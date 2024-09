Incendios en Córdoba: cuáles son los focos activos en las Sierras

Bomberos voluntarios continúan este lunes la lucha contra el fuego en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

Los brigadistas de diferentes cuarteles cuentan con el apoyo de 7 aviones hidrantes y 6 helicópteros.

Cuatro focos activos

"Son cuatro focos activos. El más grande es el que empezó en Capilla del Monte, allí en Dolores y se extendió para el lado de Los Cocos. Después subió para arriba de las Gemelas y también otro que fue para el lado de San Marcos Sierras. Igual que el está en la zona de Ascochinga", explicó Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Córdoba.

"En este momento en el que está más cerca de viviendas que podría ser San Marcos Sierras están trabajando todos los recursos", agregó en declaraciones a El Doce.

Además precisó que el cuarto foco se encuentra ubicado en la zona de Villa Berna, en el Valle de Calamuchita.

"Son cuatro incendios que están separados bastante kilómetros unos de otros. No tienen que ver en cuanto a la disposición del fuego, pero que son independientes", expresó Schreiner.

El funcionario detalló que durante la jornada del domingo trabajaron unos 600 bomberos y que hubo evacuados en San Esteban.

San Esteban

La secretaria de Gobierno Leticia Díaz aseguró que "se quemaron 5 casas en su totalidad" y que "hay viviendas afectadas en alambrados, corrales, tanques de agua, cables".

"Tuvimos que evacuar a todo el pueblo. Estuvimos sin luz varios días y por ende sin agua en varias casas porque no podían bombear.

El panorama es desolador. En menos de 10 minutos, el pueblo se hizo de noche y empezaron a volar cenizas, no podíamos respirar. Dentro de ese caos pudimos evacuar a las familias", añadió en diálogo con el periodista Andy Ferreyra de PERFIL CÓRDOBA.



También señaló que no hubo que lamentar víctimas fatales, aunque las llamas afectaron a animales y el monte nativo.

Detenidos

El Gobierno de Córdoba solicitó a la Justicia que avance en las investigaciones “para dar rápidamente con los responsables del fuego intencional” y que “a los detenidos les caiga todo el peso de la ley”, indicó en un comunicado oficial.

Hasta el momento hay dos detenidos, de 31 y 19 años, acusados de “incendio doloso”, confirmaron fuentes judiciales.