La generación de cristal: ¿Cómo son como empleados?

En la actualidad, los valores y propósitos personales están adquiriendo una relevancia cada vez mayor en la búsqueda de empleo. Las nuevas generaciones demuestran que, más allá del salario económico, desean trabajar en empresas cuyas acciones estén alineadas con sus propias creencias. En caso contrario, están dispuestos a renunciar si consideran que la organización no refleja sus principios fundamentales.

“Hay toda una tendencia de hacer cada uno lo que quiera. De ‘lo que no te gusta no lo hagas’. Padres que no tuvieron esa posibilidad, que crecieron muy sobreexigidos y demandados y que hoy a sus hijos les enseñan que no tienen por qué soportar lo que no les gusta”, explica Maia Martinez de CoEducation.

Además de que los contextos actuales, con las alternativas de los empleos globales, de las plataformas de empleo cómo LinkedIn o Computrabajo y el acceso a la información, abren muchas más posibilidades a la hora de buscar y encontrar trabajo.

Al respecto, la especialista comenta, “Antes, si te ibas de tu trabajo, no sabías cómo encontrar otro. Tenías que hacer cola afuera de los edificios, tenías que revisar si por ahí alguien publicaba algún aviso en el diario, pero no tenías certeza de nada” y agrega “no había competencias de los empleos locales con los globales. Hoy en día si querés podés trabajar desde tu casa para una empresa en Asia o Europa”.

Qué hacen las empresas

Bajo estos nuevos comportamientos, muchas empresas registran altos índices de rotación en sus puestos de trabajo. “Los niveles de rotación son altísimos. Lo que antes no era tan común, ahora es lo que se espera que ocurra”, explica la Partner de la consultora de recursos humanos.

Los especialistas resaltan que esto se da porque las expectativas que tienen los jóvenes a veces no condice con lo que las empresas pueden ofrecer, o en caso contrario, no cumplen con lo que prometen. En palabras de Martinez: “hoy las personas buscan todo y las organizaciones no pueden darlo todo”.

Por eso mismo, la diferencia entre ser considerada una buena o mala organización, como futuro lugar de trabajo, radica en: ser consistentes entre lo que se dice y lo que se hace, tener buenos valores, objetivos y metas bien definidos y comunicados, etc. Y por sobre todo, trabajar sobre liderazgo.

“Hoy los empleados reciben lo que los líderes de equipos les transmiten. Enseñan con el ejemplo, son una representación de lo que la empresa busca”, y rescata, “ellos son el vínculo entre los altos cargos de la empresa y los trabajadores y a lo que los empleados aspiran a ser”.