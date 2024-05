La tecnológica argentina Globant firma acuerdo con la Fórmula 1 hasta 2026

Globant se convierte en el nuevo socio de la Fórmula 1. Martín Migoya, CEO de la empresa tecnológica argentina, hizo el anuncio durante la antesala del Gran Premio de Miami de este fin de semana, donde la empresa ya se posiciona como "Official Partner" de la prestigiosa categoría del automovilismo internacional.

"Este es un acuerdo sin precedentes. Esta es la primera vez que una empresa tecnológica de América Latina elabora una alianza de este tipo. No solo se trata de lo que apuntamos a construir en conjunto, sino del impacto que podemos generar", indicó Martín Migoya en diálogo con La Nación.

A través de este acuerdo, que se extenderá hasta el 2026, Globant, la firma tecnológica, que emplea a más de 29.000 personas y tiene presencia en 33 países, se convertirá en socio oficial.

En una primera etapa del acuerdo, Globant utilizará sus tecnologías para transformar y mejorar las experiencias digitales en los eventos para los fanáticos de la F1 y las partes interesadas clave, incluido el sistema de entrega de contenido utilizado en los Pit Wall. Una estructura situada a lo largo de la fila de boxes, donde el equipo estratégico de la escudería se coloca durante las carreras para analizar datos en tiempo real, tales como el desgaste de neumáticos y el consumo de combustible, con el fin de tomar decisiones informadas.

"El sistema que proporcionamos les permite a los equipos acceder a contenidos de una manera holística. Pero sentimos que era hora de dar un cambio radical y consideramos a Globant como un vehículo para lograrlo. Apuntamos a una solución que de servicio no solo a los equipos en pista, sino también a aquellos en fábricas", señaló Pete Samara, director de Innovación y Tecnología Digital de Fórmula 1 a La Nación.

#FastMeetsFast



We are the fastest-growing IT company and now an Official Partner of @F1® 🏎️, the fastest sport in the world!#F1® is pure innovation, from groundbreaking tech to heart-racing action. Together, we are redefining the sport’s digital experience. 🔥🏁

👉… pic.twitter.com/XWsEZvZIZP