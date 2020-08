Mushuc Runa es un vocablo quechua que significa Hombre Nuevo y que desde hace 17 años también es sinónimo de fútbol en Ecuador. Fundado el 2 de enero de 2003 en la Comunidad Echaleche, en la provincia de Tungurahua, “el Ponchito” –como se lo conoce- es el primer y único equipo aborigen del mundo en competir en la máxima categoría de un certamen profesional. Lleva cuatro temporadas en la Liga A de su país y el año pasado tuvo su bautismo internacional en la Copa Sudamericana.

El club está enclavado en el pueblo Chibuleo, uno de los pocos que sobrevivió a la colonización española, y tuvo su germen en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, creada durante la crisis económica de 2000 para facilitar el acceso a préstamos a miembros de las comunidades indígenas.

Se identifica con los colores rojo, verde y blanco, que representan sangre, esperanza y pureza, y su fundador y presidente honorario es Luis Alfonso Chango. A fines de 2018 inauguró un estadio propio con capacidad para 8 mil espectadores, ubicado a 3.200 metros de altura y rodeado de montañas que son parte de la Cordillera de los Andes.

Proyección internacional

Mushuc Runa Sporting Club reanudará su participación en la Liga Ecuatoriana la próxima semana, un mes y medio después de haber vuelto a los entrenamientos presenciales. Su entrenador es el mendocino Ricardo Dillon, quien jugó en Instituto a fines de la década del ’80 y dirigió a Estudiantes de Río Cuarto en la temporada 2013/2014. “Cuando el torneo se suspendió por la pandemia sumábamos un triunfo, dos empates y dos derrotas. Estamos bien. El desafío es mantenernos entre los ocho mejores para clasificar a un torneo internacional”, sostiene.

RICARDO DILLON. El mendocino es el actual DT del Mushuc Runa. “Mi sueño es dirigir a Instituto”, señaló el ex jugador de La Gloria.



“Es una linda experiencia. Mushuc Runa es una entidad que viene creciendo y que se ha ganado un respeto, siendo que cuenta con un presupuesto de 2 millones de dólares, que es cinco veces menor al que tienen los clubes grandes, como Barcelona o Liga de Quito”, destaca el DT que en noviembre del año pasado reemplazó al cordobés Martín Cardetti.

“El trabajo que hace el club es admirable. Tiene un complejo con seis canchas y una comunidad bio-ecológica que es visitada por gente de todo el país. Su proyecto deportivo incluye inferiores y fútbol femenino”, cuenta Dillon. Y añade: “El equipo no tiene mucha hinchada. En los partidos de local llevamos 2 mil o 3 mil personas. La gente de la comunidad tiene otra idiosincracia: siembra, cosecha, va al mercado y vuelve a su casa. Aquí se juega mucho el vóley ecuatoriano, un deporte raro. Es una especie de tenis-fútbol pero una red elevada y con equipos de tres jugadores.”.

Dillon, quien está radicado desde hace muchos años en San Juan y dirige la escuela de directores técnicos de esa provincia, lleva tres temporadas en Ecuador, donde también dirigió al Olmedo y dicta clases en el Centro de Capacitación Deportiva de Fútbol de Alto Rendimiento. “Mi sueño es dirigir a Instituto. Alguna vez tendremos que coincidir”, asegura.

Experiencia de vida

Marcelo Bergese es uno de los futbolistas cordobeses que jugó en Mushuc Runa. “Para mí fue algo nuevo y distinto. Una experiencia rara”, señala el delantero que vistió la camiseta del equipo aborigen el año pasado.

“Es un club joven, sin demasiadas presiones ni exigencias, que se sostiene con la cooperativa, que es como una financiera legal. Han llevado jugadores y entrenadores extranjeros pero todos los trabajadores del club pertenecen a la comunidad indígena. Es gente respetuosa pero cerrada”, señala el ex Instituto, Sportivo Belgrano y Racing de Nueva Italia.

MARCELO BERGESE. El delantero cordobés jugó en "El Ponchito" en 2019. "No tuve mucha continuidad pero fue una buena experiencia de vida", afirma.



“Mushuc Runa es una institución muy especial en cuanto a la idiosincrasia. Se cambia mucho. El dueño es muy ciclotímico. Es una especie de patrón y se mete mucho en la parte deportiva. En un momento hasta lo hacía poner en el equipo al yerno… El hombre tiene buenas ideas y una proyección de club grande, pero le falta aprender a manejarse”, sostiene el atacante.

“En lo futbolístico no me fue bien, no tuve mucha continuidad. Pero lo tomo como una experiencia de vida: para mí fue bueno haber podido jugar en otro país y conocer una cultura diferente”, concluye Bergese.

Alejandro Rébola, Ezequiel Luján y Joaquín Lencinas son otros comprovincianos que jugaron en el club indígena ecuatoriano. También estuvieron allí algunos conocidos del fútbol cordobés, como Sebastián Blázquez, Maximiliano Barreiro y Federico Almerares. Un ex 9 de Julio de Morteros, el santafesino Franco Faría, integra el actual plantel.

9 de Agosto

-El Día Internacional de los Pueblos Indígenas conmemora la fecha de la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Fue instituido el 23 de diciembre de 1994.

-Según la Unesco y el Banco Mundial, los pueblos indígenas suman 476 millones de personas (el 5% de la población mundial), habitan 90 países y poseen, ocupan o utilizan el 22% del territorio planetario.

-América Latina: un informe reciente de National Geographic Channel relevó la existencia de 522 poblaciones y comunidades indígenas entre la Patagonia y el norte de México.