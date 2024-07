Quiénes dijeron no: Las organizaciones y actores que rechazaron el patrocinio de empresas de juego en línea

Equipos de la Pastoral Social de diversas provincias lanzaron un comunicado expresando su preocupación por el aumento de las apuestas online y la ludopatía, especialmente entre adolescentes y niños. El documento fue firmado por un total de 44 Pastorales.

"El documento ha querido poner sobre la mesa un tema que es muy grave porque en un contexto social difícil estamos cambiando la cultura del trabajo por la de la timba", indicó Munir Bracco, referente de la Pastoral Social en Córdoba.

Apuestas deportivas online: adicción temprana y publicidad sin límites

"Se está fomentando una enfermedad". Con publicidades constantes durante los partidos de todos los torneos y una invasión total a los usuarios durante las transmisiones de la Copa América y la Eurocopa 2024, el estímulo y la influencia de las apuestas han aumentado significativamente.

Basta con recordar cuando la CONMEBOL cerró grandes acuerdos con varias marcas para el patrocinio de la Copa América, incluyendo a Betano, una reconocida casa de apuestas deportivas con sede en Grecia.

En 2023, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó a bplay como el sponsor de la Liga Profesional.

En Argentina, 17 provincias ya tienen leyes locales que permiten el juego online. Sin embargo, a diferencia de nuestro país, en las principales ligas europeas ya está prohibido que las casas de apuestas patrocinen equipos o competiciones.

Las casas de apuestas están fuertemente vinculadas al fútbol, con un 28% de los clubes de primera A mostrando publicidad de estas empresas en sus camisetas. Este modelo también avanza en otros deportes: la misma compañía de apuestas que patrocinó a la AFA también lo hizo con la Confederación Argentina de Hockey y la Asociación Argentina de Tenis.

Los que dijeron que no

En mayo, la Cámara de Representantes de los Países Bajos aprobó una ley que prohíbe la publicidad de juegos online y pone fin a los patrocinios deportivos de casas de apuestas.

Aunque los acuerdos deportivos actuales quedaron excluidos, se establecieron períodos de transición para anular los contratos vigentes.

Juego online adolescente en Córdoba: alta preocupación porque “el Estado promueve” las apuestas

Anteriormente, el país ya había prohibido todas las formas de publicidad no dirigida, y ahora también se incluyen las dirigidas. Desde julio de 2023, las comunicaciones en radio, televisión, espacios abiertos y medios gráficos están prohibidas, estableciendo una legislación pionera en juegos online para el resto de Europa.

En Argentina, la nueva dirigencia del Club Atlético Vélez Sarsfield (Buenos Aires) canceló un contrato de U$S 400.000 con una casa de apuestas online, en un gesto de compromiso contra la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes.

Además de obtener un patrocinador con un monto superior, el club inició programas de capacitación sobre el tema en sus divisiones inferiores y escuelas.

En marzo de 2024, la Unión Argentina de Rugby (UAR), a través de su presidente, Gabriel Travaglini, remarcó que por ahora tiene cerradas sus puertas al ingreso de la publicidad de las casas de apuestas. "Nos interesa que el auspiciante tenga conceptos similares a los nuestros. No priorizamos la guita por sobre el perfil de la empresa. Por ejemplo, a las casas de apuestas no las veo dentro del rugby", explicó.

La figura de TyC Sports, Ariel Senosiain, comentarista de los partidos de la Selección Argentina en el canal de cable del Grupo Clarín, también expresó su descontento con las publicidades que estas empresas realizan durante el entretiempo de los encuentros de fútbol.

Apuestas online: un bombardeo publicitario y psicológico

"Como pibe creces que esa es una actividad más para hacer con tus amiguitos. Llegas de grande con la cabeza explotada y con la cabeza agujereada. (A las empresas) no les importa la salud, les importa solo el lucro", comentó en el programa radial de DSports.

Los influencers también

Otros sectores también muestran resistencia frente al impulso de las apuestas en línea. Y es que empresas del rubro han buscado nuevos auspiciantes fuera del ámbito deportivo, incursionando en el ambiente de los influencers y creadores de contenido.

Por ejemplo, Sofía Gonet, conocida como "La Reini" en TikTok, criticó a sus colegas que promocionan plataformas de apuestas online.

"Me llegan diez mails por día para publicitar casinos online y dispuestos a pagar fortunas. Cada vez que entro a Instagram veo más y más publicidad de este tipo", comentó en un video publicado.

"Es peligroso, es feo. El juego ha destruido muchas familias, no sé si está bueno que esté tan normalizado. Menos en un contexto donde no hay un mango. El juego es un negocio para millonarios, para que se diviertan los millonarios (…) Casinos online, dejen de mandarme mails, porque yo no voy a publicitar sus cosas mugrosas y marginales", concluyó.

¿Y en Córdoba?

En los principales clubes de fútbol, rugby y otros deportes, no suelen contar con el patrocinio de grandes empresas de casinos en línea. Aunque en algunos casos, la Lotería de Córdoba, puede estar involucrada como auspiciante. ​

Un ejemplo claro es el Club Atlético Racing de Buenos Aires, que cuenta con el patrocinio de una casa de apuestas como Betsson, a diferencia del Club Atlético Racing de Córdoba, que no tiene asociación con empresas de este tipo.