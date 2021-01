"Jugamos mejor de lo que se ha instalado"

Instituto arranca en el Reducido por el segundo ascenso a Primera división enfrentando desde las 17.10 a Defensores de Belgrano en un partido a todo o nada. La “Gloria” clasificó a esta instancia a último momento y el arquero Jorge Carranza fue figura en los juegos claves.

El referente albirrojo en diálogo con PERFIL Córdoba se mostró feliz por haber alcanzado esta instancia y palpitó lo que será el trascendental juego en Campana (ver aparte).

“Es una alegría estar en esta instancia, significó mucho desgaste estos siete partidos. Por muy poquito quedamos fuera de la Zona Campeonato, y tener una posibilidad más de ascenso. Por eso es importante haber accedido a esta instancia, aunque es el doble de laburo. Es el lugar que nos tocó y estamos contentos de haber clasificado y tener esta posibilidad”, expresó Carranza.

- ¿Puede ser que el equipo no juega como se espera, pero lo suplen con poner todo hasta el final?

- Tengo otra mirada. Jugamos mejor de lo que nos critican. Hemos generado más de los que hemos convertido, en los partidos imponemos nuestra idea... También hemos sido menos efectivo de lo que deberíamos ser a la hora de defender, porque nos han convertido en todos los partidos. Pero en el juego, hemos jugado mejor de lo que se ha instalado. Sí, necesitamos corregir, ser más sólidos en el área nuestra y convertir más en el área rival, pero es una cuestión de equipo.

- ¿Quizás el que hayas sido figura de los partidos deja esa sensación?

- También hemos hecho figura a los arqueros rivales. Debemos encontrar un equilibrio.

- Tras estar en varios equipos y volver a Instituto, ¿tenés presión extra defender el arco donde surgiste?

- No, no. Sin dudas que antes de volver a Córdoba, después de muchos años, sí tenes ese tipo de sensaciones que quizás en otro club no sentís, como es la responsabilidad de rendir de la manera que exige Instituto. Vas naturalmente a competir. Pero una vez que llegué, que me tocó jugar ante Tigre, esa sensación desapareció, volvés a sentir qué era jugar, de estar contento y terminó siendo lo natural. Por eso, no siento ese tipo de sensaciones de presión extra, soy profesional al igual que mis compañeros que representamos a una gran institución. Así encaro este momento, que esperemos termine como todos queremos.

- ¿Qué te generó que se juegue en Campana?

- No quisiera meterme en ese tema. No está en mis manos y escapa a lo que como futbolistas podemos hacer. Debemos ocuparnos de otra cosa, en ser un equipo sólido, donde sí podemos hacer algo en consecuencia.