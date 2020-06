La felicidad de Cecilia Biagioli

Desde hace 28 años para Cecilia Biagioli el agua es su ambiente; y de pronto tuvo que estar 86 días sin poder practicar el deporte que la acompaña.

Fue muy extraño, también, volver a meterse a la pileta. Pero más allá de toda esa extrañeza, la cordobesa tiene una felicidad enorme, ya que está, nuevamente, rumbo a sus objetivos en la natación, entre ellos los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Me sentí muy rara, al principio la sensación no fue la mejor. Raro, distinto., se siente distinto porque fueron tres meses. Era cuestión de volver a empezar, buscar la sensibilidad del agua y fluir. Estoy feliz por haber comenzado, y es el puntapié inicial para empezar la rutina de entrenamientos y por los objetivos. ¡Estoy feliz de haber empezado!”, le relató a PERFIL Córdoba la subcampeona panamericana de aguas abiertas a pocas horas de tirarse a la pileta del club Universitario, tras la autorización del COE y la Agencia Córdoba Deportes para volver a la actividad.

- ¿Durante la cuarentena analizaste dejar la natación?

- Si, en un momento se me pasó, porque fueron 86 días sin el agua. Y sí, se ha cruzado esos pensamientos, pero son momentos y trato siempre de motivarme. Aunque hubo días complicados donde la motivación no estaba. Pero ya habilitaron la pileta.

- Entiendo que debe haber sido muy difícil para ustedes, porque no podían estar en el agua.

- Si, es otro medio y eso lo hace más complejo. Va a ser difícil volver al estado rápido, va a llevar su tiempo. Tratamos de mantenernos activos en casa, con lo que tenemos. La Agencia Córdoba Deportes y el Enard nos trajo elementos, para trabajar lo aeróbico, la fuerza, pero el medio nuestro es el agua y se trabaja de otra forma.

- ¿Crees que las declaraciones de Delfina Pignatiello influyeron para la habilitación tanto a nivel nacional como provincial para que ustedes puedan volver?

- Sí, creo que fue el puntapié. Delfina es una nadadora destacada y por ende fue valorada esa palabra. Ella, como todos, estábamos en una situación difícil sin tener la pileta. Para nuestro deporte es vital. Y para la motivación es complicado, era levantarse todos los días y a veces decías para qué estoy entrenando estos ejercicios sino yo no hago esto, yo nado. Fue fabuloso que saliera a hablar y los de arriba tomaran cartas en el asunto. Se armaron los protocolos, y eso sí, siempre respetamos la salud como prioridad.

Su entrenamiento. El jueves pasado en horas de la siesta, Biagioli volvió a la pileta. Y, aunque ella es especialista en aguas abiertas su habitualidad de trabajo se basa allí. A propósito, explicó cómo era su entrenamiento previo a este contexto. “Por lo general nosotros nadamos en pileta, por más que compitamos en aguas abiertas. Tenemos medidas, con tiempo, hacemos trabajos específicos. Pero, también, sabemos hacer tiradas en Santa Fe, más en diciembre, enero, febrero, de cuatro horas, o usamos carreras como entrenamiento. A veces íbamos al Dique la quintana. Un bollado un fin de semana, pero eso es más difícil, por lo general es siempre en pileta”.

“Esperaba mucho el momento de tirarme a la pileta y sentir el agua”.

¿A punto de hacer historia?

Se confirmó que el cordobés Guillermo Bértola tuvo un doping que le dio positivo y quedó suspendido provisoriamente. El doping fue tras el triunfo en el Maratón Santa Fe-Coronda de 2018, donde tuvo una transfusión de sangre antes de la competencia, ya que se sentía muy débil físicamente para afrontar la prueba. En las últimas horas la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos) recibió la resolución final en la que le retiran todos los títulos desde ese año, entre ellos el de la tradicional cita santafesina. Ante esto, Cecilia Biagioli, que había sido segunda, sería la primera mujer en la historia ganadora de la mítica competencia.

“Me enteré el martes de esa posibilidad. Todavía no salió nada oficial. En el caso de Guillermo tuvo ese error, lo está pagando muy caro, y no me gusta esa situación de tener ese puesto por algo que pasó, no me agrada mucho. Pero obvio lo tomaré como algo positivo de ser la primera mujer en ganar la Santa Fe-Coronda”, contó Biagioli.

Además la nadadora cordobesa agregó: “Más allá de ese título que me pongan de ser la ‘primera mujer...’, pienso que es satisfacción personal por cómo nadé esa carrera, me sentí muy bien, pude sortear muchos obstáculos, y recuerdo esa carrera porque me superé a mí misma. Pasé por momentos muy críticos en esa carrera, la pasé mal, y lograr eso me enorgullece”.