La Colo Arrieto, emblema de Belgrano: “Es mi segunda casa”

Caminar por la calle Arturo Orgaz, por el barrio Alberdi, provoca una multiplicidad de sensaciones: auditivas, aromáticas y visuales. El color celeste abunda, al igual que los murales en referencia a Belgrano. Y uno de esos murales gigantes tiene la imagen de Victoria Arrieto, una de las figuras de las hazañas históricas de las ‘Piratas’.

La ‘Colo’ tiene más de cien partidos en AFA con la casaca de la ‘B’ y un puñado mayor en Liga Cordobesa. Es toda una institución en el plantel que comanda Maximiliano Luján. Pero no siempre estuvo en Belgrano. Comenzó jugando en Escuela Presidente Roca, donde sus padres tenían la concesión de la pileta; en el 2015 pasó a Universitario, y en 2018 llegó a Alberdi (primero a través de un préstamo sin cargo, pero luego, en 2019, se concretó la transferencia a través de un pago por el equivalente a 18 pelotas). En la actualidad, la mediocampista central es la capitana de Belgrano en la Primera de AFA, que hoy visitará a las campeonas reinantes, Boca Juniors.

Este 2024 no fue un año sencillo para Arrieto, fue “de mucho aprendizaje”, explica en diálogo con PERFIL CÓRDOBA, ya que tuvo una lesión a principio de año, algo por lo que nunca había atravesado. Por eso, rememorar los buenos tiempos la motivan para fortalecerse en este fin de año, donde nuevamente es protagonista. “Belgrano es mi segunda casa, hace muchos años que estoy acá y estoy muy agradecida con el apoyo del club desde el primer día. Es el club que me terminó de formar como jugadora y, sobre todo, como persona”, resaltó.

—¿Qué significa haber superado los cien partidos en AFA?

—Es un orgullo enorme y estoy contenta de que sean con esta camiseta. No llevo la cuenta de cuántos partidos tengo en total en Belgrano, ni sabía que ya había pasado los cien pero es muy lindo el reconocimiento.

—¿Y verte en un mural en el Gigante?

—Uf, fue algo increíble. No me lo esperaba y verme ahí es un reconocimiento hermoso del año histórico que fue con los dos ascensos. Ir a la cancha y estar ahí es un orgullo enorme, voy a estar agradecida siempre.

—¿Cuál creés que es tu momento más importante en el club?

—Me es difícil elegir un solo momento, pero creo que en un principio me quedo con la noticia de ingresar en AFA. Después con los ascensos, que también entra en eso llenar la cancha, y también las finales con Boca y River, son momentos muy lindos y que los voy a recordar siempre.

—¿Ser referente es una responsabilidad?

—Sí, porque hay muchas nenas que nos miran y nos siguen. También creo que es algo muy lindo y que se disfruta.

—¿Hoy estás dedicada exclusivamente a jugar al fútbol?

—Sí, estoy dedicada exclusivamente al fútbol. Poder estar con mi familia y acá en Córdoba es algo que lo facilita. Hago gimnasio por la mañana y a la tarde entreno en el club.

—Entiendo que cumpliste muchos sueños. ¿Cuáles te quedan?

—Sí, como nombraba antes los ascensos y llenar la cancha fue algo muy lindo y lo mejor fue vivirlos acá en Córdoba. Sueños hay siempre por cumplirse: desde conseguir un título en Primera acá en el club y jugar en la Selección, hasta irme a jugar afuera y poder disfrutarlo con mi familia.

EL DUELO ANTE BOCA

Boca femenino es una máquina de ganar, son las campeonas reinantes. Sin embargo, en el presente torneo no están liderando. Es que se enfocaron mucho en la Copa Libertadores, donde llegaron hasta semifinales, y se quedaron en la tercera posición. Hoy, desde las 11, enfrentan a las ‘Piratas’, que marchan quintas en la tabla de posiciones, a 14 unidades de las punteras San Lorenzo. De cara a este juego, la ‘Colo’ Arrieto contó: “Creo que estamos en una racha difícil, donde nos estamos haciendo más fuertes como grupo para volver a ganar. Es un equipo con jugadoras muy buenas y con un corazón enorme. Apuntamos a quedar en lo más

alto de la tabla que se pueda”.

—¿Qué se puede esperar del partido ante Boca?

—Creo que va a ser un partido muy lindo, que nosotras tenemos muchas ganas de jugarlo y vamos a dejar todo para traernos los puntos a Córdoba.

—¿Por qué Boca parece imbatible?

—Es un club con muchos años de trabajo, con muchos años en primera división y con roce internacional. Pero el torneo acá cada vez es más competitivo y eso está bueno.