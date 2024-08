Juego online: el 18,7% de los adolescentes cordobeses apuesta al menos $5000 semanales en sitios ilegales

El 18,7% de los adolescentes de entre 14 y 17 años de edad de escuelas públicas y privadas de Córdoba, han jugado o apostado en línea en los últimos 6 meses -desde que se reglamentó el juego online en la provincia-. Este es uno de los datos más relevantes del informe “Apuestas en línea”, compartido por el Defensor Adjunto, Carlos Galoppo.

Las apuestas se han convertido en un problema silencioso que afecta a muchos estudiantes y su detección temprana es concluyente, para intervenir de manera efectiva. En Argentina, se estima que, aproximadamente 19 millones de personas juegan frecuentemente, mientras que 7 de cada 100 argentinos pueden adictos, según las estadísticas del Observatorio de Adicciones y Consumos.

Juego online: “Hay que permitir la publicidad de páginas legales y perseguir las web clandestinas”

Bajo esa premisa, la Defensoría del Pueblo a través del Programa “Navegación Segura por Internet”, indagó a 868 los jóvenes cordobeses (41% hombres y 57,3% mujeres).

Se preguntó sobre los niveles de tiempo y dinero, fuentes de obtención de dinero, si se trataba de una actividad social o una práctica que se podría convertir en compulsiva. La investigación se llevó a cabo entre los días 26 de junio y 8 de julio de 2024.

Sitios legales, adicciones y dinero

Un dato significativo del estudio es que esos chicas y chicos apuestan en sitios ilegales, entendiendo por tales a aquellos que están fuera del control del estado cordobés o argentino. Sólo el 8,6% de los adolescentes señalaron usar dominios argentinos (bet.ar). Concretamente, sobre quiénes habían jugado o apostado en los últimos seis meses, el 18,7% reconoce haber jugado o apostado.

Al respecto, el 76,5% se consideran jugadores responsables desde la percepción de los adolescentes. Mayoritariamente indicaron que juegan por diversión y que el juego no afecta sus vidas. En ese sentido, casi el 80% presentan un uso meramente social, tomando para ello las respuestas que indican que juegan por diversión y que el juego no les afecta la vida. Por otro lado, podemos presumir que más de un 11% (11,3) presenta un uso problemático con el juego incluyendo en ese porcentual a quienes reconocen que el juego se está convirtiendo en un problema o los está perjudicando. Por último, el 9,1% de los adolescentes reconoce estar enviciado con el juego, situación que podría equipararse con un uso compulsivo, no reflexivo y altamente perjudicial para la salud del adolescente.

Monseñor Ángel Rossi: “Córdoba no tiene casinos, pero le ha puesto un casino a cada pibe en su celular”

En las consultas que indagan sobre cantidades de dinero y tiempo de juego que afectan sus vidas, se destaca que más del 46% de los adolescentes apuestan entre $ 1000 y $ 5000 por semana, un 10% gasta entre 5000 y $ 10.000 semanales mientras que un 9,3% invierte más de $ 10.000 semanalmente.

Sólo un 11,7% aseguró apostar diariamente, sin embargo, el 46% reconoce jugar más de 3 horas diarias y de ese porcentaje un 15,7% juega más de cinco horas diarias.

Ante la consulta sobre cuáles son los juegos o apuestas que más usan, los datos son contundentes en las preferencias de los adolescentes. El 60% elige juegos de azar. Ese porcentaje debe distinguirse entre el 39% que prefiere juegos de casino clásicos, el 27,2 apuesta a resultados en el fútbol y el 21% que opta por los denominados mini juegos. Muy atrás queda el truco, bongo/quiniela y los E.Sports.

De dónde sacan el dinero

Los adolescentes usan billeteras virtuales propias, apuestan usando cajeros humanos o usando cuentas verificadas de adultos de confianza. Se infiere que el 30% se endeuda con un amigo o con un familiar.

Juego online en Córdoba: hay 15 mil usuarios registrados y apuestan cerca de 36.6 millones de pesos por día

Los datos indican que el 20,4% ha creado una cuenta de jugador superando la verificación biométrica. Casi el 67% de los adolescentes dijo que en el sitio donde abrieron cuentas “jugador” no había verificación biométrica y el 33% restante reconocen haber logrado la cuenta mediante engaño. Una parte de los chicos reconocieron frente a un adulto que buscaban abrir una cuenta en un sitio de juegos y que contaron con el asentimiento del adulto.

Saben que pueden perder, lo mismo apuestan

El 40% de los adolescentes dijo conocer sobre la incidencia del algoritmo sobre sus chances de juego, lo que significa que el resultado de cada apuesta no depende ya sólo del azar, mucho menos de su habilidad y destreza, sino que directamente está condicionada a un indicador técnico (código fuente) que suma o resta chances para darte ganador, según otros parámetros.

Es decir, según el criterio del programador que fijó cada cuántas veces que perdías va a sumarte una chance de ganar, por ejemplo. También entendemos que el sistema hoy en día podría ser educado por una IA que esté desarrollándose para este tipo de aplicaciones, cuya capacidad seguramente será más potente y sobre todo tendrá mayor precisión en la lectura de los movimientos del jugador.

Consejos para la prevención y educación digital frente al fenómeno de las Apuestas On line, dirigidas a familias y adultos responsables: