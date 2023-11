Instituto es de Primera y se ilusiona con clasificar a una copa

Instituto tiene motivos para celebrar: ‘es de Primera y de Primera no se va’... al menos por una temporada más. La ‘Gloria’ logró un triunfo ante Argentinos Juniors, en condición de visitante y se aseguró su lugar en la élite del fútbol nacional. En el último segundo, del juego ante La Paternal, el elenco que conduce Diego Davobe venció por 2-1 al ‘Bicho’, y está entre los cuatro mejores de la Zona A, clasificando a la próxima instancia de la Copa de la Liga. Instituto suma 50 unidades en la temporada y matemáticamente ya no tiene chances de descender. Objetivo cumplido. Y ahora va por la chapa: entrar a un torneo internacional. No es tarea sencilla, pero los números generan ilusión en los fanáticos ‘gloriosos’.

Fue un partido raro. Un primer tiempo flojo, monótono, sin brillo y sin tiros a los arcos. Federico Redondo fue el único que intentó hacer algo distinto: jugar al fútbol; pero sus compañeros jamás lo entendieron para beneficio de Instituto, que parecía cómodo con ese trámite denso. Gran parte de la posesión de la pelota (65 por ciento) fue para el local, y cuando la ‘Gloria’ tenía la pelota era gracias a Gastón Lodico, pero tampoco encontraba socios. El partido estaba en esa sintonía: muy aburrido. Pero el complemento fue otra cosa. Ambos se animaron un poco más y llegaron los goles.

El VAR, protagonista. Instituto, a los 20 minutos, aprovechó un error de Argentinos y fue efectivo. Jugada aislada, Adrián Martínez fue a pelear con el arquero Arias. Falta. El árbitro no la vio. Pero a instancia del VAR se sancionó penal que el propio ‘Maravilla’ cambió por gol. Vale decir, el VAR tardó 5 minutos en sancionar el penal.

Arriba en el resultado, Instituto se dedicó a defender, con Parnisari, Alarcón y Mosevich sacando todo. Pero a los 35’ Gondou se filtró y logró el empate. Los locales se fueron con todo a por la victoria. Y estuvieron cerca a los 45’, con otra jugada de Gondou, que Herrera la tocó cuando estaba entrando al arco defendido por Roffo. Pero a instancia del VAR, fue anulado.

Ahora sí el juego se puso más que interesante, aunque parecía que pintaba para empate. Y en el último minuto una corrida de Franco, con complicidad de Gabriel Graciani llegó el gol de Jonas Acevedo de cabeza. Una gran jugada para una gran temporada. Acevedo marcó el 2-1 en La Paternal y de esta manera la ‘Gloria’ logró asegurarse la permanencia. Triunfazo de Instituto con puntos altos, como los marcadores centrales, la fuerza de Graciani y el no darse por vencidos cuando parecían vencidos.

Historial. La Gloria y el Bicho cuentan con 28 enfrentamientos entre sí. Instituto ganó en11 ocasiones, igualaron 10 veces y Argentinos Juniors consiguió 7 triunfos.

¿Se despide ‘Maravilla’ de Alta Córdoba?

Un año de goles e idilios tuvieron Instituto y su goleador Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Y todo indica que llega a su fin. El próximo fin de semana podría ser el último juego del atacante en el Monumental de Alta Córdoba. La ‘Gloria’ recibirá a Barracas Central por la penúltima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga. Por cuestiones económicas, el delantero que llegó a fines de diciembre del año pasado no seguirá en Instituto. Incluso se habla de una propuesta millonaria del fútbol árabe y Martínez tendría todo listo para emigrar cuando concluya el juego.

Lo de ‘Maravilla’ con la casaca de Instituto está siendo estelar, y por ende dejará un vacío difícil de llenar. Es que el centrodelantero, más allá de su juego comprometido y batallador, se recordará porque jugó 39 partidos con la casaca albirroja, y con el gol de penal ejecutado con la zurda, ayer en La Paternal, convirtió 18 tantos en la temporada. A tener cuenta, en esta Copa de la Liga lleva marcados cinco goles; y sólo dos de sus tantos fueron de penal. Una locura, una maravilla, todo en menos de un año.