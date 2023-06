La cordobesa Baiocchi vuelve a los torneos internacionales

En el 2018 la historia de la atleta Clara Baiocchi, oriunda de Bell Ville, dio la vuelta al mundo. ¿El motivo? Finalizó semidescalza, con ampollas y sangrando, su carrera con obstáculos en el Mundial Sub-20 en Finlandia. El mensaje fue claro: nunca hay que darse por vencido. Ya pasaron cinco años de aquella competición y ‘Clarita’ sigue con sus sueños en el atletismo.

Actualmente, se encuentra en un proceso de transición al alto rendimiento. Desde los 10 años forma parte de la Selección argentina, compitiendo en torneos internacionales, siempre en su categoría. El año pasado saltó a la categoría de mayores, donde el nivel es mayor. Sin embargo, la cordobesa se puso como objetivo volver a competencias internacionales y regresar a la Selección. Y lo hizo: acaba de clasificar al Torneo Sudamericano de mayores que se realizará en julio en Brasil.

“Las exigencias son más, pero de a poco me estoy introduciendo nuevamente en las competencias internacionales. Ahora quiero seguir mejorando no sólo para clasificar, sino también para rendir lo mejor posible y, a futuro, quiero volver a traer medallas al país”, le cuenta a PERFIL CÓRDOBA la atleta de 1,59 metros.

Para el proceso de clasificación al Sudamericano, los dos torneos importantes que se tuvieron como referencia fueron el Nacional de mayo y el Grand Prix de junio, en el que Baiocchi obtuvo el segundo puesto en ambos y registró la misma marca, cercana a las que se exigen. Cabe tener en cuenta que a este certamen clasifican dos representantes por país, por prueba. ‘Clarita’, ocho veces medallista –dos de oro– con Argentina, participará en los 3.000 metros con obstáculos.

—¿Qué te quedó de aquel Mundial juvenil donde fuiste noticia?

—Para mí fue misión cumplida, porque tenía dos objetivos. Uno era dar lo mejor de mí y lo hice, ya que a pesar de accidente que tuve di lo mejor en la carrera, no me rendí, seguí adelante y llegué a la meta. El segundo objetivo era poder ayudar a alguien y se dio. Dios permite que las cosas pasen por algo. El accidente en la carrera sirvió de testimonio, sé que a muchas personas les di ánimos de seguir, a pesar de las dificultades. Lo que me pasó sirvió para motivar a otros. Eso fue mejor que cualquier resultado deportivo que pudiese haber obtenido.

—¿Cuáles son tus objetivos hoy en el atletismo?

— Siempre ser á ser de ayuda y motivación. Dejar marcas positivas en los demás en el rol que me toque. Y en lo deportivo para este año tenía dos objetivos: uno era la clasificación al Sudamericano y el segundo es la clasificación al Panamericano, que será en noviembre. Quiero dar lo mejor en ambos torneos y, obviamente, en cuanto a las marcas, mejorar mis tiempos.

HASTA EL FINAL. En 2018, Baiocchi finalizó una carrera semidescalza y su historia se hizo viral.

UNA ATLETA CON FE Y TODO TERRENO

Clara Baiocchi, nacida el 8 de diciembre de 1999, entrena de lunes a lunes en búsqueda de sus objetivos. Además, es profesora de educación física – se recibió en 2022–, estudia la licenciatura en actividad física en la Universidad del Gran Rosario y en enero abrió un grupo de running en su Bell Ville natal. También forma parte de Atletas Cristianos Argentina. “Hace tres años que estoy en este ministerio a nivel nacional, que tiene como objetivo que los deportistas puedan conocer a Jesús y compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y también para entender que Dios nos dio este talento para darlo a conocer a él”, sostiene.

—¿Qué es lo que más te gusta del atletismo?

— Competir contra mí misma, ya que en el atletismo competimos contra los tiempos que hacemos, más allá de si le ganamos o no a otro. Y es algo que me ayuda enfrentar mis miedos y limitaciones. Durante toda mi carrera deportiva siempre he luchado con la confianza, con creer que no puedo hacerlo, siempre tiendo a sentirme menos o creer que no estoy capacitada para ciertos desafíos y después me sorprendo. Lo enfrento entendiendo que estoy acá porque Dios me puso y me dio este talento y si me puso acá me dará herramientas para sobrellevar cada desafío. Eso alimenta mi fe y ayuda a ir por más. Uno de mis versículos bíblicos favoritos es Josué 1:9, donde Dios dice “esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quieras que vayas”. Me recuerda que yo debo hacer mi parte, no acobardarme e ir con la confianza de que Dios estará conmigo en cada paso.

CLASIFICACION. Hizo podio en su última competencia y logró su boleto al Sudamericano de Mayores. Destaca el apoyo de su madre.