul.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA Giacomino adelantó algunos de los lineamientos que tendrá CCC.

_ ¿Por qué vuelve a la política partidaria después de estos años?

_ Porque tengo muchas ganas y porque creo que tengo cierta experiencia de gestión como para poder aportar a la sociedad cordobesa. En este tiempo me he dado cuenta de las cosas que realmente se necesitan. Estoy convencido de que hay que apoyar a las empresas para combatir la pobreza con trabajo y producción. Se le debe dar mucha importancia al acceso a la vivienda como derecho de la gente y como motor de la economía, en eso Osores tiene mucho para aportar desde su larga experiencia con la Cooperativa Horizonte. Es fundamental que la gente pueda llegar a tener su propia casa, entre otras cosas en esto hay que involucrar mucho más a los bancos y al banco de Córdoba en particular.

_ ¿Por qué crea en un espacio distinto al kirchnerismo después de haberse autodenominado “soldado de Cristina Fernández” y de haber sido diputado nacional representando al Frente para la Victoria?

_ Yo no he cambiado mis ideas. Desde muy joven me consideré alfonsinista, con ideas progresistas y creo en un Estado que priorice el desarrollo económico con equidad. En su momento encontré en el kirchnerismo algo muy similar a esto y por eso me sumé. Pero con el paso del tiempo me defraudaron mucho, tal vez no con las ideas, pero sí con los comportamientos y conductas personales de muchos dirigentes que en algunos casos tendrán que dar respuesta en la Justicia por sus acciones. Además, en Córdoba el Frente para la Victoria nunca hizo un trabajo de crecimiento territorial, siempre fue una filial de Buenos Aires. Hay muchos militantes que aprecio y respeto, y probablemente algunos nos acompañen, pero los dirigentes actuales no me representan.

Obviamente tampoco me representa el radicalismo que directamente ha perdido todas sus ideas y valores originales y se ha puesto al servicio del macrismo; y menos aún el juecismo que pasó de ser un frente que representaba ideas progresistas a formar parte de Juntos por el Cambio sin siquiera sonrojarse.

_ ¿Qué características y perfil ideológico tiene este espacio?

_ Somos un espacio plural y horizontal. Queremos estar fuera de las antinomias y personalismos que nos llevaron a desencuentros y bloquearon la discusión sobre la realidad. Queremos discutir problemas concretos para dar soluciones concretas con eje en la producción, la creación de viviendas sociales, la generación de empleos, la economía social y la industrialización desde una mirada humanista y solidaria.

Está claro que tenemos una ideología. Yo soy defensor del Estado como regulador de la economía. El Mercado por sí solo no regula nada, la ley de oferta y demanda no funciona en Argentina. Y esto no significa que sea un extremista, estoy hablando de tener un Estado presente que oriente la economía para que haya equidad. Por eso es fundamental es que haya más producción e incentivos. Acá no hay que echarle la culpa al campo o a los empresarios o a otros sectores; hay que ordenar la economía, aumentar la producción y fortalecer la industria.

_ ¿Cuáles son los objetivos electorales de CCC?

_ Tenemos vocación de gobernar. Creamos un partido provincial con el objetivo de llegar a las elecciones de 2023 como una alternativa real para gobernar la provincia porque la realidad sólo se cambia llegando al poder. Obviamente la escala electoral de octubre de este año es una instancia donde debemos estar presentes, aunque eso es algo que va a depender del proceso de conformación y consolidación del partido durante los próximos meses.

_ ¿Cómo ve la situación de la provincia en la actualidad?

_ Yo respeto al gobernador Juan Schiaretti, creo que ha realizado grandes obras en Córdoba, pero también creo que le faltan muchas otras cosas en materia de Educación y Salud. Creo que a Córdoba le hace falta un plan estratégico con ideas nuevas para no tener indicadores negativos similares a otras provincias que tienen mucho menos recursos que nosotros.