La nueva vida de ‘Tito’ Bessone

Ernesto Bessone es el único piloto en la historia argentina que obtuvo un título en cada una de las categorías consideradas como las más importantes del automovilismo nacional. ‘Tito’ conquistó el Turismo Carretera, el TC 2000, la Top Race y el Turismo Nacional. Fue campeón además de las extintas categorías Supercart y Club Argentino de Pilotos.

En su palmarés tiene coronas por doquier, siendo tricampeón del CAP y obteniendo en el TC, TC 2000, Top Race, Turismo Nacional y Supercart, un título de cada una. Una leyenda viviente del deporte.

Luego de 40 años como piloto de élite ya está retirado de la actividad y pasa sus días en la ciudad de Alta Gracia, donde fue a buscar tranquilidad para su familia y la encontró.

“Desde septiembre de 2012 que estoy en Alta Gracia. Nos vinimos porque queríamos que nuestros hijos se criaran en un ambiente que tuviera la posibilidad de estar en contacto con el aire libre, en una ciudad que fuese segura. Preferimos hacer un cambio radical de vida, para disfrutar más de la familia y que los chicos crecieran en un ambiente mucho más tranquilo que Buenos Aires. Fue una decisión muy acertada, la disfruto mucho a esta ciudad que en estos ocho años cambió mucho con la gestión del intendente Torres, se ha notado, y la ciudad está divina”, narró Bessone en diálogo con PERFIL Córdoba, al tiempo que agregó: “Me adapté muy bien. Hicimos un grupo de amigos grande que compartimos muchos momentos. Tenemos una vida muy linda, el clima es fantástico. Disfruto cada día de vivir acá... Y ahora con la cuarentena la llevé muy bien, tengo una familia muy unida. Soy una persona que tenía muchas actividades y rescato el reencuentro familiar y la contención que tuve en este período. Y destaco, también, que en Alta Gracia no hubo casos, que habla muy bien de la gente que cumplió los protocolos”.

Muy activo. Debido a que siempre estuvo en la vanguardia de la disciplina, el ícono de los fierros debió mantenerse en estado físico siempre. Y en la actualidad mantiene ese ritmo. A propósito, Bessone contó: “Toda la vida por mi actividad tuve que entrenar mucho físicamente. Ahora por esta situación no estoy pudiendo ir al gimnasio, pero tengo algunos elementos para entrenar en casa. Y como nos permiten jugar al tenis, volví a jugar al tenis. Es que tuve un año con una lesión en el pie y solo podía hacer gimnasio y bicicleta. Ahora ya no tengo dolores y pude volver”.

Al ex piloto se lo suele ver en el Tenis Touring Club de Alta Gracia. “Juego al tenis mínimo tres veces por semana y cuando vuelva la rutina de gimnasio, volveré. Es una forma de vida, tengo 62 años pero sigo entrenando como siempre. Con el tenis ahora estoy como fuera de juego obviamente después de un año se nota que me falta tenis. Pero ya voy a volver a ser competitivo”, advierte el campeón, siempre competitivo.

Bessone sigue ligado al automovilismo, con el proyecto del Toyota Gazoo Racing Argentina en el Turismo Nacional que él encabeza y con el equipo semioficial Toyota que lleva su nombre, además de trabajar en las transmisiones televisivas de las carreras como comentarista.

- ¿Extraña la competencia, la adrenalina de estar corriendo arriba del auto en la pista?

- No, no, porque estoy muy abocado a mis equipos, después tengo a mi hijo más chico (Figgo) corriendo en la Formula Renault Plus, que me lleva tiempo, además lo de la tele, y, encima, para despuntar el vicio entreno bastante con el simulador, ahora con la cuarentena más, y estoy enganchado en algunas carreras. Realmente no estoy extrañando el auto de carrera, tengo tanta actividad que estoy súper ocupado.

“Soy un agradecido a la vida por todo lo que me dio el automovilismo”.

El legado Bessone

La familia Bessone es sinónimo de automovilismo en Argentina. Se inició con Ernesto Celestino, padre de ‘Tito’, que con 62 años fue el campeón más longevo a nivel nacional cuando se consagró en la Clase 2 del Turismo Nacional (TN) en 1985.

Y el legado de ‘Tito’, campeón en todas las categorías que participó, continuó con sus hijos Ernesto III y Juan Pablo, de 38 y 35 años; y ahora se vuelve a lanzar con Figgo, que con 16 años el 15 de marzo pasado se quedó a las puertas de su presentación de la Fórmula Renault Plus a raíz del aislamiento decretado nacionalmente por el coronavirus.

A propósito del más pequeño de la familia, ‘Tito’ describió: “Él entrena mucho físicamente y mucho mucho en el simulador, está corriendo en el simulador en categorías internacionales, en la liga número uno del mundo. Lo sigo muy de cerca, pero a él no le pesa el apellido, sabe que tiene mucho camino por recorrer, y al contrario, él aprovecha todo lo que pueda aprender de mi experiencia de 40 años de automovilismo. Creo que le va a ir muy bien porque además de ser talentoso se lo toma con mucho profesionalismo”.

Lo que se viene en el automovilismo

“Sin dudas el automovilismo no va a estar ajeno a la situación del país, porque se sustenta con sponsoreo de las empresas, es una actividad muy cara y muchos seguramente no estarán, este año, de aportar presupuesto. De modo que creo que tendremos que hacer un esfuerzo de todas las partes para poner los autos en pista. Tenemos que estar comprometidos para salir adelante, pero sin dudas creo que va a haber en todas las categorías una cantidad importante de gente que quizás no pueda continuar este año”, analizó Ernesto Bessone sobre lo que se viene en al automovilismo nacional en medio de la crisis generada por la pandemia.