Giordano sobre los dichos de Cristina: La deuda de Córdoba es fruto de un proceso de inversión

El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, aseguró que los dichos de vicepresidenta Cristina Fernández sobre la deuda de la provincia “denotan un enorme desconocimiento de la realidad de Córdoba y de la teoría económica”.



“Con un mínimo de análisis de las estadísticas que ella tomó, puede darse cuenta de que la deuda de Córdoba es fruto de un proceso de inversión de más de 9 mil millones de dólares, de los cuales tres cuartos se financiaron con ahorro y el cuarto restante, con endeudamiento”, explicó Giordano.



“La deuda se tomó en dólares, porque es la única fuente de financiamiento disponible que tiene el país y fue a tasas razonables. La Provincia no tiene deuda en pesos, porque, como posee superávit, no necesita endeudamiento a corto plazo en pesos como otras jurisdicciones”, precisó en declaraciones a Cadena 3.



Según Giordano, “la vicepresidenta tomó parcialmente información que comunicó la Provincia e hizo una interpretación equivocada de la realidad y del futuro de Córdoba”.



Además consideró que “es una deuda a largo plazo , que equivale a poco más de cuatro meses de recaudación”. “Es totalmente sostenible con los plazos y no se ve riesgo por ese lado”, añadió el funcionario.



Argumentos. “La deuda equivale a poco más de cuatro meses de recaudación y tiene un plazo promedio aproximado de 4 o 5 años. Pero la Provincia tiene ahorros, así como usó para la mayor parte de la inversión, y puede pagarla y seguir funcionando con normalidad”, argumentó el titular de la cartera económica provincial.



“El hecho de que sea casi toda en dólares, no es que sea mucho. Córdoba no tiene deuda en pesos, porque no necesita, ya que no tiene déficit como otras jurisdicciones. El caso más notable de esto es la Nación”, sostuvo en tono crítico a la administración nacional.

Giordano afirmó que “hay otras provincias con deuda en dólares también, como Santa Fe”. “Desconozco por qué eligió a Córdoba”, concluyó al referirse a las críticas de la vicepresidenta a la gestión del oficialismo cordobés.