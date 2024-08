José Malanca: Anok Films realiza un documental sobre el paisajista cordobés

Hablar de paisajismo posimpresionista cordobés es hablar de José Malanca, un pintor nacido en 1897 e iniciado en el camino de la pintura por Alejandro Carbó, quien le regaló su primera caja de pinturas y una paleta, que Malanca conservó hasta su muerte.

Amigo de otro maestro, Fernando Fader, Malanca estudió en Italia y España y viajó por todo el continente, enamorándose de aquella América precolombina y colonial.

Anok Films –integrada por Juan Pablo Tobal Clariá (productor general, director, guionista), Luciano Juncos (codirector) y Renzo Felippa (guionista)– lleva adelante un proyecto que busca retratar la vida y obra del pintor cordobés. “Es un proyecto que lleva muchísimos años de investigación y que comenzó a rodarse este año. Hoy el documental está en etapa de posproducción y la idea es estrenarlo en 2025”, empieza contando Tobal a PERFIL CÓRDOBA.

OBRAS. Iglesias, calles, la cordillera andina y el altiplano fueron los temas predominantes en su obra.

La investigación empezó allá por 2012 y cuenta con el apoyo de las hijas gemelas de Malanca, Ana y Carmen, quienes a través de sus relatos traen al presente la historia y las memorias de su padre. “Creo que su legado es tan grande como su generosidad. Es un verdadero tesoro histórico y cultural, un retrato completo de nuestra Córdoba y de todo el continente americano; un tesoro que fue bien resguardado por sus hijas, quienes han dedicado su vida entera para cuidarlo y difundirlo, pero que corre el riesgo de quedar en el olvido”, refiere el cineasta.

Las hermanas han sido las encargadas durante todos estos años de proteger el patrimonio que dejaron sus padres (su madre, esposa de Malanca, fue la poetisa peruana Blanca del Prado). “Ana vive en la misma casa desde que nació, junto a José Luis, su marido. El hogar que cobijó al gran maestro y su familia, sigue siendo su refugio. Hace muy poco tiempo ella sufrió una difícil situación de salud, la cual afectó su capacidad para recordar y comunicarse. Y ese lugar la contiene. Su conexión con su padre y su lucha para preservar su legado hacen que ponga todo su esfuerzo y siga adelante”, cuenta Tobal.

José Luis y su hermana Carmen se convirtieron en el sostén de Ana y juntos se sumergen en conversaciones periódicamente para no olvidar, para preservar ese legado. “A pesar de los obstáculos, Carmen y Ana comparten sus recuerdos más preciados con cada persona que va a visitar la casa. Exponen sus vidas con ternura, cuentan detalles y sonríen. Cada anécdota propia o que les contaron en alguna oportunidad, reflota en el aire y toma vida en sus palabras. “Y si uno mira hacia atrás, hacia la propia vida de José Malanca, también aparece fuertemente la necesidad de indagar y buscar en los parajes más recónditos de nuestro continente sus colores, la gente y sus costumbres”, dice el director de Anok Films.

MALANCA Y DEL PRADO. En dos portarretratos, se pueden ver las imágenes del pintor y su esposa, la poetisa peruana Blanca del Prado.

Un poeta del paisaje. Enamorado de los paisajes y de la tierra, José Malanca se adentró en los senderos latinoamericanos buscando el sentido de la vida. Y lo retrató como pocos. “Malanca es el artista en su plenitud, empapado de las sensaciones, es el cronista comprometido, el que valoriza el contexto y subraya la palabra, retratando crudamente la realidad en el escrito y resaltando la belleza en la obra”, refiere Tobal

El cineasta y su equipo se reunieron con las hermanas Malanca incontables veces, se sumergieron en búsquedas y digitalización de archivos, rescataron de las sombras la memoria e hicieron posible el sueño de estas dos hermanas, para que nada quede en el olvido.

“El documental propone redescubrirse a sí mismo a través de la historia de uno de los artistas más emblemáticos de la región. Propone no olvidarnos, rescatar valores y asegurarnos que la esencia de José Américo Malanca perdure para siempre. Si tuviese que definir hoy el documental, creo que se trata de un relato íntimo y poético sobre el amor por la familia, la fragilidad de la memoria y la lucha por preservar el legado familiar”, finaliza.

JOSÉ LUIS ARISI. El esposo de Ana Malanca colabora en el cuidado de los archivos, recibe las visitas y cuenta la historia de Malanca.



José Malanca, retrato del pintor americano

En la sinopsis puede leerse un extracto de José Malanca: “Mi obra no es de atelier: la he hecho en comunión con el paisaje y el hombre, sufriendo y gozando bajo los cielos abiertos. Y si algún valor tiene es que es sincera y honesta y no requiere interpretaciones escolásticas para sentir su mensaje”.

En la misma sinopsis, los realizadores ponen de relieve la importancia del retrato como un acto de (re)conocimiento del otro a la vez que como un acto de amor. “José Américo Malanca, pintor posimpresionista cordobés, retrató a lo largo de la vida sus amores, su ideología, su pequeño entorno serrano y su continente pasional y libertario. La vida de Malanca fue valorizar el olvido e indagar y buscar en los parajes más recónditos de nuestro continente sus colores, la gente y sus costumbres”. Ahora, un siglo más tarde, son sus hijas quienes retratan la figura de su padre.

ANOK FILMS. El equipo realiza un documental sobre la vida y obra del pintor cordobés José Malanca.