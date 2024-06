La política sanitaria de Milei bajo la lupa

Nicolás Kreplak (Buenos Aires)

“Se está castigando muy fuerte al sistema de salud”

El ministro de Salud del gobierno de Axel Kicillof se expresó en términos muy críticos con las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei en materia sanitaria. El funcionario explicó que “el sistema de salud en Argentina está muy fragmentado y esto significa que hay algunas barreras estructurales para la distribución más o menos equitativa de los recursos”.

Kreplak agregó que “en un país que tiene consolidado el derecho a la salud, algo que no es así en toda Latinoamérica, uno tiene una demanda constituida y consolidada, y se debe garantizar ese derecho. En épocas de bonanza o expansión económica alcanza para sostener el sistema, pero el problema es cuando estamos en un momento de una cruel regresión en términos de financiamiento del sistema de salud, porque ese ajuste, que si bien es para todos, no lo sufren todos de la misma manera”.

El ministro, quien además es médico e investigador, sostuvo que “se está castigando muy fuerte y de manera explícita al sistema de salud. Cuando el Presidente se mostraba en contra de la justicia social y los derechos, es esto: ¿qué área muestra más la justicia social que la salud? Nosotros buscamos darle mejores condiciones de vida a la población y cualquiera que piense que la salud es un mercado, básicamente es un ignorante, porque no conoce las reglas del mercado y no conoce las reglas del sistema de salud”. Y añadió: “Lo vimos cuando soltaron el precio de las prepagas, pensando que se iba a regular solo y tuvieron que volver atrás rápidamente. Hay una agresión muy dura al sistema de salud y eso no solamente lo paga la población, sino que algunos la pagan más que otros”. “El Gobierno nacional está generando un terrible estrés sobre un sistema que ya venía complicado hace mucho tiempo y que tenía la necesidad de enderezarse y mejorarse. Ahora estamos en una situación que no es sostenible en el tiempo”, precisó.

Kreplaj supo ser muy crítico con las políticas adoptadas en torno al dengue. Sobre el tema, comentó que “el año pasado por primera vez en el NEA se mantuvieron los casos de dengue. Antes provenía de países limítrofes. Los casos que habitualmente teníamos en marzo los tuvimos en diciembre. Eso se dio en todas las provincias de la Región Centro, incluida Córdoba. Este invierno hay que ocuparse de que no haya dengue en el norte argentino, eso no lo puede hacer Buenos Aires, debe hacerlo Nación con recursos, promotores de salud, equipos de descacharreo y fumigación. Todo eso lo sacaron y pasa ésto y puede ser mucho más compleja la situación”.

Las provincias, más allá de las diferencias políticas, estamos para apoyar las cosas buenas. Esto así no puede seguir, sentimos que estamos atendiendo una situación que es comprensible en términos de emergencia. Un aumento del 20 por ciento en la demanda, estamos hablando de cientos de miles de consultas más, pero eso lo podemos atender en un lapso. Para graficarlo y compensar la demanda deberíamos inaugurar mañana 25 hospitales nuevos, sólo en provincia de Buenos Aires.

Rodolfo Montero (Mendoza)

“Milei debe entender que la salud no funciona con la lógica del mercado”

Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza, es un estudioso de los sistemas de salud del mundo. Economista y con especializaciones en Harvard, el funcionario remarcó que “el sistema actual está en una situación muy complicada. En los últimos 20 años podríamos haber dicho lo mismo, pero ahora estamos en un punto de quiebre. Se suman todos los problemas estructurales que ya traíamos a la actual coyuntura”.

Montero subrayó que comparte algunos ejes de la gestión sanitaria nacional, pero no los tiempos con que se están implementando. “Creo que el Ministerio de Salud nacional está planteando un nuevo eje, asumiendo una rectoría general y entendiendo que hay programas de los que ellos no deben hacerse cargo y deben hacerlo las provincias. Conceptualmente estoy de acuerdo: armar programas específicos para cada realidad. El problema es que muchos cambios se dieron de manera repentina”, analizó.

El ministro profundizó definiciones enfocadas en la sostenibilidad. “Nación ha ido creando impuestos que son no coparticipables y ha cambiado la ecuación quedándose con más recursos, lo cual le permitían financiar estos programas. Si las provincias deben asumir costos, creo que hubo una falla en los tiempos. La transición de los programas tiene que ser gradual, bien pensada y sabiendo cómo se va a financiar”.

“La demanda aumentó en el sector público en todas las provincias, en Mendoza estimo que ronda un 15%, producto del derrame de gente que viene del sector privado. Si a eso se le suma el hecho de que nos quedamos sin programas de medicamentos u otros programas, ya no puedo sostenerlos, hay que reestructurar. Algunos se reestablecieron en base a diálogo y creo que vamos a ir poniéndonos de acuerdo respecto a cómo vamos a hacer la transición”.

En cuanto a lo que se viene, Montero detalló que “lo que debería venir es una etapa de entendimiento. El Presidente debe escuchar más al ministro de Salud de la Nación y entender cómo funciona la salud. Es un error gravísimo pensar que va a mejorar si la llevamos a un proceso de mercado, no funciona esa lógica en este sector. Todos los sistemas de salud que tienen mucho mercado funcionan mal, son ineficientes. El caso de Estados Unidos es un ejemplo claro. Es uno de los sistemas más ineficientes del mundo, a pesar de que siempre se lo pone como referencia. Tiene peores indicadores que el nuestro, gasta 15 veces más que nosotros y deja un montón de gente afuera. El mercado no resuelve los problemas de la salud”.