La selección de vóley define su pasaje a París

Todavía aparecen frescas en la memoria esas madrugadas de agosto de 2021, cuando la selección argentina de vóley mantenía cautivados a propios y extraños con sus hazañas, que la llevaron a ganar una histórica medalla de bronce. Aquel equipo no sufrió grandes modificaciones y durante 2023 realizó una gran campaña. Sin embargo, no pudo asegurarse su clasificación a París 2024 en el Preolímpico disputado en China y esta semana será clave para adquirir los boletos que la depositen en la cita olímpica.

La Volleyball Nations League (VNL) es un certamen de relevancia y ahora cobra mucha más importancia para el seleccionado que dirige Marcelo Méndez. Es que por ahí aparece la puerta de ingreso a los JJOO de este año, en concordancia con el ranking con el que finalice en el torneo Actualmente, Argentina

marcha novena en la tabla de posiciones con 12 puntos y un récord de cuatro victorias y cuatro derrotas. No obstante, lo que se tiene en cuenta para repartir los cinco cupos que restan para los Juegos Olímpicos es el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). En esa tabla, la selección se encuentra en el octavo puesto. Los equipos que están por delante (Italia y Eslovenia) todavía siguen afuera de la cita olímpica.

Siete equipos de los que participan en la VNL 2024 ya están adentro: Francia, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Japón, Polonia y Canadá, que lograron la clasificación a través de los tres Preolímpicos. Luego, Egipto tiene todo listo para llevarse el cupo continental que le corresponde a África. En ese sentido, todo parece indicar que Italia y Eslovenia no tendrían inconvenientes en sacar sus respectivos boletos, por lo que Argentina, Serbia, Cuba y Países Bajos buscan los dos pasajes restantes.

Haciendo números. La Albiceleste está bien encaminada, pero puede llegar a depender de una serie de combinaciones. De ganarle el martes a Eslovenia prácticamente quedará clasificada y, de obtener dos victorias, se asegurará el cupo.

En Liubliana, Eslovenia, se estará jugando desde el martes la tercera y última semana de la VNL. Tras ese juego ante los locales, Argentina se medirá el jueves 20 frente a Turquía; el viernes 21 enfrentará a Polonia y, por último, el sábado 22 a Bulgaria.

Por lo que se ve, Conte, De Cecco y compañía tendrán dos cruces de primer nivel ante los eslovacos y los polacos. Luego, partirán como los favoritos frente a los turcos y búlgaros, 15° y 20° en el ranking, respectivamente.

El periodista Gabriel Rosenbaun, especialista en la disciplina, explicó en la red social X que “Argentina se asegurará su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 si vence a Turquía y Bulgaria. La clave de todo esto: eso ocurrirá sin importar el margen a favor en esos dos partidos y sin necesidad de analizar los resultados de Serbia y Cuba”.

Después, existen otras combinaciones posibles y Argentina podría llegar al partido con Turquía ya clasificada. Y otro dato importante para Argentina es que Cuba y Serbia se medirán con prácticamente los mismos adversarios y, además, se restarán puntos en el duelo entre ellos. Vale tener en cuenta que Argentina le lleva 50,81 puntos a Serbia y 51,72 a Cuba. Los puntajes en el escalafón se calculan según las unidades al momento del partido. El puntaje se relaciona con la ubicación de los dos rivales en el ránking y resultados previos entre ambos.

Plantel experimentado. Se avecina una semana de mucha tensión y nerviosismo para las selecciones que aspiran a llegar a los Juegos Olímpicos. Argentina es una de ellas, pero depende de sí misma. El plantel está conformado con jugadores de mucha experiencia como Luciano De Cecco, Facundo Conte y Bruno Lima, que se suman a otros que están en gran nivel como Nicolás Zerba, Santiago Danani, Agustín Loser y Luciano Vincentin. Además, hay dos cordobeses que forman parte de la lista: el villamariense Matías Giraudo y el embalseño Imanol Salazar. París 2024 está a la vuelta de la esquina y las hazañas ya comienzan a palpitarse.

EL REFERENTE. Luciano De Cecco, líder indiscutido.

FIXTURE

◆ Semana 1, en Brasil:

1-3 vs Japón

2-3 vs. Brasil

3-1 vs. Alemania

3-2 vs. Irán

◆ Semana 2, en Canadá

0-3 vs. Estados Unidos

3-1 vs. Canadá

3-2 vs. Serbia

2-3 vs. Francia

◆ Semana 3, en Eslovenia

18 de junio vs. Eslovenia

20 de junio vs. Turquía

21 de junio vs. Polonia

22 de junio vs. Bulgaria