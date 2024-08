“La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y cambiar el modelo educativo”

Con la premisa de “Resetear el sistema educativo” se llevó a cabo en la Siglo 21 el Congreso Innova Educa que reunió a prestigiosos especialistas internacionales. Uno de los ejes centrales del evento fue el uso de la inteligencia artificial (IA) en las aulas.

Expertos en educación, tecnología y pedagogía analizaron y expusieron cómo las aplicaciones de IA están transformando el panorama educativo. Durante el congreso, los expositores subrayaron la necesidad de formar a los docentes en el uso de estas herramientas para que puedan maximizar su potencial sin comprometer la calidad educativa.

Verónica Caputti, especialista en integración de nuevas tecnologías e innovación pedagógica expuso en un taller denominado “¿Cómo planificar el uso del chat GPT?”. La profesional dialogó con PERFIL CÓRDOBA y describió parte del abanico de posibilidades que se abren a partir del uso de estas herramientas, lejos de la polémica inicial desatada cuando surgió Chat GPT que indicaba que se utilizaría masivamente para la ‘copia’ por parte de los alumnos al tener que hacer sus propios trabajos.

“La inteligencia artificial llegó a la escuela para quedarse y cambiar el modelo educativo. Actualmente se habla mucho de las opciones que tienen los alumnos con estas herramientas, pero no se habla tanto de ponerlo como un asistente del docente. Son muy amplios los usos que también pueden darles los docentes y los directivos, principalmente como un acelerador de mejora en la propuesta de las clases”, comentó. Y agregó: “La realidad indica que en estos tiempos, el docente debe saber gestionar emociones dentro del aula, hacer clases disruptivas, ser preciso a la hora de la evaluación y para todo esto el docente debería tener a su disposición un grupo de asesores especialistas en cada área, para poder transformarse en ese docente 360° que todos quisiéramos tener dentro del aula. Eso es algo que no es viable físicamente, pero sí se puede posicionar al chat para este tipo de tareas”.

Alumnos y padres. La especialista en innovación educativa también brindó detalles respecto a la manera en que los estudiantes pueden hacer uso del Chat GPT y llamó a que la escuela también propicie el involucramiento de los padres.

“Los alumnos lo pueden utilizar permanentemente. Ya dictamos talleres respecto a la manera en que se puede estudiar utilizando el Chat GPT. Eso también es extensivo para padres, que sepan cómo pueden acompañar a sus hijos en las prácticas, ayudarlos en la ejercitación. La escuela debe funcionar como una unidad de aprendizaje y vos no sólo tenes al alumno, también tenés a su padre, al docente, entonces hay un potencial tremendo para generar aprendizaje en cada uno de los sectores”.

Sedentarismo cognitivo. Caputti aseguró que si bien la herramienta es amplia, aún debe superar algunos desafíos. “Los chicos me preguntan por qué nosotros tenemos que resumir algo cuando lo puede hacer el Ghat GPT, mi respuesta es: ‘Por si se te corta wifi’. Este es un ejemplo de lo que Sigman plantea con la posibilidad de caer en el sedentarismo cognitivo”.

Mariano Sigman, escribió un libro junto a Santiago Bilinkis donde plantean este concepto. Allí aseguran que, si una persona volviera a la prehistoria, no sabría cómo prender el fuego con dos piedras, ubicarse sin GPS, o conseguir su propio alimento, habilidades que se perdieron con la llegada de la tecnología. Con base a este ejemplo desarrollan los desafíos que plantea la IA. “Actualmente corremos el riesgo de perder pilares básicos de la cognición que son vitales para el pensamiento. Estos incluyen, entre otros, la capacidad de concentrarnos, la competencia lectora, el buen uso del lenguaje y el pensamiento lógico y matemático. Algunos ladrillos fundamentales no cambian. La clave, entonces, es separar lo importante de lo accesorio para no dejar por completo en manos de las máquinas aquellas habilidades que no deberíamos perder. Perder la capacidad de calcular, de mantener la atención o de realizar durante un tiempo un esfuerzo deliberado para resolver un problema difícil, forma parte de un fenómeno que en nuestro libro ‘Artificial’ llamamos sedentarismo cognitivo”, explican en su libro.

Basándose en estos autores, Caputti plantea un nuevo rol para la escuela. “Cuando uno va mucho en auto, luego va al gimnasio para compensar ese sedentarismo. Tal vez, en un futuro, la escuela se transforme en un lugar para pensar y un gimnasio cognitivo, porque todo el acceso a la información y el conocimiento pasará por otro lado”.

Posiciones encontradas. En la última semana, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, definió al Chat GPT como “una amenaza para el aula”, en diálogo con medios porteños. El funcionario entre otros conceptos subrayó que la educación está en transición debido a las nuevas tecnologías y que el conocimiento hoy debe combinar instrucción y sabiduría. El rol del Chat GPT aún tiene mucho espacio para el debate y si bien su utilización no se discute, las posiciones siguen siendo encontradas.