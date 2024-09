La Provincia le baja el tono al pedido de ajuste: "los números de Córdoba están ordenados"

La Provincia fijó posición sobre el pedido que hizo y hace la Nación, a través de distintos interlocutores -entre ellos el propio presidente-en relación a que el esfuerzo fiscal que ya empezó la administración central debe ser continuada y profundizada por las provincias y unos 2000 municipios.

La definición vino del ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, uno de los hombres de máxima confianza del gobernador Llaryora y parte de la “mesa chica” ejecutora. En ese sentido, Acosta remarcó que la Provincia exhibe números que no se acercan a los de una administración deficitaria. También se refirió a las negociaciones en torno al financiamiento de la Caja de Jubilados, una de las preocupaciones centrales en términos de recursos afectados y a las expectativas que tienen puestas en la Justicia.

“Los envíos de la Caja no llegan. Este año la deuda es de entre $16.000 y $18.000 millones. Estamos a la espera de una decisión de la Justicia”, marcó.

-¿Qué está pasando con la actividad y el nivel de recaudación?

-Cuando hablamos de la recaudación hablamos de caídas reales interanuales. Lo que uno va viendo, mes a mes, es que hay una tibia recuperación, ni V ni nada por el estilo, pero hay un nivel de actividad que mejora y se empieza a reflejar en la recaudación. La Provincia hasta el 30 de junio tiene un superávit financiero muy importante y proyectamos que vamos a tener un superávit financiero similar al de 2023 para final de año. Creemos que en lo que tiene que ver con la recaudación vamos a ver tasas reales positivas hacia fin de año.



-Usted hablo de dos presentaciones en la Justicia por la Caja, pero son anteriores a 2024, ¿han hecho alguna nueva o van a hacer alguna nueva?

-No, la Provincia no ha hecho una nueva presentación y hasta el momento se ha decidido que no.

-¿La Caja de Jubilaciones corre algún peligro por el no envió de fondos de la Nación?

-Bueno, por supuesto que eso le exige a Rentas Generales de la Provincia que cubra esa plata que no está. Hay un riesgo obviamente para las cuentas provinciales, no hay ningún riesgo para cumplir con las obligaciones que la Provincia con los jubilados.

-¿Proyectan algún cambio en el régimen de jubilaciones?

-No proyectamos cambio en el régimen nuestro y en plano nacional lo que estamos viendo es lo que está en el proyecto de Presupuesto. La Caja de Jubilaciones tiene arreglado con Anses hasta el 2019 y faltan 2020 y 2021. Con respecto a esto la Caja provincial cumplió con el envío de toda la información que Anses solicitó, con lo cual está en el terreno de Anses avanzar con la consolidación de esos años.

-La Nación pidió un esfuerzo fiscal a las provincias, se habló de un número, después se corrigió, ¿Córdoba tiene margen para un ajuste más fuerte?

-Nosotros mostramos cuáles son los números de Córdoba, qué pasa con el resultado operativo, qué pasa con el resultado financiero y con la inversión. Las cuentas de Córdoba están ordenadas, vieron el peso en el producto bruto geográfico y algunos otros indicadores como el gasto corriente en relación a otras jurisdicciones, la dependencia de transferencias no automáticas o el empleo público sobre habitantes. Córdoba está con muy buenos indicadores.

-¿Entonces, no hay margen para ajuste en Córdoba?

-Siempre hay margen para trabajar, siempre hay margen para discutir cosas, pero también teniendo en cuenta cuál es la estructura de gastos de cada una de las jurisdicciones.

-El perfil de la deuda en Córdoba es fuerte en dólares y el año que viene hay fuertes vencimientos, ¿piensan que el mercado se va a abrir para rollear esa deuda?

-Bueno, ahí va a haber que estar muy atentos. Este año el mercado internacional no esta abierto para hacer ningún ejercicio, y sin embargo Córdoba pudo demostrar que había alguna alternativa, como era tomar pesos con CER a 36 meses y esta funcionando. Siempre vamos a tener en cuenta todas las oportunidades que existan. Estamos viendo qué pasa con nuestra deuda, que cotiza mejor que la nacional, que tiene un muy buen rendimiento y va a haber que ir monitoreando qué ocurre con eso. Eso va a determinar si el año que viene hay oportunidades o no de trabajar en el mercado internacional.