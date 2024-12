¿Hubo contacto desde Alberdi con Zielinski?

Un posible retorno de Ricardo Zielinski a Belgrano despierta expectativas y emociones en el universo celeste. Su etapa anterior dejó una marca imborrable, con logros históricos que definieron una era para el club. El retorno del 'Ruso', entienden los fanáticos del 'Pirata', podría ser más que un simple reencuentro.

En ese marco, en las últimas horas su nombre y apellido comenzó a sonar muy fuerte en barrio Alberdi. Es que la dirigencia comandada por Luis Fabián Artime está en la búsqueda del director técnico para que se haga cargo del plantel mayor para el 2025. Tras la salida de Juan Cruz Real, quedó a cargo de manera interina Norberto Fernández, quien cayó muy bien en el plantel y logró un triunfo ante San Lorenzo y un empate frente a Estudiantes de La Plata; ambos resultados le dieron aire al club y a la dirigencia para buscar con tranquilidad el DT.

En ese marco aparecieron decenas de candidatos, aunque no han satisfecho del todo a Artime y Rojas. Pero la posibilidad de un posible retorno Zielinski se abrió teniendo en cuenta que está próximo a finalizar su contrato con Lanús. El viernes es el último juego del 'Ruso' en el 'Granate', enfrentando a Barracas Central.

Aún no está confirmado oficialmente el adiós de Zielinski de Lanús, pero todo se encamina para que no continúe. Esto provoca la chance de que el DT regrese al equipo donde tuvo una gloriosa etapa entre 2010 y 2016. No obstante, las negociaciones serán bastante largas.