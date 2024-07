Monseñor Ángel Rossi: “Córdoba no tiene casinos, pero le ha puesto un casino a cada pibe en su celular”

El cardenal Ángel Sixto Rossi, mostró su preocupación por las apuestas on line al afirmar que “Córdoba no tiene casinos, pero le ha puesto un casino a cada pibe en su celular”.

Argumentos

“El juego es gravísimo porque es lucrar con la debilidad de la persona. Es cuando a la persona en vez de ayudarla, la usás, porque usás su debilidad”, agregó en declaraciones a Cadena 3.



“Esto va generando todo un mundo que ya está instalado, adictivo, donde de golpe el chico está en la cancha de fútbol y ni está viendo el partido. Está con el celular. En eso soy medio duro, en eso raya la miserabilidad institucional”, sostuvo el arzobispo de Córdoba.

Además consideró que “Córdoba es una especie de paradoja, sin meterme en las decisiones, Córdoba no tiene casinos, tiene prohibido los casinos dentro de la ciudad, pero le ha puesto un casino a cada pibe o cada persona en su celular”.

“Lo ha personalizado cada uno, le ha regalado un casino. Vos mantenés la ley de que no casinos, y yo te regalo un casino, así que es muy grave, porque va generando, es decir, el tema de adicciones, es tan grave como la otra, no perdés la cabeza, o sí, pero bueno, perdés la casa, o la embargás, o tu padre se enteró que la apuesta perdió la casa, porque el hijo…”, argumentó.

Además recordó que “a nivel de ley, yo me acuerdo, se valen para presentarla de un perejil, que le darán alguna ayudita, y pone la cara”.



“No quien posiblemente la pensó, se le pone un personaje, por supuesto no la sacará de arriba, no sé, algo ligará. Pero vuelvo lo mismo, estamos en el ámbito de la miserabilidad en este punto”, enfatizó Rossi.