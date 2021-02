Juez y un grupo de WhatsApp con poca participación

El martes la oposición identificada con Juntos por el Cambio realizó un encuentro en diferentes puntos del país pidiendo por el regreso de los chicos a las clases presenciales. Con diversos carteles y el cotillón al que acostumbra JxC, en Córdoba el epicentro se ubicó en Plaza Colón, frente al Colegio Alejandro Carbó. Hasta ahí, lo que se conoce. Ahora bien, en la previa, durante y después de la actividad fueron varias las miradas de reojo. Por ejemplo, algunos se siguen quejando de la escasa participación local del juecismo, con la única presencia de peso en el acto de Daniel Juez, y apuntan a un pedido que desde la militancia del Frente Cívico hicieron durante todo el año pasado, mientras que ahora observan cómo varios de sus socios “se quieren subir a la ola”, como dijeron algunos juecistas. Y el malestar dicen que se notó. Porque en el grupo de WhatsApp que se creó para la ocasión, y donde varios tenían tareas asignadas, como por ejemplo los radicales Marcelo Cossar y Brenda Austin encargarse sonido y pupitres, respectivamente; o Gregorio Hernández Maqueda de la coordinación; o Soher El Sukaría de los barbijos; cuentan que a Juez “no le tocó nada”. “No puso una palabra en el grupo”, se quejó un socio local. Pero no fue todo: más de uno vio cómo se alejó de las cámaras Gustavo Santos cuando vio que Mario Negri había sido designado el vocero de la movida. Mmm…



Pereyra vs Pereyra

La decisión de la intendenta de Villa Dolores, Gloria Pereyra, de denunciar al exintendente -quien además es su padre-, Juan Manuel Pereyra, sigue causando revuelo. Y no solo en el valle de Traslasierra. La denuncia penal radica en los fondos que se destinaron a obras que se hicieron mal o directamente no se realizaron, entre las cuales se mencionan la Terminal de Ómnibus de la localidad y el Centro Cívico. Sin embargo, varias voces, ‘de este lado de la montañita’, como le gusta decir a un veterano del PJ coincidieron con que hay “una cuestión familiar” detrás de todo esto. Es decir, no es solo político y hasta electoral, si se tiene en cuenta que el exdiputado podría ser candidato a la intendencia en 2023 y que su hija no podría ir por un nuevo mandato. “Ahí hay un tema que viene de años y que incluso podría hasta incluir un capítulo de violencia de género. Podría…”, lanzó un peronista y conocedor de la familia de manera sospechosa. Es más, apuntan al vínculo que Pereyra tiene con otro de sus hijos, también con pasado como funcionario y la mala relación que tiene con la jefa comunal. “Lo que pasa del otro lado de las Altas Cumbres es otro mundo”, como dicen algunos a la hora de graficar lo que sucede en Traslasierra.

Piloni, el apuntado del Palacio 6 de Julio

Los que estuvieron esta semana en los anuncios que hizo el intendente Martín Llaryora para Villa El Libertador cuentan que había algunos dirigentes de la zona sur que estaban ansiosos. Pero no solo por las obras que se proyectan para el sector, sino por la expectativa que se generó en las últimas semanas en el Concejo Deliberante para ver quién queda en la jefatura del bloque tras la salida de Juan Domingo Viola al Ejecutivo. Bueno, algunos, como el concejal oficialista Diego Casado, que venía lanzando -a veces por lo bajo y a veces no tanto- sus críticas a lo que puede ser la elección del nombre para liderar la bancada, debió volver sobre sus pasos. Al parecer, Casado había puesto condiciones, entre ellas su futuro en la bancada, si la designación no incluía a un dirigente del PJ que no fuera llaryorista y en la semana, varios dicen que se escuchó una voz con mucho peso en los pasillos del Palacio 6 de Julio, ratificando la decisión del intendente Llaryora de ir por Nicolás Piloni para conducir la bancada. Piloni es un edil de línea directa con el titular del Ejecutivo municipal y ya cuenta la venia del jefe comunal capitalino. Dicen que ante las amenazas de Casado, el funcionario del Ejecutivo lanzó: “Que no joda; si quiere, que se vaya y gobernamos con 15 y desempata Daniel (Passerini)”, por el viceintendente. Tensión legislativa a full.

El acuerdo que desactivó un conflicto inesperado

A nivel provincial, la interna radical terminó confirmando las tres listas en carrera: la de la sociedad de mestristas, negristas y alfonsinistas que lleva como candidato a Marcos Carasso; la de Sumar, con Rodrigo de Loredo al tope de la boleta; y la que tiene como postulante a Juan Carlos “el Polo” Gait. Hasta ahí, lo que se preveía. Sin embargo, no son pocos los dirigentes de la UCR que coinciden con que casi casi se arma en la Capital. Resulta que, sobre la hora, Miguel Nicolás decidió acercarse al sector que lleva como candidato a De Loredo, pero que la oferta del hombre de Fuerza Renovadora era ser el candidato del concejal a presidir la Capital. Entonces, que Sumar tuviera dos candidatos a conducir el partido en la Ciudad: Nicolás y Bee Sellares. Esta iniciativa encontró rápidamente detractores y fueron aquellos que responden precisamente a Bee Sellares. ¿Cómo terminó todo? Hubo paz. A Nicolás le hicieron un lugar como candidato a vicepresidente del partido detrás de De Loredo y junto a Verónica Gazzoni. Varios respiraron aliviados rumbo a la interna del 14 de marzo. Disputa que miran varios radicales en el país.

Escuela o áreas operativas

Por ahí pasa en realidad una de las dudas que tienen en el Palacio 6 de Julio a la hora de pensar en el lugar que elegirá el intendente Martín Llaryora para hacer el acto de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Están los que impulsan la idea de hacerlo en algunas municipales de las escuelas considerando que ese mismo 1º de marzo será el comienzo de las clases de manera presencial y el retorno de alumnos y docentes a las aulas. Sin embargo, también hay funcionarios que recuerdan que el año pasado el discurso de apertura de sesiones de Llaryora ya fue en una escuela, aunque en aquella oportunidad sin el condimento del comienzo de clases ni mucho menos con el agregado del retorno presencial a raíz de la pandemia. La otra versión que circula es la chance de que esto ocurra en alguna de las áreas operativas que serán el eje de la descentralización municipal. “No hay que descartar ninguna de las dos, pero puede andar por ahí”, dijo un alto funcionario municipal.

El schiarettismo quiere repetir modelo en otro departamento

En los primeros días del año se concretó el lanzamiento de una vertiente del PJ en el departamento Colón denominada Colón merece más, con la presencia de varios dirigentes del partido que tienen marcadas diferencias con los dos referentes en la región que muestran cierta distancia con el Centro Cívico y están alineados con el albertismo, como son los legisladores provinciales Carlos Presas y Rodrigo Rufeil. Dicho sea de paso, algunos cuentan que al primero, al experimentado parlamentario, hay un importante e influyente ministro del gabinete schiarettista que dejó de atenderle el teléfono. Al margen de ello, y volviendo al modelo aplicado en Colón por dirigentes como Facundo Rufeil o Nicolás Martínez Dalke; un peronista local reconoció que es probable que se aplique la misma receta en otro departamento y se lance en las próximas semanas: Punilla merece más. Un mensaje que cuenta con la venia del Panal y va dirigido en forma directa al senador nacional, Carlos Caserio. Sobre todo, después de la maniobra con los trabajadores de la Coopi de Villa Carlos Paz llegando a Casa Rosada a un encuentro con el presidente Alberto Fernández hace diez días.