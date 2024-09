La magia y el misticismo del folclore bajo la mirada de un cineasta español

En la historia de la literatura universal hay un argumento clásico que tiende a repetirse (con bastante éxito, en la mayoría de los casos): el del viaje del héroe.

El cineasta español Javier Macipe toma esta fórmula para aplicarla a su ópera prima, ‘La estrella azul’, un viaje de descubrimiento por un territorio desconocido.

Se trata de una película que narra el encuentro de un rockero español con el padre de la chacarera y que ha cosechado premios desde su premiere mundial, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Ambientada en los ‘90, Mauricio Aznar, el poeta y músico español viene a la Argentina para reencontrarse con su vocación. En el viaje, se encuentra con Carlos Carabajal, quien le abre las puertas de su casa y le enseña los ritmos del folclore.

Con un guía espiritual de la talla de Atahualpa Yupanqui (ambos viajeros, el músico y el cineasta traían bajo el brazo ‘El canto del viento’, libro que los acompañó en sendos recorridos) la película se corre del formato ‘biopic’ y logra colarse entre los intersticios de un mundo musical arraigado a la tierra, con un relato que habla de la búsqueda, del amor y los vínculos.

El largometraje tuvo su génesis a partir de un pedido que la madre del músico le hizo al cineasta hace casi 20 años: “Le había pedido permiso a ella para incluir en un cortometraje una canción de Mauricio, yo crecí escuchando su música, desde niño cantaba las canciones de su banda ‘Más birras’; él estuvo también en los ‘Golden Zipers’ cuando empezó y hacia el final de su vida en ‘Almagato’, con la que se dedicó a difundir el folclore santiagueño”, cuenta a PERFIL CÓRDOBA el cineasta oriundo de Zaragoza.

Con 18 años de edad, Macipe estaba empezando a estudiar cine y declinó la propuesta porque sentía no estar preparado para encarar tamaño proyecto.

La madre del músico había recibido una oferta del reconocido cineasta español Carlos Saura pero las cosas no prosperaron. Ella decidió esperar.

Tuvieron que pasar varios años para que el proyecto empezara a tomar forma. “Mantuvimos viva la relación y hace 10 años firmamos un contrato. Entonces empecé a trabajar en la película. Ella fue de las primeras que la vio, está ya muy delicada de salud, la vio en la cama con oxígeno. Cuando terminó de verla solo dijo dos cosas: que había olvidado que Pepe (Lorente) era un actor y que había visto a su hijo todo el tiempo, y que la historia había sido exactamente así. Estaba muy emocionada, casi no podía hablar y yo tuve la sensación de haber cumplido con el encargo”.

Sin ser una biopic, la película toma a dos personajes fundantes para la música de ambos territorios y los pone a dialogar en diferentes paisajes del norte cordobés; incluso pueden verse escenas del Cerro Colorado, localidad a la que el músico español fue tras los pasos de Atahualpa. “La historia real a veces se convierte en un traje que te aprisiona un poco. Yo no quería hacer una biopic en el sentido de concatenar una serie de hechos biográficos, porque eso suele interesar solamente en la medida que el músico tenga muchos fans. Mauricio era muy conocido, pero en mi ciudad. Entonces había que buscar una manera más universal de contar la historia y me pareció que la manera más universal era la del viaje de un músico que podría haber existido o no. Se trata de un viaje de descubrimiento por un territorio desconocido, que es el argumento más clásico de la mayor parte de obras de la historia de la literatura”, reflexiona Macipe.

Cuando el cineasta repitió el viaje comprendió que aquellas cosas que habían enamorado al músico en la década de 1990, lo enamoraban a él también. “Intento mostrar ese mundo que a él lo maravilló, creo que es lo que a él le hubiera gustado, y de alguna manera es la continuación de lo que él había empezado antes de morir: mostrar no sólo una música sino una manera de vivir la música y de ver el mundo, que es muy diferente a la que tenemos allá”.

El cineasta hizo el mismo viaje que Mauricio parada por parada, gracias a las cartas que el músico le enviaba a su novia: fue al Festival de Cosquín y a Santiago del Estero. Pero en vez de Carlos, se encontró con Cuti Carabajal (su hermano y quien lo interpreta en la película). “Ese encuentro fue muy parecido, me encontré con un maestro. Yo también toco la guitarra con lo cual intenté relacionarme con Cuti desde lo musical. No como un director de cine que entrevista, sino también que me enseñara los ritmos”.

Hasta entonces, Macipe conocía lo que le había llegado a España de la mano de Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Yupanqui, Los Nocheros, Los Chalchaleros. Lo que no sabía era que muchas de las canciones que ellos interpretaban, habían sido compuestas por Los Carabajal. “También me sorprendió el fenómeno que supone el folclore aquí. Cuando fui al Festival de Cosquín me encontré con que hay gente de todas las edades bailando las mismas canciones con un fervor muy fuerte, eso en España no existe. Lo más parecido puede ser una vivencia que hay en el sur de España con el flamenco, pero no es lo mismo”, observa.

A su regreso a España, Mauricio Aznar había dejado todos los contratos discográficos que tenía con el mundo del rock and roll para dedicarse a difundir el folclore argentino. Incluso logró llevar a Carlos Carabajal a España y grabar un disco con él. “Él lo consiguió aunque en la película queda como un proyecto truncado porque es verdad que al final de su vida el proyecto más importante que iban a hacer juntos no se pudo concretar porque Mauricio murió”, se lamenta.

Aún así, hicieron varios conciertos. Incluso un proyecto de Mauricio Aznar era hacer un disco libro de Mitos y Leyendas de Santiago del Estero y a ese trabajo lo completaron sus amigos póstumamente.

Una coproducción entre España y Córdoba

EN CERRO COLORADO. Escenas de la película se rodaron en los paisajes de esta localidad icónica.

Producida por MOD Producciones, Pez Amarillo y Cimarrón, y con coproducción a cargo de Fernando Bovaira, Diego Rodríguez, Antonio Pita y Santiago López, la película fue rodada entre 2020 y 2023. “Hubo un momento en que la película se puso en crisis porque estalló la pandemia, tuvimos que parar el rodaje y perdimos mucha plata porque además se sumó la inflación argentina. Estuvimos dos años con la película parada y aquí aumentaban los precios todo el tiempo, pero el Incaa no se actualizaba”, recuerda Macipe.

Una de las cosas que obsesionaban al director tenía que ver con el equipo de trabajo. “Yo quería que contáramos con la mayor cantidad de gente de Santiago del Estero. Entonces apareció Toño Pita (Prisma) que tenía mucha experiencia en filmar en el interior del país y en contar con gente local; eso es lo que salvó la película”.

–¿Cómo están en España las políticas de fomento al cine?

–Vienen más o menos estables desde hace muchos años, no ha habido grandes cambios. Y se está filmando bastante porque hay una línea de ayuda que permite que haya mucha producción.

Pero esta película ha salido con una dimensión mucho más pequeña porque aquí se han quitado los fondos a la distribución de las películas. Antes había fondos del Incaa para la promoción y la distribución y eso ya no está. Entonces es imposible para una película de estas dimensiones competir contra los monstruos de Hollywood. Y eso hace tanto daño como el que se quiten los fondos para la financiación de películas. Es terrible.

Para ver

AZNAR Y CARABAJAL. Los músicos fueron protagonizados por el actor Pepe Lorente y Cuti Carabajal, hermano de Carlos.

La película podrá verse este martes 24 de septiembre a las 17.20 en Cinemacenter (Paseo Rivera Indarte) y de domingo a miércoles en el cine Incaa de Unquillo (Av. San Martín 1505).

JAVIER MACIPE. El director de ‘La estrella azul’ ha realizado cortometrajes que han sido exhibidos en más de 500 festivales y han recibido alrededor de 200 premios (Foto Fino Pizarro).