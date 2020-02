Ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Terminó la espera en Alta Córdoba. Instituto retorna a la actividad oficial y lo hace con un partido clave en sus aspiraciones por meterse en el Reducido final de la Primera Nacional. Por la 16ª fecha de la Zona B recibe en el Monumental a Villa Dálmine.

Para este primer partido oficial del año, la novedad con respecto al torneo anterior está en el centrodelantero. El técnico albirrojo César Zabala apuesta por Francisco Apaolaza en esa posición, ganándole la pulseada a Germán Estigarribia y Martín Pino, que habían tenido más acción el semestre pasado.

El once que enfrentará, desde las 19, al ‘Violeta’ será con: Germán Salort; Flores, Facundo Agüero, Facundo Erpen y Emiliano Endrizzi; Ignacio Antonio y Juan Ignacio Sills; Damián Arce; Mateo Bajamich, Apaolaza y Facundo Silva.

Sin refuerzos. La dirigencia ‘gloriosa’ optó no involucrarse en el mercado de pases de verano. No se fue nadie, retuvieron a Antonio (pretendido por un club de Primera de Paraguay) y Bajamich (llegó una oferta del fútbol de Croacia), y no incorporaron a ningún jugador.

Fortaleza. El elenco de Zábala lleva seis partidos sin derrotas en su estadio. Sólo perdió un partido de local esta temporada y fue el 22 de agosto ante Sarmiento de Junín por 3-2.